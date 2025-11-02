Chiều 31/10, tờ Kbizoom đưa tin, Han Ji Min bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc sau khi công khai trên trang cá nhân hình ảnh chụp ghi lại khoảnh khắc thân thiết của cô bên 1 người đàn ông bí ẩn. Tấm hình này ngay sau đó đã được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn. Thậm chí, nhiều người dùng mạng khi lan truyền bức ảnh đã gọi đây là hình hẹn hò của Han Ji Min bên bạn trai hiện tại. Đáng nói, 1 số khán giả đã nhận ra người đàn ông xuất hiện trong bức hình của nữ diễn viên họ Han là nam tài tử Park Sung Hoon. Từ đây, không ít netizen đã tưởng Han Ji Min đang hẹn hò cùng nam diễn viên họ Park và bày tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ.

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm! Vốn dĩ ban đầu những netizen lan truyền tấm ảnh nói trên đã nhận nhầm Park Sung Hoon thành... nam ca sĩ Choi Jung Hoon - bạn trai hiện tại của Han Ji Min, cho nên mới gọi bức hình là khoảnh khắc hẹn hò của mỹ nhân họ Han và người yêu. Trên thực tế, tấm ảnh do Han Ji Min đăng lên chỉ đơn thuần ghi lại khoảnh khắc thân thiết bên bạn diễn Park Sung Hoon trong giờ nghỉ chứ không phải hình hẹn hò. Nói cách khác, không hề có chuyện “ngọc nữ” sinh năm 1982 đang yêu tài tử họ Park.

Do bức ảnh được chụp từ phía sau lưng không để lộ danh tính nhân vật nam trong hình nên không ít netizen đã tưởng nhầm đây là Choi Jung Hoon - bạn trai Han Ji Min. Nhưng hóa ra bức hình này ghi lại khoảnh khắc của Han Ji Min và Park Sung Hoon trong giờ nghỉ giữa buổi ghi hình

Không hề có chuyện Han Ji Min - Park Sung Hoon đang hẹn hò với nhau

Hiện tại “ngọc nữ” họ Han vẫn đang ở trong mối quan hệ yêu đương với nam ca sĩ kém 10 tuổi Choi Jung Hoon

Còn nhớ cách đây khoảng 1 năm, Park Sung Hoon đã gây tranh cãi rầm rộ khi bỗng nhiên đăng ảnh 18+ lên trang cá nhân. Công ty chủ quản giải thích rằng, nam diễn viên vô tình đăng tấm hình khiêu dâm lên Instagram nhưng công chúng không tin vào lời trình bày này

Hồi tháng 8 năm ngoái, Han Ji Min - Choi Sung Hoon xác nhận hẹn hò, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ người hâm mộ khắp châu Á. Theo nguồn tin, cặp đôi quen biết nhau từ chương trình The Seasons - Choi Jung Hoon’s Night Garden hồi tháng 8 năm ngoái. Và Han Ji Min - Choi Jung Hoon đã có màn song ca ấn tượng, khiến khán giả không khỏi thích thú. Năm ngoái, Han Ji Min tiết lộ mình là người hâm mộ Choi Jung Hoon, còn nhiệt tình tới concert của nam ca sĩ để ủng hộ tinh thần cho đối phương. Trong khi đó, nam ca sĩ họ Choi bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự mến mộ đàn chị dành cho mình.

Dispatch đã nhanh chóng công bố hình ảnh được chụp trong buổi hẹn hò lãng mạn của 2 nghệ sĩ. Trước ống kính, họ dựa sát rạt vào nhau đầy tình cảm trong bầu không khí hạnh phúc.

Mối tình của Han Ji Min - Choi Jung Hoon nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng

Han Ji Min sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi còn đang học cấp 3. Người đẹp được công chúng xứ kim chi biết đến rộng rãi nhờ 2 bộ phim Nàng Dae Jang Geum và All In. Kể từ đó đến nay, cô không ngừng khẳng định tên tuổi với vai nữ chính trong loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Hoàng Tử Gác Mái (2012), Hyde Jekyll, Me (2015)...

Nguồn: Kbizoom