Đường cong đáng xấu hổ của Triệu Lệ Dĩnh

Bộ phim Chuyện Lớn Nơi Thành Phố Nhỏ do Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính từng được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn truyền hình dịp đầu năm 2026. Tác phẩm được đầu tư về kinh phí, bối cảnh lẫn đội ngũ sản xuất, bản thân hai diễn viên chính cũng được cho là đã dành nhiều tâm huyết cho dự án. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, Chuyện Lớn Nơi Thành Phố Nhỏ lại đang đối mặt với một thất bại nặng nề.

Ngày 12/1, mạng xã hội lan truyền chóng mặt hình ảnh biểu đồ rating của phim tạo thành một đường cong đáng xấu hổ, phản ánh tỷ suất người xem sụt giảm nhanh chóng chỉ sau 3 ngày. Đến ngày 15/1, sau 6 ngày phát sóng, tình hình không những không cải thiện mà còn tệ hơn.

Theo số liệu mới nhất, rating Khốc Vân thời gian thực (cập nhật mỗi 60 giây) của phim tăng rất chậm. Rating trung bình hai tập chỉ đạt 2,0077%, trong khi ước tính CVB ở mức 1,692% - con số được đánh giá là thấp so với quy mô đầu tư và danh tiếng của dàn diễn viên chính.

Rating của Chuyện Lớn Nơi Thành Phố Nhỏ thấp hơn kỳ vọng rất nhiều, biến phim trở thành thất bại nặng nề của Triệu Lệ Dĩnh.

Rating phim ngày 15/1.

Nguyên nhân chính khiến Chuyện Lớn Nơi Thành Phố Nhỏ không đạt kỳ vọng đang được dư luận chỉ ra nằm ở Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên thể hiện vai diễn thiếu thuyết phục, diễn xuất chưa đủ chiều sâu. Đặc biệt, khả năng thoại của cô trở thành tâm điểm tranh cãi, thậm chí bị cư dân mạng châm biếm là "giống như dạy trẻ con tập đọc".

Diễn xuất, đài từ của Triệu Lệ Dĩnh trong Chuyện Lớn Nơi Thành Phố nhỏ được đánh giá là thiếu thuyết phục.

Theo nhận định của Sohu, để thể hiện hình tượng nữ trí thức có trình độ đại học, Triệu Lệ Dĩnh đã lựa chọn lối thể hiện kiểu phát thanh, làm cho việc thoại giống như đọc lời hơn là thoại tự nhiên. Việc chia câu nhỏ, ngắt nghỉ không hợp lý làm nhịp điệu lời thoại trở nên rời rạc, khiến nhân vật trông giống như thiếu linh hoạt trong tư duy và quá khác biệt với đời sống thực. Đáng nói hơn, các bạn diễn của cô đều là những gương mặt thực lực có lối diễn xuất đời thường, chính vì vậy mà những hạn chế trong diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trông càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Việc diễn chung cùng dàn cast thực lực khiến các yếu điểm của Triệu Lệ Dĩnh càng trở nên rõ ràng hơn.

Trang này cũng viết rằng có lẽ Triệu Lệ Dĩnh đã quá quen với hình tượng "đại nữ chủ" mạnh mẽ. Những nhân vật này có thể dùng sự tiết chế biểu cảm cùng với giọng điệu nghiêm túc để thể hiện, nhưng cũng vì thế mà cô mất đi chất đời thường. Triệu Lệ Dĩnh chỉ có thể vượt khỏi khuôn mẫu với dạng nhân vật kiểu Hách Tú Bình trong Điều Thứ 20, một hình mẫu bi kịch điển hình.

Thất bại của Chuyện Lớn Nơi Thành Phố Nhỏ khiến không ít khán giả tiếc nuối, bởi đây từng là dự án được kỳ vọng giúp Triệu Lệ Dĩnh có thêm một vai diễn nặng ký trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, với tình hình rating hiện tại, bộ phim đang đứng trước nguy cơ trở thành một trong những cú trượt dài đáng chú ý của truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2026.