1 nam thần thế thân cho Han Ji Min khỏi tai nạn xe hơi nghiêm trọng, 20 năm sau vẫn phải chịu di chứng

Vào năm 2006, Han Ji Min đã hợp tác cùng nam idol kiêm diễn viên Eric (nhóm Shinhwa) trong phim Wolf. Họ phải quay cảnh nhân vật của Han Ji Min suýt bị xe hơi đâm phải, còn nhân vật của Eric sẽ cứu cô. Tuy nhiên chiếc xe đang chạy với tốc độ 40km/h không kịp phanh lại và đã đâm phải 2 diễn viên. Theo bản năng, Eric đã dùng thân mình che chắn cho Han Ji Min, anh phải hứng trọn lực va chạm.

Cả 2 diễn viên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Họ đều bị thương rất nặng. Han Ji Min bị thương ở lưng và chân, có dấu hiệu bị chấn động não, buộc phải theo dõi trong 2 tuần. Eric bị thương nặng ở cột sống, hông, đầu gối và các bộ phận khác trên cơ thể. Mặc dù cả Eric và Han Ji Min đều nỗ lực phục hồi để quay lại phim trường, nhưng chấn thương nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần của cả 2 đã khiến phim Wolf phải kết thúc sớm chỉ sau 3 tập. Kế hoạch sản xuất ban đầu của phim lên đến 16 tập.

Bộ phim Wolf bị hủy bỏ vì tai nạn trên phim trường

Eric bị thương nặng do che chắn cho Han Ji Min

May mắn là khi đã hồi phục, Han Ji Min và Eric đã tái hợp trong phim mới Invincible Parachute Agent. Khi gặp nhau, họ hỏi nhau về tình hình sức khỏe. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn khiến họ tránh thảo luận sâu về nó. Theo thời gian, giữa họ đã phát triển tình bạn sâu sắc. Eric thậm chí còn nói rằng Han Ji Min là nữ diễn viên duy nhất anh thân thiết.

Chấn thương nặng đã khiến Eric không đủ điều kiện phục vụ Thủy quân lục chiến như anh dự định. Cuối cùng, trưởng nhóm Shinhwa hoàn thành nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng. Những di chứng dai dẳng vẫn theo anh đến tận ngày nay.

Họ vẫn là bạn bè thân thiết cho đến tận ngày nay

Câu chuyện của Eric và Han Ji Min nhận được nhiều sự hưởng ứng từ netizen. Trên các diễn đàn xứ Hàn, netizen bày tỏ sự cảm phục: "Anh ấy tuyệt lắm, tôi cảm thấy rất ấn tượng", "Tôi không hề biết có chuyện này đấy", "Eric hẳn cũng rất sợ, nhưng anh ấy đã hành động rất dũng cảm"...

Eric sinh năm 1979, ra mắt với nhóm nhạc Shinhwa vào năm 1998. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, anh còn ghi dấu ấn qua hàng loạt phim Phoenix, Super Rookie, Discovery Of Love, Lại Là Em Oh Hae Young... Trưởng nhóm Shinhwa kết hôn với mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 Na Hye Mi vào năm 2017 và có con trai sinh năm 2023. Trong khi đó, Han Ji Min sinh năm 1982, cô vào nghề từ năm 2003. Các tác phẩm nổi bật của Han Ji Min có thể kể đến như Nàng Dae Jang Geum, All In, Hoàng Tử Gác Mái, Yi San, Hyde Jekyll, Me... Cô hiện đang hẹn hò nam ca sĩ kém 10 tuổi Choi Jung Hoon (nhóm JANNABI).

Eric và Han Ji Min hiện tại

Nguồn: Kbizoom