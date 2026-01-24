Tối 21/1 vừa qua, lễ cưới của cô dâu Kiều My và chú rể Đức Duy đã diễn ra, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời của 2 người. Điều đặc biệt là chỉ trong 1 tuần, Kiều My kết hôn tới 2 lần. Trong Cách Em 1 Milimet, nhân vật Thư ống bơ do cô đảm nhận, đã có kết đẹp như mơ với Biên (Hoàng Long). Ngày trọng đại của Kiều My và Đức Duy có sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong showbiz như Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Hồng Diễm, Hồng Đăng, Hoàng Yến Chibi, Bảo Thanh...

Không chỉ vậy, sự chú ý của cộng đồng mạng còn hướng tới Hồng Đăng và Hồng Diễm - cặp đôi mạnh nhất lịch sử VFC. Tái hợp sau 5 năm kể từ bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng, 2 diễn viên vẫn vô cùng thân thiết, tương tác vui vẻ và tự nhiên. Từ phim tới đời thực, chemistry của "song Hồng" vẫn chưa phai mờ đi chút nào, khiến "chiến hạm" một thời không khỏi thổn thức.

Hồng Đăng, sau khoảng thời gian tập trung vào kinh doanh, nay vẫn duy trì được phong độ ngoại hình lẫn hình thể. Anh chàng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong bộ suit chỉnh tề, chỉn chu. Trong khi Hồng Diễm cao sang, quý phái khi diện chiếc đầm đen ôm body cùng áo khoác lông vũ mê mắt. Ở ngưỡng U45, mỹ nhân phim giờ vàng ngày càng lên hương nhan sắc, trẻ trung và tươi tắn hơn tuổi thật.

Khoảnh khắc Hồng Đăng nắm tay Hồng Diễm, kéo "vợ màn ảnh" tới địa điểm rút dây hoa cưới từ cô dâu Kiều My. Nhà gái thẹn thùng, cười xấu hổ trong khi nhà trai ga lăng, lịch thiệp làm con dân "đẩy thuyền, chèo cano" kịch liệt. Chỉ sau ít giờ, loạt hình ảnh và clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo cơn bão bình luận đầy phấn khích từ netizen.

Hồng Đăng dắt tay Hồng Diễm lên rút dây dây hoa cưới của Kiều My

Một số bình luận của netizen: - Vẫn là Hồng Đăng và Hồng Diễm hợp nhau nhất. - 2 anh chị vẫn luôn ăn ý, vẫn đẹp như vậy, thực sự quý mến 2 người. - Cúp le mà tôi tin tưởng nhất VFC. - Chỉ ở bên Hồng Đăng, Hồng Diễm mới là chính mình. - Ôi 2 anh chị này ăn gì mà trẻ lâu thế. - Song Hồng vừa diễn hay, vừa đẹp trai xinh gái. Xem phim 2 người này quá mê.

Bén duyên từ năm 2011, Hồng Đăng và Hồng Diễm đã cùng nhau đi qua 6 bộ phim truyền hình trong suốt hơn một thập kỷ, gồm: Cầu Vồng Tình Yêu (2011), Mátxcơva: Mùa Thu Thay Lá (2017), Cả Một Đời Ân Oán (2017), Hoa Hồng Trên Ngực Trái (2019), Những Ngày Không Quên (2020) và Hướng Dương Ngược Nắng (2021).

Từ những mối tình ngọt ngào, trái tính trái nết cho tới các câu chuyện yêu đương dang dở, bi kịch và nhiều ngang trái, Hồng Đăng - Hồng Diễm gần như đã đi đủ mọi cung bậc cảm xúc trên màn ảnh nhỏ. Dù là người yêu, tình cũ hay vợ chồng hạnh phúc, cả hai luôn cho thấy sự ăn ý trong diễn xuất lẫn cảm xúc. Sau 15 năm kể từ lần đầu hợp tác, cặp đôi vẫn khiến khán giả rung động: chemistry không hề phai nhạt, còn visual thì tiếp tục tràn khung hình, đủ sức khiến "chiến hạm" một thời sống lại mạnh mẽ trong lòng người xem.