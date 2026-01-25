Mới đây, một thông tin hậu trường liên quan đến bộ phim Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không? bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, trước khi Kim Seon Ho chính thức đảm nhận vai nam chính Joo Ho Jin, Son Seok Koo từng là cái tên được nhà sản xuất ngỏ lời mời. Tuy nhiên, nam diễn viên đã quyết định từ chối dự án vì lý do cá nhân.

Son Seok Koo từng được mời đóng Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? trước cả Kim Seon Ho nhưng anh đã từ chối vì lý do cá nhân.

Ngay sau khi thông tin này lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng để lại nhiều bình luận hài hước. Có người đùa rằng nếu Son Seok Koo nhận vai, bộ phim có lẽ sẽ mang tên "Vụ Án Này, Anh Dịch Được Không?". Và nếu như cô nàng Do Ra Mi trong phim phải đối mặt với một Joo Ho Jin mang khí chất như vậy, nữ chính có lẽ sẽ hết vai chỉ trong một nốt nhạc.

Tất nhiên, đây chỉ là những lời nói đùa của khán giả, bởi lẽ Son Seok Koo sở hữu vẻ ngoài mang đậm màu sắc điều tra hình sự và các khán giả lần đầu biết đến anh sẽ nghĩ nam diễn viên rất hợp với các bộ phim thuộc thể loại này. Dẫu vậy, thực tế là Son Seok Koo là một diễn viên có khả năng diễn xuất cực kỳ tốt, không hề bị đóng khung trong bất cứ hình tượng nào, từng thể hiện tốt nhiều dạng vai khác nhau ở các dự án phim thuộc các đề tài khác nhau.

Nếu như kịch bản này xảy ra, có thể khán giả đã được thấy một câu chuyện tình yêu với màu sắc rất khác.

Cho ai chưa biết, Son Seok Koo sinh năm 1983, là gương mặt nổi bật của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc trong những năm gần đây. Anh được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất giàu chiều sâu nội tâm cùng khí chất rất riêng, thậm chí diễn xuất còn được đánh giá là tốt hơn cả Kim Seon Ho. Nam diễn viên nổi tiếng với vai Mr.Gu, một người đàn ông bí ẩn, nghiện rượu, trầm tính nhưng sống rất tình cảm trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Ở bộ phim Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân, Son Seok Koo lại thể hiện hoàn hảo vai cảnh sát đầy kinh nghiệm và bản năng nghiệp vụ mạnh mẽ. Còn ở Ngoài Vòng Pháp Luật 2, tài tử 42 tuổi lại hóa thân thành một tay sát nhân tàn ác.

Son Seok Koo nổi tiếng với hình tượng gai góc.

Sau tất cả, sự thực chứng minh Kim Seon Ho là sự lựa chọn hoàn hảo để kết hợp với Go Youn Jung.

Nếu như Kim Seon Ho mang vẻ đẹp có nét thư sinh, lãng mạn thì Son Seok Koo lại mang nét phong trần, sắc lạnh đầy nam tính. Dù thường thể hiện nhiều vai diễn nặng đô, thế nhưng nếu như anh thực sự nhận đóng phim romcom Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, màn kết hợp với Go Youn Jung chắc chắn cũng sẽ rất đáng mong chờ. Dù vậy, sự thực đã chứng minh Kim Seon Ho chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho hình tượng anh chàng thông dịch viên Joo Ho Jin chung tình, ấm áp. Anh tạo phản ứng hóa học tuyệt vời với Go Youn Jung, qua đó giúp Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? tạo nên cơn sốt lớn trên khắp châu Á.