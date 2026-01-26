Đầu năm 2026, màn ảnh Hàn trải qua một cơn chấn động với sự bùng nổ toàn châu Á của siêu phẩm lãng mạn Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? phát hành trên Netflix. Thành công rực rỡ của tác phẩm này chủ yếu đến từ cặp đôi chính Kim Seon Ho và Go Youn Jung, khi mà cả hai chẳng những đều sở hữu nhan sắc thượng hạng mà còn diễn xuất cực tốt, tạo ra cả bầu trời chemistry khiến khán giả "quắn quéo".

Netizen đang đẩy thuyền cho Kim Seon Ho và Go Youn Jung.

Trên phim, họ đã mang tới một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa anh chàng thông dịch viên Joo Ho Jin si tình ấm áp và cô nàng minh tinh Cha Mu Hee bề ngoài "tẻn tẻn" nhưng trong lòng lại ẩn chứa nhiều vết thương. Chính vì vậy, nhiều người xem phim lụy không thoát nổi và đẩy thuyền để mong cả hai phim giả tình thật.

Mới đây, Go Youn Jung đã khiến các fan couple dậy sóng khi tự đăng story trên Instagram cá nhân một hình ảnh hậu trường phim. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi các khán giả tinh mắt đã nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Kim Seon Ho lấp ló trong khung hình. Cả hai được cho là nghỉ ngơi ở chung một lều sau khi diễn và điều đó làm dấy lên suy đoán họ không chỉ yêu trên phim mà còn là một đôi ở ngoài đời.

Khoảnh khắc Go Youn Jung "siêu quậy" còn Kim Seon Ho ở phía sau nhìn, cả hai còn chung một lều khiến cư dân mạng phấn khích.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ đang ở mức suy đoán nhưng những hình ảnh này, đặc biệt là việc nó được chính Go Youn Jung tự tay chia sẻ vẫn khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích. Dưới đây là một vài bình luận:

- Papago đằng sau và dõi theo chị làm trò, haha. - Vì tui không biết và không hiểu tiếng Hàn nên hỏi thật, sao lại phải lấy áo che vậy? Điều tò mò hơn cả là Seon Ho oppa ngồi trong ngắm em đang làm trò con bò, không biết anh đang nghĩ gì. - Ảnh ở đằng sau ngắm em tấu hề. - Trời ơi, coi xong bị mê. - Ủa, bình thường các diễn viên khác diễn xong cũng nghỉ chung lều vậy hả các bạn?

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên khán giả thấy Kim Seon Ho và Go Youn Jung thể hiện mối quan hệ thân thiết với nhau. Cả hai còn đăng clip nhảy chung với nhau, dù chỉ là một đoạn rất ngắn nhưng cũng đủ làm fan phấn khích. Cách đây ít hôm, khi Kim Seon Ho đăng caption cho post quảng bá phim trên Instagram là "#Can This Love Be Translated", cô nàng đã lập tức vào "bắt lỗi" vì quá nhạt. Kết quả là, nam diễn viên đã đổi caption ngay trong đêm, thành "#Doramissi #bảonókhôngvui #nhớemMuhee".

Kim Seon Ho và Go Youn Jung có mối quan hệ thân thiết.

Nói thêm về Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?, đây là bộ phim lãng mạn xoay quanh câu chuyện tình yêu mang nhiều cảm xúc của Joo Ho Jin và Cha Mu Hee. Cả hai gặp nhau lần đầu tại Nhật Bản. Khi ấy, Joo Ho Jin tìm đến nơi lưu giữ kỷ niệm đặc biệt giữa anh với một người anh rất yêu nhưng lại không thể yêu. Còn về Cha Mu Hee, cô đi tìm tên bạn trai cũ tồi tệ để đòi lại công bằng cho mình.

Trong chuyến đi ấy, Joo Ho Jin đã giúp đỡ Cha Mu Hee rất nhiều. Thế rồi, cô đã nhanh chóng rơi vào tình yêu với anh. Một thời gian sau, Cha Mu Hee gặp tai nạn trên phim trường. Khi tỉnh lại, cô đã không còn là một diễn viên vô danh, mà trở thành hiện tượng đang lên viral khắp toàn cầu.

Dù vậy, Cha Mu Hee vẫn giữ bóng hình Joo Ho Jin trong tim. Tình cảm ấy càng tăng thêm nhiều lần khi Cha Mu Hee biết rằng ở thời khắc chẳng ai muốn nhận trách nhiệm về tai nạn của mình, ngoại trừ cậu em quản lý thân thiết, Joo Ho Jin là người duy nhất thực lo lắng cho cô ấy.