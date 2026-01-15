Trấn Thành không có tên trong bom tấn của Park Bo Gum

Ngày 12/1, truyền thông Việt Nam bất ngờ xôn xao khi Star News đăng tải thông tin cho biết Trấn Thành đang được mời đàm phán tham gia Thanh Gươm: Huyền Thoại Của Sói Đỏ - dự án điện ảnh quy mô lớn do đạo diễn Kim Han Min chỉ đạo, với sự góp mặt của Park Bo Gum. Tác phẩm từng được kỳ vọng ra mắt trong năm 2026, song kế hoạch ghi hình bị điều chỉnh khiến lịch quay dời từ tháng 8/2025 sang năm nay.

Theo nguồn tin này, việc thay đổi lịch trình khiến Cha Seung Won quyết định rút lui khỏi dự án. Vai diễn mà nam tài tử Hàn Quốc để lại được cho là đã được phía đoàn phim ngỏ lời với Trấn Thành, làm dấy lên khả năng một nghệ sĩ Việt Nam sẽ xuất hiện trong bom tấn cổ trang - hành động của điện ảnh Hàn Quốc, sánh vai cùng Park Bo Gum.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ trong nước mà còn trên các diễn đàn Hàn Quốc. Việc một diễn viên Việt Nam được cân nhắc cho vai diễn từng thuộc về Cha Seung Won - gương mặt kỳ cựu và có tầm ảnh hưởng lớn của màn ảnh xứ kim chi - tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều về sự kết hợp này.

Tuy nhiên, đến sáng 15/1/2026, đoàn phim Thanh Gươm: Huyền Thoại Của Sói Đỏ chính thức công bố dàn diễn viên chủ chốt gồm Park Bo Gum, Joo Won, Jung Jae Young, Lee Sun Bin và Kim Hyung Seo. Trong thông cáo này, tên Trấn Thành không xuất hiện. Trước đó, Star News Korea từng đưa tin anh là người được cân nhắc thay thế Cha Seung Won, nhưng hiện tại phía đạo diễn Kim Han Min vẫn chưa xác nhận bất kỳ sự tham gia nào từ nam nghệ sĩ Việt.

Theo nhận định của cộng đồng mạng, việc Trấn Thành chưa có tên trong danh sách công bố không đồng nghĩa với việc khả năng hợp tác đã khép lại. Nhiều ý kiến cho rằng các bên có thể vẫn đang trong quá trình trao đổi về vai diễn, lịch làm việc cũng như các điều khoản liên quan, và mọi kết luận ở thời điểm này vẫn còn quá sớm.

Trên mạng xã hội, thông tin trên nhanh chóng tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi. Không ít khán giả Việt tỏ ra hào hứng và kỳ vọng, cho rằng nếu Trấn Thành thực sự góp mặt, đây sẽ là cột mốc đáng chú ý cho nghệ sĩ Việt trên thị trường điện ảnh Hàn Quốc. Ngược lại, cũng có quan điểm thận trọng, nhấn mạnh rằng cần chờ xác nhận chính thức từ đoàn phim trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.

Về nội dung, Thanh Gươm: Huyền Thoại Của Sói Đỏ là phim hành động - cổ trang lấy bối cảnh lịch sử, kể về một người đàn ông mất trí nhớ, bị đẩy xuống thân phận nô lệ sau sự sụp đổ của vương quốc Goguryeo. Nhân vật buộc phải tham gia một đấu trường sinh tử, nơi phần thưởng tối thượng là thanh gươm huyền thoại. Câu chuyện diễn ra vào năm 668 tại Liaodong, vùng đất từng thuộc Goguryeo, và được xây dựng với quy mô lớn, kết hợp yếu tố lịch sử cùng tưởng tượng điện ảnh để khắc họa hành trình tái sinh của biểu tượng phương Bắc.

Trong phim, Park Bo Gum đảm nhận vai Chilseong, một võ sĩ mất trí nhớ. Đây được xem là vai diễn mang tính thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên, khi anh phải thể hiện trọn vẹn quá trình biến đổi từ một nô lệ đấu sĩ chiến đấu để sinh tồn cho đến khi thức tỉnh, trở thành anh hùng dân tộc mang biệt danh "Sói Đỏ".

Đối đầu trực tiếp với Chilseong là Gyepil Haryeok, kiếm sĩ lạnh lùng đại diện cho tộc Đột Quyết, do Joo Won thủ vai. Nhân vật này hứa hẹn mang đến những màn giao tranh căng thẳng, với các pha hành động song đao có độ khó cao, góp phần đẩy cao nhịp độ kịch tính của bộ phim.

Hiện dự án đã chính thức bước vào giai đoạn tiền kỳ và được lên kế hoạch ra mắt khán giả vào mùa hè năm 2027.