Park Bo Gum hiện là một trong những nam diễn viên được yêu mến bậc nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Sức hút của anh không chỉ dừng lại trong phạm vi quốc gia mà còn lan rộng khắp châu Á nhờ ngoại hình sáng, khí chất hiền lành, khả năng diễn xuất ngày càng chín muồi cùng hình ảnh đời tư sạch sẽ. Đặc biệt, Park Bo Gum luôn được khen ngợi bởi tính cách ngoài đời gần gũi, thân thiện, hài hước, không hề tạo cảm giác xa cách hay kiểu cách như nhiều ngôi sao khác.

Park Bo Gum mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước tại Park Bo Gum 2026 Season's Greetings

Trong sự nghiệp diễn xuất, Park Bo Gum đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng. Từ thiên tài cờ vây Choi Taek trầm lặng trong Reply 1988 cho đến Yang Gwan Sik - "chồng quốc dân" trong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt phát sóng vào năm ngoái, anh đều chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc. Đặc biệt, vai Yang Gwan Sik được xem là một trong những cột mốc đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Park Bo Gum, có độ nổi tiếng và mức độ yêu thích không hề thua kém vai Choi Taek năm nào.

Hồi năm ngoái, Park Bo Gum và IU đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đầy cảm xúc trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

Sánh vai cùng IU trong vai nữ chính Ae Sun, Park Bo Gum đã cùng bạn diễn viết nên một câu chuyện tình vừa lãng mạn, vừa thấm đẫm tình người. Sự kết hợp ăn ý của cả hai giúp Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt trở thành tác phẩm được khán giả yêu thích, để lại nhiều dư âm sau khi khép lại.

Mới đây, tại một sự kiện ký tặng đặc biệt Park Bo Gum 2026 Season's Greetings được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan, người hâm mộ đã bất ngờ chứng kiến màn "tái hợp" của Yang Gwan Sik và Ae Sun ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, nhân vật Ae Sun xuất hiện lần này không phải IU mà là một nam khán giả với vóc dáng đô con, hào hứng cosplay nhân vật nữ chính. Màn xuất hiện hoàn toàn tự phát này khiến toàn bộ khán phòng ngỡ ngàng và chính Park Bo Gum cũng không giấu được sự bất ngờ.

Khoảnh khắc khi cuộc đời cho Park Bo Gum quả bưởi gây sốt MXH.

Trước tình huống vừa lạ vừa buồn cười, Park Bo Gum đã cười rất to và sảng khoái, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu. Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng "cười bể bụng".

Đáng chú ý, nhiều bình luận hài hước ví von đây chính là phiên bản đời thực của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, thậm chí còn gọi vui là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Bưởi hay Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Tạ. Khoảnh khắc ngẫu hứng này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn cho thấy sự thân thiện, gần gũi của Park Bo Gum với người hâm mộ, góp phần lý giải vì sao anh luôn được yêu mến suốt nhiều năm qua.

Một vài hình ảnh khác của Park Bo Gum tại sự kiện: