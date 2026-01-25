Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh cho thấy Lâm Duẫn phải sử dụng thuốc cứu tim tác dụng nhanh trên phim trường Quy Loan, khiến dư luận không khỏi lo lắng. Đây là loại thuốc cấp cứu thường được dùng cho các trường hợp liên quan đến bệnh tim mạch vành hoặc đau thắt ngực.

Các fan của Lâm Duẫn đang xót xa cho thần tượng khi cô phải làm việc trong điều kiện rất khắc nghiệt, thậm chí phải dùng thuốc trợ tim.

Theo chia sẻ từ fan của nữ diễn viên, Lâm Duẫn đã quay cảnh đêm liên tục suốt khoảng 10 ngày. Riêng ngày 23/1, nữ diễn viên làm việc đến 3-4 giờ sáng, trong điều kiện thời tiết lạnh rất khắc nghiệt. Dẫu vậy, sáng hôm sau cô không được nghỉ ngơi mà lại bị xếp lịch quay mới. Đáng chú ý, mỹ nhân sinh năm 1996 phải mặc trang phục mỏng và quay liên tục khoảng 10 tiếng, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng rõ rệt.

Hình ảnh Lâm Duẫn phải dùng thuốc ngay tại phim trường nhanh chóng gây xôn xao. Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa và giận dữ. Đa số ý kiến cho rằng diễn viên cũng là con người chứ không phải máy móc, đồng thời bày tỏ đoàn phim Quy Loan có thể sắp xếp lịch quay hợp lý hơn, đảm bảo điều kiện làm việc và sức khỏe cho diễn viên.

Bình luận của netizen về vụ việc của Lâm Duẫn: - Nhiều đoàn lịch quay xếp kỳ cục lắm. 1/2 đoạn đầu quay 1 ngày nghỉ 3 ngày, tới cuối cháy deadline dồn một ngày mấy chục cảnh. Đi làm sợ nhất mấy sếp planning tệ hại kiểu này, lúc nào cũng phải OT vì luôn luôn cháy deadline. Ám ảnh. - Có lẽ là đoàn muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc để đóng máy sớm càng tốt, dây dưa ngày nào là tốn thêm tiền ngày đó, thị trường lạnh, đầu tư khan hiếm nên yêu cầu công việc càng gắt, kiêm đủ thứ mà còn phai làm liên tục không nghỉ. - Cũng hy vọng đoàn sắp xếp lịch quay hợp lý chút, trời bên đó đang lạnh lắm. - Làm việc trong điều kiện đảm bảo sức khoẻ thì mới làm ra đc sản phẩm tốt được, nghề nào cũng vậy. Không khoẻ thì bảo nói chuyện tui cũng không muốn nói chứ ở đó mà làm việc, chưa nói đến diễn xuất cần trạng thái cảm xúc đúng chuẩn? Không hiểu nhiều đoàn làm phim tới cái sự suy nghĩ căn bản này cũng không có thì tính làm ra được sản phẩm gì nhỉ? Nên ai mà bênh đoàn làm phim với đạo diễn mấy tình huống này, với cái lý do diễn viên cần hy sinh vì vai diễn là bị khùng. - Diễn viên thì mệt cũng không dám than, sợ ảnh hưởng đoàn, sợ danh tiếng này nọ, phải kính nghiệp này nọ.

Lâm Duẫn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, nổi lên từ vai nữ chính trong phim điện ảnh Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì, từng tạo nên cơn sốt không nhỏ và đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Sau dấu ấn đầu tay, Lâm Duẫn tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim như Tước Tích, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2, Đấu Phá Thương Khung, Bỉ Ngạn Hoa...

Đặc biệt, năm 2022, cô tham gia bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục, hợp tác cùng Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. Tác phẩm không chỉ gây tiếng vang lớn trên các nền tảng trực tuyến mà còn được phát sóng ở khung giờ vàng của đài Bắc Kinh. Gần đây nhất, Lâm Duẫn xuất hiện trong bộ phim Thủy Long Ngâm phát sóng hồi năm ngoái, nơi cô có cơ hội được hợp tác cùng mỹ nam đình đám La Vân Hi.

Nói thêm về Quy Loan, là dự án cổ trang nhận được nhiều chú ý ngay từ khi công bố. Phim kể về Ôn Du, quý nữ đất Lạc Đô, nổi danh là đệ nhất mỹ nhân Đại Lương. Sau biến cố gia tộc sụp đổ, nàng từ thiên kim khuê các rơi vào cảnh lưu lạc, trở thành đối tượng bị các thế lực tranh đoạt giữa thời loạn.

Mang trong mối thù to lớn, Ôn Du muốn dùng hôn ước của chính mình để mượn binh. Trên đường, nàng gặp Tiêu Lệ - một kẻ xuất thân thấp kém, mang tiếng ác khắp nơi. Từ chỗ khinh ghét, đối đầu, hai con người trái ngược dần bị cuốn vào nhau giữa loạn thế, nảy sinh thứ tình cảm mãnh liệt nhưng đầy giằng xé, đặt giữa quyền lực, dã tâm và thân phận. Ngày mà Ôn Du rời đi, Tiêu Lệ đã níu kéo. Dẫu vậy, thứ mà chàng nhận được chỉ là những lời nói phũ phàng, vì binh lực và tài lực, những thứ nàng cần để báo thù chàng đều không có.

Ở bộ phim Quy Loan, Lâm Duẫn hợp tác cùng Trương Lăng Hách.

Sau này, Ôn Du gả cho Trần vương, còn Tiêu Lệ thống lĩnh quân Bắc Ngụy trở thành thế lực khiến cả thiên hạ phải e dè. Ngày chàng dẫn quân đánh vào nước Trần, Trần vương chỉ biết khúm núm, dâng nàng lên cho Tiêu Lệ.