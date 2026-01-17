Thời điểm hiện tại, bộ phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Ngay từ khi lên sóng, tác phẩm đã thu hút sự chú ý lớn nhờ sự góp mặt của cặp đôi nhan sắc đình đám Go Youn Jung - Kim Seon Ho, đồng thời được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt mới trên màn ảnh nhỏ. Và thực tế cho thấy, bộ phim đã không khiến khán giả thất vọng.

Go Youn Jung và Kim Seon Ho cực kỳ đẹp đôi trong phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? chinh phục người xem bằng nội dung lãng mạn, dễ xem và đầy cuốn hút, cùng với đó là phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu. Đặc biệt, cảnh hôn bên hồ ở tập 6 đang trở thành khoảnh khắc viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong khung cảnh thiên nhiên lãng mạn như tranh vẽ, từ rừng cây nhuộm sắc vàng cho tới hồ nước trong veo yên bình, hai nhân vật trao nhau nụ hôn đầy cảm xúc. Tất cả được ghi lại bằng những góc máy đậm chất điện ảnh. Nhiều khán giả nhận xét rằng đây là một trong những cảnh hôn đẹp và đáng nhớ nhất từng được thấy trong lịch sử phim Hàn.

Nụ hôn đầy bất ngờ của Cha Mu Hee khiến Joo Ho Jin rung động.

Ngoại cảnh đẹp nao lòng, góc quay đậm chất điện ảnh cùng sự ăn ý của cặp đôi chính, tất cả biến đây trở thành một trong những cảnh hôn ấn tượng nhất nhì lịch sử phim Hàn.

Về nội dung, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Cha Mu Hee, một minh tinh nổi tiếng toàn cầu và chàng phiên dịch viên xuất chúng tên Joo Ho Jin. Cha Mu Hee từng đem lòng yêu Joo Ho Jin ngay từ lần đầu gặp gỡ, khi cô vẫn chưa trở thành ngôi sao. Sau thời gian xa cách, cả hai bất ngờ gặp lại trong một chương trình truyền hình thực tế về du lịch và tình yêu. Tại đây, cô là khách mời đặc biệt, còn anh là phiên dịch viên mà ekip sản xuất tha thiết mời tham gia.

Theo format chương trình, Cha Mu Hee được ghép đôi với Kurosawa Hiro, nam thần được mệnh danh là "hoàng tử lãng mạn" của Nhật Bản. Thế nhưng ngay từ đầu, trái tim của Cha Mu Hee chỉ hướng về một mình Joo Ho Jin. Sự chân thành và tình cảm bền bỉ của cô dần khiến trái tim anh tan chảy, tạo nên mối tình ngọt ngào đầy rung động.

Với kịch bản hấp dẫn, hình ảnh đẹp như mơ và chemistry bùng nổ của cặp đôi diễn viên chính, cơn sốt Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? đang được dự đoán sẽ tiếp tục trong thời gian tới.