Han Ji Min là cái tên quen thuộc và được yêu mến bậc nhất của làng giải trí Hàn Quốc, được xem như một trong những biểu tượng nhan sắc bền bỉ theo thời gian. Cô sở hữu vẻ đẹp với những đường nét mềm mại, gương mặt hài hòa mang khí chất dịu dàng rất riêng. Mỗi khi Han Ji Min cười lên thì ấm áp như ánh nắng đầu ngày, còn khi rơi nước mắt lại khiến người ta cảm nhận rõ nét nỗi buồn man mác, đẹp đến nao lòng.

Nhan sắc của Han Ji Min được công chúng ca ngợi suốt nhiều năm liền, kể từ khi cô chính thức gia nhập showbiz vào năm 2003 cho đến nay. Dù thời gian trôi qua, vẻ đẹp ấy không hề phai nhạt mà ngược lại còn thêm phần đằm thắm, chín muồi theo năm tháng.

Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, diễn xuất cũng là yếu tố then chốt giúp Han Ji Min vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hàn. Trong sự nghiệp, cô đã tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Phép Màu Tái Sinh, Hoàng Tử Gác Mái, Bởi Vì Yêu Anh, Người Vợ Thân Quen, Cô Baek, Đôi Mắt Rực Rỡ, Đêm Xuân, Nơi Đảo Xanh và mới đây nhất là Thư Ký Hoàn Hảo Của Tôi phát sóng hồi năm ngoái.

Han Ji Min sở hữu nụ cười tỏa nắng.

Đáng chú ý, Han Ji Min không chỉ đóng nhiều phim, mà còn tích cực làm mới mình khi mỗi bộ phim là một màu sắc khác nhau. Có lúc nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật vui vẻ, lạc quan và tràn đầy sức sống, có khi lại mang đến hình ảnh người phụ nữ trầm lặng, nhiều tổn thương và nội tâm phức tạp. Nhưng dù ở kiểu vai nào, cô vẫn toát lên vẻ đẹp rất riêng, vừa mong manh vừa sâu sắc, thứ khiến khán giả không chỉ ngắm nhìn, mà còn nhớ rất lâu.

Các cảnh khóc của cô đều chạm vào trái tim khán giả.

Đáng chú ý, trong tháng 2/2026 sắp tới, Han Ji Min sẽ chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình The Practical Guide To Love đóng cặp cùng Park Sung Hoon và Lee Ki Taek. Trong phim, Han Ji Min vào vai Lee Ui Yeong, một người phụ nữ thành đạt, độc lập nhưng luôn khao khát tình yêu, song lại loay hoay trước những rào cản cảm xúc của chính mình.

Han Ji Min sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ vào đầu tháng 2 tới với The Practical Guide To Love

Hành trình tìm kiếm tình yêu của Ui Yeong bắt đầu từ những buổi xem mắt, để rồi cô rơi vào thế giằng co giữa hai người đàn ông hoàn toàn trái ngược. Song Tae Seop là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời cô. Anh hiền lành, đáng tin cậy, nghiêm túc với tình yêu và hôn nhân ngay từ đầu. Sự dịu dàng và kiên định của anh buộc Ui Yeong phải đối diện với nỗi sợ cam kết mà cô luôn né tránh.

Trái ngược với sự ổn định ấy là Sin Ji Su, người đàn ông thứ hai xuất hiện dưới một thân phận giả nhưng lại chinh phục Ui Yeong bằng sự chân thành, phóng khoáng và nét cuốn hút bốc đồng của tuổi trẻ. Trẻ hơn, liều lĩnh hơn, Ji Su phá vỡ những nguyên tắc mà Ui Yeong từng đặt ra cho tình yêu, đánh thức những cảm xúc mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ rung động.