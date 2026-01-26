Sau một năm điện ảnh Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, WeChoice Awards 2025 chính thức công bố 6 đề cử cho hạng mục Phim điện ảnh của năm. Không gây bất ngờ cho khán giả, danh sách năm nay là sự góp mặt của những tác phẩm đã thực sự tạo dấu ấn trong suốt năm 2025: từ phim lịch sử - chiến tranh quy mô lớn, hành động - giật gân, trinh thám - kinh dị đậm màu sắc văn hóa, cho tới những câu chuyện gia đình lay động cảm xúc khán giả đại chúng.

Mỗi bộ phim đều đại diện cho một lát cắt khác nhau của điện ảnh Việt đương đại, cho thấy sự đa dạng về thể loại, cách kể chuyện cũng như tham vọng vươn xa của các nhà làm phim.

6 đề cử thuộc hạng mục Phim điện ảnh của năm

Mưa Đỏ - Kỷ lục phòng vé và bước tiến vượt bậc của phim lịch sử nước nhà

Mưa Đỏ là một trong những dự án điện ảnh lịch sử - chiến tranh được đầu tư quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Thay vì tiếp cận chiến tranh bằng những trận đánh dồn dập hay mốc sự kiện khô cứng, bộ phim lựa chọn góc nhìn nhân văn khi đi sâu vào đời sống tinh thần của những người lính trẻ, phần lớn là học sinh, sinh viên, mang theo ước mơ, ký ức và nỗi sợ rất đời thường.

Chính cách kể chuyện giàu cảm xúc này đã giúp Mưa Đỏ tạo nên sức lan tỏa hiếm có, đặc biệt với khán giả trẻ. Phim trở thành hiện tượng phòng vé, vượt mốc 700 tỷ đồng, giữ kỷ lục phim nội địa doanh thu cao nhất mọi thời đại. Trên mạng xã hội, hashtag #MuaDo2025 ghi nhận hơn 2,5 tỷ lượt xem, trong khi các ca khúc trong phim cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Không chỉ thành công thương mại, Mưa Đỏ còn được giới chuyên môn ghi nhận khi giành Bông Sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, cùng nhiều giải thưởng kỹ thuật quan trọng. Việc được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar lần thứ 98, dù chưa đi xa, vẫn là cột mốc cho thấy sự trưởng thành rõ nét của dòng phim lịch sử Việt.

Tử Chiến Trên Không - Cú bứt phá của dòng phim hành động - giật gân Việt

Ra mắt vào tháng 9/2025, Tử Chiến Trên Không nhanh chóng thu hút sự chú ý khi trở thành phim hành động Việt Nam đầu tiên được phát hành định dạng IMAX. Lấy cảm hứng từ các vụ không tặc có thật cuối thập niên 1970, phim tái hiện cuộc đối đầu sinh tử trên một chuyến bay bị khống chế, nơi phi hành đoàn và lực lượng an ninh buộc phải đứng lên bảo vệ hành khách.

Không chỉ ghi điểm ở nhịp phim căng thẳng, dồn dập, Tử Chiến Trên Không còn gây ấn tượng nhờ bối cảnh được phục dựng công phu, đậm chất hoài cổ. Chiếc máy bay DC-4 cùng các chi tiết trang phục, thiết kế mỹ thuật giúp phim tạo cảm giác chân thực và khác biệt so với mặt bằng phim hành động Việt. Với doanh thu gần 252 tỷ đồng, bộ phim cho thấy sức hút rõ rệt với khán giả đại chúng, đồng thời khẳng định điện ảnh Việt hoàn toàn có thể thử sức ở những thể loại đòi hỏi kỹ thuật cao và chuẩn mực sản xuất khắt khe.

Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối - Dấu ấn nghệ thuật của dòng phim lịch sử

Được trình chiếu đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối chọn cách kể chậm rãi, giàu chiều sâu khi theo chân nhóm du kích sống và chiến đấu trong lòng đất Củ Chi năm 1967. Không gian địa đạo chật hẹp, tối tăm được xây dựng như một “nhân vật” đặc biệt, vừa tạo cảm giác ngột ngạt vừa phản ánh tinh thần kiên cường của con người trong chiến tranh.

