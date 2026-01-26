Nhân dịp 7 năm ra mắt, bộ phim Vương Triều Xác Sống (tựa Anh: Kingdom) bất ngờ được cộng đồng fan chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội. Những hình ảnh quen thuộc cùng cảm xúc hồi hộp ngày nào khiến nhiều khán giả như được sống lại quãng thời gian từng "ăn ngủ" cùng bộ phim, đắm chìm trong thế giới cổ đại u ám, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trên thực tế, Vương Triều Xác Sống không chỉ đơn thuần là một bộ phim xuất sắc, mà còn được xem là tác phẩm mang tính bước ngoặt của ngành phim Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu. Thành công vang dội của phim đã khiến Netflix đưa ra quyết định đầu tư mạnh tay hơn vào các series Hàn Quốc, mở đường cho hàng loạt tác phẩm chất lượng cao ra đời sau đó, trải dài ở nhiều thể loại qq khác nhau. Có thể nói, Vương Triều Xác Sống chính là một trong những viên gạch nền móng quan trọng tạo nên kỷ nguyên phim Hàn toàn cầu trên nền tảng này.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả không tiếc lời ca ngợi, cho rằng đây xứng đáng là một trong những bộ phim Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại. Riêng với dòng phim xác sống của Hàn Quốc, suốt 7 năm qua vẫn chưa có tác phẩm nào đủ tầm vóc để vượt qua cái bóng quá lớn mà Vương Triều Xác Sống để lại. Đáng nói hơn, không chỉ phần 1 gây tiếng vang mà phần 2 cũng được đánh giá đỉnh không kém, khiến cộng đồng người xem liên tục bày tỏ mong muốn Netflix sẽ tiếp tục sản xuất phần 3.

Bộ phim lấy bối cảnh triều đại Joseon, bắt đầu khi nhà vua mắc bệnh đậu mùa và những tin đồn về cái chết của ông bắt đầu lan truyền. Gia tộc Cho - đứng đầu là Tể tướng Cho Hak Joo tìm cách thao túng quyền lực, vu cáo Thái tử Lee Chang là phản nghịch. Nghi ngờ sự thật phía sau cái chết của phụ vương, Lee Chang cùng hộ vệ Moo Young lên đường tìm vị ngự y cuối cùng từng chữa trị cho nhà vua, nhưng lại vô tình bị cuốn vào một ngôi làng đang chìm trong đại dịch bí ẩn và kinh hoàng.

Vương Triều Xác Sống được đánh giá gần như hoàn hảo từ kịch bản chặt chẽ, hình ảnh ám ảnh, âm thanh rợn người cho đến dàn diễn viên thực lực. Bộ tứ Joo Ji Hoon, Bae Doo Na, Kim Sung Kyu và Ryu Seung Ryong đã mang đến những màn trình diễn xuất sắc, trong đó nổi bật nhất là Joo Ji Hoon với vai Thái tử Lee Chang. Vai diễn này được xem là "mùa xuân thứ hai" trong sự nghiệp của nam diễn viên, tạo đà để anh liên tục gặt hái thành công và giữ vững vị thế cho đến tận ngày nay.