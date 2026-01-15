Bộ phim Cách Em 1 Milimet đang bước vào giai đoạn cuối cùng và cũng là lúc mạch truyện đẩy lên cao trào căng thẳng nhất. Tâm điểm chú ý của khán giả vẫn xoay quanh bộ ba Ngân (Huyền Lizzie) - Viễn (Hà Việt Dũng) - Nghiêm (Chí Nhân), khi những mối quan hệ dối trá và toan tính bắt đầu lộ rõ. Ở những diễn biến gần đây, Nghiêm hoàn toàn lộ mặt phản diện khi cố tình gài bẫy, hòng hạ nhục và hãm hại chính người từng đầu ấp tay gối với mình.

Nghiêm lộ hoàn toàn bản chất

Sau khi nhận ra cuộc hôn nhân với Ngân không còn khả năng cứu vãn, Nghiêm rơi vào thế đường cùng. Bản hợp đồng tiền hôn nhân với điều khoản nghiệt ngã - kẻ phản bội trước khi ly hôn sẽ trắng tay khiến anh tìm mọi cách lật ngược thế cờ. Không chỉ vi phạm hợp đồng, Nghiêm còn ở thế yếu khi bị Ngân nắm trong tay bằng chứng đen tối. Trong cơn tuyệt vọng, Nghiêm chọn con đường tệ hại nhất khi "tái hiện" lại chính cách anh từng chiếm đoạt Ngân trong quá khứ, biến cô thành nạn nhân thêm một lần nữa.

Âm mưu được vạch ra chi tiết. Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, lén bỏ thuốc vào rượu của cô, trong khi ở một nơi khác, bạn thân của hắn tìm cách chuốc rượu Viễn say mềm. Tất cả nhằm tạo ra một vụ giường chiếu giả hoàn hảo để Nghiêm có bằng chứng đưa ra trước tòa. Kế hoạch tưởng chừng kín kẽ ấy khiến khán giả không khỏi phẫn nộ trước sự độc ác, trơ trẽn của nhân vật này.

Nghiêm hãm hại vợ mình

Đúng lúc cao trào lên đỉnh điểm, nhà đài bất ngờ tung ra hình ảnh nhá hàng cho tập mới, hé lộ cảnh Nghiêm xuất hiện tại khách sạn trong màn “bắt ghen” được cho là đã sắp đặt từ trước. Thế nhưng cú twist nằm ở chỗ người nằm trên giường lại không phải Ngân và Viễn như dự tính, mà là Đức và Biên.

Cảnh phim gây sốc, thu hút lượng tương tác khủng

Chỉ duy nhất một bức ảnh được công bố, nhưng đủ khiến mạng xã hội nổ tung vì quá sốc và oái oăm. Hình ảnh này nhanh chóng thu về gần 50 nghìn lượt thích và hơn 2 nghìn bình luận chỉ trong vòng 1 tiếng, con số hiếm thấy với một bộ phim truyền hình Việt giờ vàng. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự hả hê trước cái kết bẽ bàng của Nghiêm, đồng thời không giấu nổi sự thích thú với tình huống 18+ gây sốc đúng chất "cú lừa thế kỷ" này. Nhiều bình luận cho rằng đây là một trong những cảnh đánh ghen kỳ lạ và táo bạo nhất từng xuất hiện trên sóng truyền hình, đủ khiến người xem choáng váng và hả hê tột độ.

Bình luận của khán giả: - Lần đầu tiên trong lịch sử xem phim mà phản diện lại thua hết lần này đến lần khác như vậy á. - Phim phải thế này mới đã chứ, mấy quả cứ hành nữ chính là tui bỏ phim. - Màn bắt gian đầy kịch tính và cái kết kịch câm luôn Nghiêm nhỉ. - Vai phản diện khổ nhất đó giờ, xem cả cảnh chắc cười chết.

Từ kẻ chủ động giăng bẫy, Nghiêm trở thành người tự chuốc nhục nhã, còn khán giả thì được dịp "xả hận" sau chuỗi tập phim phát tiết với nhân vật này. Chính những cú bẻ lái bất ngờ như thế này đã giúp Cách Em 1 Milimet giữ chân người xem đến những phút cuối cùng.