Phim ghi dấu ấn mạnh ở phần hình ảnh và thiết kế bối cảnh khi tái hiện hệ thống địa đạo nhiều tầng, nhiều nhánh một cách chi tiết và thuyết phục. Xen kẽ giữa bom đạn là những câu chuyện rất đời về tình đồng đội, gia đình và tình yêu, giúp bộ phim giữ được cảm xúc bền bỉ. Với doanh thu 172,5 tỷ đồng cùng 4 giải thưởng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối được xem là minh chứng cho việc phim lịch sử, nếu được đầu tư nghiêm túc, vẫn có thể tìm được chỗ đứng vững vàng.

Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu - Sự kết hợp không tưởng giữa cổ trang và trinh thám

Thuộc dòng kinh dị - trinh thám kết hợp yếu tố lịch sử, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu là bước đi tiếp theo của Victor Vũ trong việc xây dựng thế giới điện ảnh mang dấu ấn riêng. Phim theo chân thám tử Kiên trong hành trình điều tra chuỗi án mạng rùng rợn, đồng thời lồng ghép yếu tố tâm linh và văn hóa dân gian Bắc Bộ.

Kịch bản phim được đánh giá cao nhờ cấu trúc nhiều lớp, liên tục tạo “điểm nhiễu” để thử thách khả năng suy luận của khán giả. Không gian làng quê, kiến trúc, phong tục được tái hiện chỉn chu, góp phần tạo nên bản bản sắc cổ trang, gần gũi cho tác phẩm. Khép lại hành trình rạp với doanh thu khoảng 249 tỷ đồng, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu tiếp tục khẳng định sức hút của dòng phim trinh thám Việt khi được làm bài bản và có cá tính.

Truy Tìm Long Diên Hương - Chuyến phiêu lưu kỳ thú mang dáng vẻ hoài niệm

Truy Tìm Long Diên Hương mang đến một gam màu khác trong danh sách đề cử khi pha trộn hài hước, hành động và chính kịch. Phim gợi nhắc mạnh mẽ tinh thần phim hài Hồng Kông (Trung Quốc) thập niên 1990, nhưng vẫn giữ được nét riêng thông qua bối cảnh và câu chuyện gắn với di sản biển Việt Nam.

Điểm mạnh của phim nằm ở các pha hành động chân thật, hạn chế cắt dựng, cùng lối xử lý hài duyên dáng. Sau khi ra rạp, bối cảnh Lăng Ông Nam Hải bất ngờ trở thành điểm check-in được quan tâm, cho thấy sức lan tỏa vượt ra ngoài khuôn khổ điện ảnh. Dù còn hạn chế ở kịch bản, Truy Tìm Long Diên Hương vẫn đạt doanh thu 206,6 tỷ đồng, ghi điểm ở tính giải trí và khả năng đưa những gương mặt trẻ đến gần hơn với khán giả.

Mang Mẹ Đi Bỏ - Câu chuyện về tình thân chạm đến triệu trái tim

Là dự án hợp tác Việt - Hàn, Mang Mẹ Đi Bỏ chọn khai thác đề tài tình mẫu tử trong bối cảnh đời sống đô thị nhiều áp lực. Câu chuyện về người con trai kiệt quệ khi chăm sóc người mẹ mắc Alzheimer đã chạm đến nỗi trăn trở của nhiều gia đình ngoài xã hội. Phim được đánh giá cao nhờ diễn xuất nhập tâm của Hồng Đào và Tuấn Trần, cùng sự dung hoà khá tự nhiên giữa hai nền văn hóa khác nhau.

Không sa đà vào bi lụy, Mang Mẹ Đi Bỏ chọn cách kể tiết chế, đủ để khán giả lặng người suy ngẫm. Với doanh thu hơn 171 tỷ đồng, bộ phim được xem là một trong những tác phẩm chính kịch lấy đi nhiều nước mắt nhất của điện ảnh Việt năm 2025.

Để bình chọn cho các đề cử thuộc hạng mục Phim điện ảnh của năm, hãy truy cập vào đây.