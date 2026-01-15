Conan dở tệ đến mức này rồi sao?

Ra mắt được 3 thập kỷ, Thám Tử Lừng Danh Conan hiện tại vẫn chưa có đoạn kết thỏa lòng khán giả. Thêm vào đó, phiên bản anime vẫn đang lên sóng đều đặn hàng tuần khiến cho người xem ngày càng chán ngán bởi những vụ án ngày càng kém chất lượng, chứa đầy tình tiết phi lý. Đỉnh điểm là gần đây, tập phim 961 (với bản lồng tiếng Việt là tập 1016) của Conan đang khiến cộng đồng mạng "tức điên" vì càng xem càng thấy nhảm nhí.

Trong tập phim mang tên Vụ án cắm trại kỳ quái, Sonoko, Ran và Conan đã gặp phải một vụ án mạng vô cùng kỳ quặc. Nạn nhân Keidai Kosaki chết vì sốc phản vệ do dị ứng cua. Tuy nhiên, điều khiến khán giả "cạn lời" chính là những hành động của dàn nghi phạm sau khi phát hiện thi thể. Để tránh bị nghi ngờ, cả ba đã gây xáo trộn hiện trường một cách lố bịch: kéo lê thi thể sang lều khác, nhét càng cua vào miệng nạn nhân, vẽ bậy lên mặt, thậm chí hóa trang nạn nhân mặc đồ phụ nữ và để lại lời nhắn "hung thủ là vợ tôi" trong tay thi thể. Đến nỗi Conan cũng phải thốt lên rằng nạn nhân Keidai chết rồi mà vẫn không được yên thân.

Nạn nhân bị vẽ bậy lên mặt, nhét càng cua vào miệng, kéo lê khắp nơi

Ba nghi phạm hành hạ nạn nhân để đổ tội cho nhau, qua mặt phía cảnh sát

Cảnh phim Conan gây tranh cãi kịch liệt vì tình tiết dở tệ

Những chi tiết trên trở thành chủ đề tranh cãi trên MXH. Nhiều netizen chán ngán trước một loạt những điều phi lý trong tập phim Conan này như một trò đùa chứ không còn là phim trinh thám hồi hộp. Thậm chí, động cơ của hung thủ trong tập phim cũng "tào lao" không kém cạnh. Hung thủ thực sự là Mika Miura (cô gái đeo kính), người yêu cũ của nạn nhân. Năm xưa, cả hai chia tay nhau chỉ vì Keidai không chịu ăn món cua mà Mika chuẩn bị, nên Mika quyết định dùng chính món này để trừ khử bạn trai cũ, đồng thời đổ tội cho vợ anh.

Nạn nhân bị hung thủ sát hại chỉ vì không chịu ăn món cua

Nhiều khán giả trên mạng xã hội gọi đây là dấu hiệu "mất chất" của Conan, thậm chí là tập phim tệ bậc nhất từ trước đến nay. Số khác cho rằng đây là tập phim filler (tự sáng tác cho anime, không dựa vào manga gốc) nên nội dung "công nghiệp", chắp vá, thiếu chiều sâu so với các tập chuyển thể từ truyện tranh của Aoyama Gosho là điều dễ hiểu.

Khán giả bình luận: - Ê ngoài đời mà làm như thế là vô đồn liền chứ không có cửa ngồi đó. - Giờ tui đọc truyện hoặc lựa tập nào có trong mạch truyện xem chứ studio tự chế xem chán. - Mấy tập này thường là filler không có trong nguyên tác và số lượng mấy tập filler này ngang ngửa với tập chính... - Quỳ... nạn nhân cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ. - Có tập thủ phạm ra tay quá hoàn hảo, đáng ra trốn được tội rồi thì thủ phạm lại hẹn gặp Conan và bác Mori đi chơi. Trong lúc đi chơi còn kể lại câu chuyện cho bác Mori nghe. Rồi xong Conan khám phá ra sự thật buộc tội thủ phạm.

Dù thành công lớn về doanh thu nhưng Thám Tử Lừng Danh Conan trong vài năm gần đây thường bị khán giả chỉ trích vì chất lượng đi xuống, lặp lại motif, động cơ giết người ngày càng vô lý, và đôi khi hy sinh yếu tố trinh thám để ưu tiên hài hước hoặc drama tình ái. Thậm chí, sự xuống cấp về mặt hình ảnh lẫn logic càng khiến fan cứng mong mỏi series sớm kết thúc để lưu giữ ấn tượng đẹp.