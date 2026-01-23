Galaxy CineX – Hanoi Centre: Điểm đến lifestyle đang “làm mưa làm gió” trong cộng đồng giới trẻ sành ăn chơi

Khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội luôn sở hữu một sức hút riêng, đặc biệt là khi những con phố lên đèn, không khí rộn ràng, và những điểm hẹn mới lại được giới trẻ rủ nhau check in tới tấp. Giữa vô vàn lựa chọn giải trí, rạp phim mới toanh Galaxy CineX – Hanoi Centre nổi lên như "tụ điểm" lifestyle hấp dẫn số một ở thời điểm hiện tại. Các bạn trẻ tới đây không chỉ để xem một bộ phim rồi về, mà còn để "chill" và tận hưởng loạt trải nghiệm toàn diện và khác biệt.

Khi rạp phim không còn là điểm đến "xem xong rồi về"

Ngay từ bước chân đầu tiên vào rạp, bất cứ ai cũng phải gật gù tâm đắc với thiết kế lung linh, không gian sang xịn, từng góc đều có thể trở thành background sống ảo "tuyệt đối điện ảnh". Từ quầy vé, khu lounge cho đến hành lang dẫn vào phòng chiếu, mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ về mặt thẩm mỹ, đảm bảo cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp.

Nhưng Galaxy CineX – Hanoi Centre đâu chỉ đẹp để check in, điều đặc biệt hơn cả là không gian được tạo ra như để kéo dài cuộc hẹn. Giờ đây, đi xem phim không còn chỉ là đến đúng giờ chiếu, xem xong rồi ra về, mà trở thành một buổi đi chơi trọn vẹn. Bởi vậy mà trong mắt giới trẻ, nơi đây giống một điểm hẹn lifestyle thời thượng hơn là một rạp phim thuần túy - từ gặp gỡ bạn bè, hẹn hò, kết nối,... tất cả đều được gói gọn trong một không gian hiện đại và đúng gu giới trẻ thành thị.

Vượt lên trên kỳ vọng về một rạp phim, Galaxy CineX – Hanoi Centre được thiết kế như một điểm hẹn lifestyle thời thượng.

Rạp phim phiên bản "khách sạn - nhà hàng 5 sao"

Không chỉ vì rạp mới, Galaxy CineX – Hanoi Centre trở thành lựa chọn sáng giá cho cuối tuần nhờ những trải nghiệm "không ngờ tới". Tiến sâu một chút vào sảnh, Boulevard Lounge xuất hiện như một "cú twist" thú vị: phòng chờ sang chảnh với quầy bar có giao diện gợi liên tưởng đến các khách sạn cao cấp, giờ đây lại hiện diện ngay trước cửa phòng chiếu.

Boulevard Lounge gây ấn tượng mạnh với không gian đầy sang trọng và tinh tế. Tại đây, mọi chi tiết đều tập trung "nâng niu" các giác quan, tạo cảm giác thư giãn cho bất kỳ ai đặt chân đến: ánh sáng ấm áp, ghế ngồi mềm mại, mùi hương thư thái - tất cả giúp nâng hẳn mood cho mỗi buổi xem phim. Nhờ không gian phòng chờ sang xịn mà không hề xa cách, việc "đi xem phim" giờ đây bỗng nhiên được thăng cấp thành một buổi hẹn trọn vẹn. Đây là nơi để nhóm bạn hoặc các cặp đôi có thể ngồi lại tám chuyện, nhâm nhi đồ uống hay check in sống ảo,… rồi mới thong thả bước vào phòng chiếu.

Phòng chờ Boulevard Lounge - điểm hẹn thư thái đậm vibe khách sạn 5 sao trước những suất chiếu

Còn khi đang chill mà bụng bắt đầu "réo gọi", CineMunch Eatery sẽ xuất hiện đúng lúc như một vị cứu tinh hoàn hảo. Bởi không chỉ dừng lại ở combo bắp rang - nước ngọt như bao rạp phim khác, Galaxy CineX – Hanoi Centre mang tới menu đa dạng với những món ăn mang phong cách fusion sáng tạo đầy ngon miệng. Từ bữa ăn nhẹ trước giờ chiếu đến những món đủ no để kéo dài buổi hẹn, tất cả đều được phục vụ chu đáo, mang đến trải nghiệm xem phim cho-người-sành thật khác biệt.

Loạt phòng chiếu chuẩn sang - xịn - mịn

Lướt mạng xã hội dạo này, không khó để bắt gặp loạt ảnh check in "chanh sả" được gắn tag Galaxy CineX – Hanoi Centre. Điều khiến dân tình bất ngờ là: nhìn thoáng qua cứ ngỡ đang ở khu resort cao cấp nào đó, chứ chẳng ai nghĩ đây lại là một rạp chiếu phim. Những cái tên như Aqualis, Lagom hay Romántico liên tục được hội sành điệu réo gọi, biến các phòng chiếu tại Galaxy CineX – Hanoi Centre thành background sống ảo "đỉnh của chóp".

Trong đó, Aqualis ghi điểm với vibe sang trọng, thoáng đãng như đang nằm dài trên du thuyền Lagom lại đúng gu những ai mê phong cách tối giản, vừa đủ nhưng vẫn rất tinh tế. Còn với các cặp đôi, Romántico chính là lựa chọn lý tưởng hơn bao giờ hết với không gian lãng mạn, ghế đôi riêng tư - hoàn hảo cho một buổi hẹn hò.

Galaxy CineX – Hanoi Centre ghi điểm với loạt phòng chiếu mang concept riêng

Và để cuộc chơi trọn vẹn hơn, rạp còn trang bị loạt công nghệ "xịn khỏi bàn" đẳng cấp thế giới: phòng chiếu IMAX with Laser tiên phong tại Hà Nội, hệ thống âm thanh Dolby Atmos đến công nghệ chiếu phim không cần máy chiếu Samsung Onyx Cinema LED. Kết hợp với không gian sang xịn được chăm chút đến từng chi tiết, xem phim tại Galaxy CineX - Hanoi Centre chính là trải nghiệm chill "ở cái tầm".

Cuối tuần này đi đâu? Galaxy CineX – Hanoi Centre ngay thôi!

Chỉ sau hơn một tháng ra mắt, Galaxy CineX – Hanoi Centre đã khẳng định được sức hút trên bản đồ ăn chơi của giới trẻ Hà Nội. Tại đây, việc đi xem phim không còn gói gọn trong hai tiếng ngồi trong phòng chiếu, mà là một trải nghiệm lifestyle toàn diện và khác biệt: từ thả mình thư giãn, đến ăn ngon, trò chuyện, kết nối, cho tới đắm mình trong những suất chiếu đỉnh cao. Nếu chưa biết đi đâu cuối tuần cùng "cạ cứng", điểm hẹn "all-in-one" này chính là ứng cử viên sáng giá cho list phải-thử của bạn đấy!