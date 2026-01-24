Tối 23/1, tập 42 của bộ phim Cách Em Một Milimet đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi khiến khán giả trăn trở suốt 2 tháng qua, cuối cùng Tú (Quỳnh Châu) chọn ai giữa ba chàng trai Hiếu (Thanh Hải) - Bách (Huỳnh Anh) và Đức (Trọng Lân).

Trước đó, Cách Em Một Milimet được so sánh với bộ phim về đề tài tình thân tình bạn nổi tiếng của Hàn Quốc Reply 1988, nhất là khi nữ chính luôn trong trạng thái giằng co giữa hai nhân vật nam. Phải đến tập cuối, khán giả mới biết được ai mới là nam chính trong câu chuyện tình lãng mạn này. Đây cũng là điểm thú vị mà hiếm có bộ phim Việt nào làm được, nhưng Cách Em Một Milimet đã thành công.

Khán giả đặt tò mò về sự lựa chọn của Tú khi có tới 3 chàng trai có cảm tình với cô

Trong tập 42, Tú có thái độ bình thản khi đối mặt với Bách, người mà cô đã nhung nhớ, và trở thành chấp niệm của cô trong hơn 10 năm. Tú từng hy sinh, đau khổ khi Bách bị tai nạn và mất trí nhớ, rồi chuẩn bị kết hôn với người con gái khác. Nhưng khi quyết định gác lại quá khứ, Tú rất dứt khoát. Cô bước đi và không quay lại dù sau khi lấy lại được trí nhớ Bách muốn nối lại tình xưa, thậm chí anh còn về làm việc trong dự án của Tú.

Đối với Đức, Tú luôn coi anh như cậu em trai nhỏ cần chăm sóc. Dù rất nhiệt tình, thân thiết với nhau, nhưng cô không nảy sinh tình yêu với Đức. Với Hiếu, Tú sợ hãi trước sự lăng nhăng, đào hoa của anh chàng này, nên dù Hiếu tấn công dồn dập, Tú vẫn luôn giữ khoảng cách.

Tú từ chối cả Bách và Đức

Tuy nhiên, trong tập 42, Hiếu đột ngột biến mất mà không để lại lời chào tạm biệt. Khi Tú hỏi anh trai Viễn (Hà Việt Dũng) mới biết công ty Hiếu gặp sự cố, anh phải ra nước ngoài, nhưng trước khi đi, Hiếu đã dành một khoản tiền lớn đầu tư vào dự án của Tú. Chính vì vậy, trong thoáng chốc, Tú thể hiện sự hụt hẫng, tiếc nuối.

Khán giả những tưởng biên kịch sẽ để Tú độc thân tới hết phim, chẳng thuộc về chàng trai nào. Nhưng sự xuất hiện ở giây phút cuối cùng, với nụ cười hạnh phúc của Tú như cứu rỗi tâm trạng của tất cả mọi người. Tú như nhận ra tình cảm cô dành cho Hiếu sau khi xa anh một thời gian, còn Hiếu vẫn nụ cười bừng sáng, anh hướng về phía cô với lời hứa: "Thứ đáng giá của anh là, anh có thể trao cho em lòng chân thành, của một kẻ đào hoa, chưa từng chân thành lần nào".

Dù phim dừng lại ở khoảnh khắc gặp lại nhau trên cầu, nhưng khán giả lại rất thích thú với cái kết mở này, thậm chí còn cho rằng nó lãng mạn, ngọt ngào và cũng có phần thực tế hơn so với những cái kết thông thường khác. Bên cạnh đó, có không ít người xem mong đạo diễn và biên kịch có thể ra thêm phần ngoại truyện của cặp đôi "trai đểu-gái ngoan" Hiếu và Tú.

Khoảnh khắc Hiếu và Tú gặp lại sau khoảng thời gian xa cách khiến khán giả vỡ òa

"Làm thêm ngoại truyện Tú và Hiếu thành đôi đi đạo diễn ơi, năn nỉ luôn", "Ảnh có giao diện badboy thật, nhưng những điều anh ấy làm cho thấy Hiếu hoàn toàn nghiêm túc với Tú. Đôi lúc không nên chọn phương án an toàn quá", "Thêm một cái ôm nữa đi để tôi chắc chắn hơn", "Ước gì đạo diễn nghe được tiếng lòng của em. Hãy cho Tú Hiếu thêm một tập ngoại truyện, hoặc một bộ phim mới mà đôi này làm nam nữ chính luôn ạ. Chứ hai cái má lúm này nhìn phu thê lắm luôn ấy", "Cả tập chỉ đợi mỗi anh Hiếu xuất hiện", "Tuyệt đối điện ảnh, hình đẹp ghê", "Hoá ra đây là 1 milimet trong tên phim chứ không phải là của Bách" - hàng loạt bình luận của khán giả tràn ngập mạng xã hội.

Bên cạnh cặp đôi Tú và Hiếu, hai nhân vật Viễn (Hà Việt Dũng) và Ngân (Huyền Lizzie) cũng có cái kết ngọt ngào khi Ngân biết cô đã hiểu lầm Viễn và đồng ý đáp lại tình cảm của anh. Dù nhiều khán giả cho rằng Viễn xứng đáng với người con gái khác, có cái tôi không quá cao như Ngân, tuy nhiên, Viễn đã chờ Ngân 1/3 quãng đường đời. Cô là mối tình đầu, là chấp niệm, là người con gái duy nhất mà anh luôn hướng tới.

Các cặp đôi khác của phim cũng có cái kết viên mãn

Trong phim, Biên và My cũng đã có một hôn lễ đẹp với sự tham gia của bạn bè trong nhóm Đại bản doanh. Ông trùm cũng tự đề nghị sẽ làm nhà trai cho Biên. Có thể nói Cách Em Một Milimet đã có một kết thúc xuất sắc khi các nhân vật đều nhận được hạnh phúc mà mình mong mỏi.