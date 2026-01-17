Những hình ảnh Go Youn Jung với làn da đen đúa, gương mặt hốc hác, quần áo rách rưới đang khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ, tò mò không hiểu vì sao Go Youn Jung, người vốn được coi là nữ thần dao kéo có gương mặt tỷ lệ kim cương đẹp nhất Hàn Quốc lại xuất hiện với diện mạo tàn tạ đến vậy.

Thực chất, đây là tạo hình của cô trong bộ phim lãng mạn Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? vừa lên sóng và đang nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý. Được biết, đây là dự án có sự góp mặt của mỹ nhân sinh năm 1996 cùng mỹ nam nức tiếng Kim Seon Ho.

Hình ảnh Go Youn Jung tàn tạ khó tin đang viral trên mạng xã hội...

Trong phim, Go Youn Jung vào vai Cha Mu Hee, một nữ minh tinh nổi tiếng nhưng mang trong mình chứng ảo giác khó lường. Từng là diễn viên vô danh, Cha Mu Hee bất ngờ vụt sáng thành sao nhờ vai nữ chính Do Ra Mi nhờ bộ phim kinh dị Cô Gái Lặng Thầm. Thành công quá lớn của vai diễn này đã đưa cô lên đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng đồng thời để lại hệ lụy nặng nề.

... thực chất là tạo hình của nữ diễn viên khi thể hiện nhân vật Do Ra Mi.

Sau khi nổi tiếng, Cha Mu Hee thường xuyên xuất hiện ảo giác Do Ra Mi. Hình ảnh cô gái kinh dị với diện mạo thê thảm thường xuyên xuất hiện trước mắt, khiến tinh thần nữ minh tinh ngày càng bất ổn và sự nghiệp đứng trước nguy cơ sụp đổ. Những bức hình đang viral trên mạng xã hội chính là tạo hình của Do Ra Mi, hiện thân cho nỗi ám ảnh không thể xua tan trong tâm trí Cha Mu Hee.

Nhân vật Cha Mu Hee là một minh tinh bị ám ảnh vì ảo giác.

Dù bị ảo giác, Cha Mu Hee vẫn quyết định tham gia một chương trình truyền hình thực tế kết hợp giữa du lịch và tình yêu, lấy bối cảnh tại nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, cô cần một người vừa thông thạo nhiều ngôn ngữ, vừa hiểu rõ tình trạng bệnh lý của mình, lại có sự ấm áp và điềm tĩnh để trấn an cô. Người đó chính là Joo Ho Jin, người phiên dịch viên xuất chúng do Kim Seon Ho thủ vai, đồng thời cũng là chàng trai mà Cha Mu Hee luôn yêu.

Bên cạnh tạo hình kinh dị nói trên thì Go Youn Jung cũng có nhiều tạo hình rất đẹp.

Tất nhiên, ngoài những phân cảnh gây sốc khi hóa thân thành Do Ra Mi, Go Youn Jung đồng thời cũng khiến khán giả trầm trồ nhờ vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp trong loạt tạo hình của nhân vật Cha Mu Hee. Từ hình ảnh minh tinh sang trọng, khí chất cho đến những khoảnh khắc đời thường tinh tế, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh nhan sắc nổi bật và khả năng "cân" nhiều kiểu tạo hình khác nhau.