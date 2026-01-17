Bên cạnh Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? đang gây sốt, màn ảnh Hàn thời điểm này còn xuất hiện một bộ phim lãng mạn mới cũng nhận rất đáng được chú ý, đó là Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người do Kim Hye Yoon và Lomon đóng chính.

Sau khi tập đầu tiên phát sóng vào ngày 16/1, bộ phim đã nhận về những phản hồi tích cực. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một bộ phận ý kiến cho rằng đây là tác phẩm kiểu ai thích thì cực kỳ thích, ai ghét thì cực ghét. Có 2 lý do để họ nhận xét như vậy. Thứ nhất, nhân vật nữ chính được xây dựng quyết đoán, không chờ đợi sự "giải cứu" của nam chính như nhiều người vẫn thích. Thứ hai, đó là kiểu diễn xuất cường điệu có chủ đích để tạo sự hài hước không phải khán giả nào cũng hợp gu.

Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người thuộc thể loại lãng mạn - giả tưởng, xoay quanh Eun Ho (Kim Hye Yoon), một hồ ly chín đuôi sống bằng nghề ban điều ước. Trải qua hàng trăm năm tu luyện để trở thành con người, Eun Ho bất ngờ đưa ra lựa chọn ngược lại: cô quyết định không muốn làm người nữa, mà chọn một cuộc sống được kiểm soát chặt chẽ, không cảm xúc, không ràng buộc.

Biến cố xảy ra khi một tai nạn bất ngờ liên quan đến cầu thủ bóng đá tài giỏi Kang Si Yeol (Lomon) khiến Eun Ho mất đi thân phận hồ ly và trở thành một con người bình thường. Một điều ước sai lệch đã kéo hai nhân vật vốn chẳng liên quan gì đến nhau vào mối quan hệ đầy trớ trêu, mở ra câu chuyện tình yêu vừa kỳ ảo vừa hỗn loạn, nơi cảm xúc dần phá vỡ những quy tắc mà cả hai từng cố gắng tuân theo.

Nói về cặp đôi diễn viên chính, Kim Hye Yoon đang là một trong những gương mặt trẻ được tin tưởng nhất làng phim xứ Hàn sau thành công rực rỡ của Cõng Anh Mà Chạy - tác phẩm được tạp chí TIME bình chọn là hay nhất năm 2024. Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người chứng kiến màn tái xuất màn ảnh nhỏ của Kim Hye Yoon. Dù thể hiện một hình mẫu nhân vật rất khác, cô vẫn ghi điểm nhờ lối diễn duyên dáng, linh hoạt và giàu năng lượng

Trong khi đó, Lomon tiếp tục chinh phục khán giả với ngoại hình điển trai nhờ hình tượng nam chính thể thao đầy sức hút, giống như những gì chính anh từng đem đến qua 2 bộ phim làm nên tên tuổi là Sự Trả Thù Của Người Thứ 3 và Trường Học Xác Sống.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là khởi đầu với Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người và vẫn còn quá sớm để khẳng định đây có phải một tác phẩm chất lượng hay không. Dù vậy sau những gì đã thể hiện ở giai đoạn đầu phim, cùng với sự kết hợp đáng mong chờ của Kim Hye Yoon và Lomon, phim xứng đáng để khán giả dành thời gian trải nghiệm.