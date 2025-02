Từ tranh cãi "Thái tử" Joo Ji Hoon: Khán giả có nên cho những kẻ tội phạm cơ hội làm lại ở showbiz?

"Joo Ji Hoon đang ở thời kỳ hoàng kim thứ 2", chủ đề này chính là điểm nóng tranh cãi trên mạng xã hội không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại hàng loạt quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam suốt mấy ngày qua. Sau thành công của bộ phim truyền hình y khoa The Trauma Code: Heroes on Call - tác phẩm chễm chệ top 1 và vẫn đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng phim toàn cầu trên Netflix, cái tên Joo Ji Hoon được tung hô khắp nơi với loạt danh xưng "thánh diễn xuất", "ông chú sexy nhất màn ảnh Hàn"... Lời khen ngợi dành cho tài năng của anh tràn ngập khắp ngõ ngách truyền thông, và chỉ nhìn vào diễn xuất thôi, ai cũng phải dành một tràng vỗ tay, cái gật đầu công nhận cho nam tài tử này.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Trở lại với 3 tác phẩm khuynh đảo nền phim ảnh Hàn chỉ trong 3 tháng trở lại đây, Joo Ji Hoon được cho là không khác gì lập kế hoạch dọn đường cho màn trở lại thời kỳ hoàng kim sau 16 năm dính bê bối chấn động châu Á. Thành công đi liền với sự chú ý, và không có gì là lạ khi quá khứ của Joo một lần nữa bị đưa ra bàn tán. Đã hơn 1 thập kỷ trôi qua kể từ scandal gần như hủy hoại cuộc đời của nam diễn viên sinh năm 1982, và khán giả có lẽ đã quên mất vụ việc năm xưa nghiêm trọng đến mức nào cho đến khi dư luận một lần nữa nhắc lại với vô số bình luận tranh cãi: "Tại sao lại ủng hộ kẻ từng dùng ma tuý?", "Tại sao anh ta vẫn hoạt động sau khi phạm tội?". Ta vẫn để ngỏ câu hỏi về sự chuộc lỗi của vị "thái tử" showbiz và bàn cân đong đếm liệu đáng hay không đáng để khán giả tha thứ cho kẻ tội đồ.

"Thái tử" hấp dẫn nhất showbiz Hàn và màn tự hủy rúng động

Joo Ji Hoon sinh năm 1982, thuộc lứa mỹ nam cùng thời Gong Yoo, Ji Chang Wook, Lee Min Ho, Lee Dong Wook,... nổi lên nhờ các bộ phim truyền hình thần tượng được giới trẻ yêu thích. Trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, anh từng hoạt động với vai trò người mẫu trên sàn catwalk. Sau tiếng vang lớn của siêu phẩm Hoàng Cung (Goong) vào năm 2006, tân binh Ji Hoon được khán giả khắp châu Á ưu ái gọi là "thái tử". Anh cũng trở thành người tình trong mộng của bao thiếu nữ thời đó, đặc biệt nhờ vẻ ngoài điển trai theo kiểu phóng khoáng và body gợi cảm khác biệt hẳn với đồng nghiệp cùng lứa, và cách chọn vai diễn thiết lập đặc trưng kiểu "mỏ hỗn", tsundere rất được hội chị em yêu mến.

Tác phẩm Hoàng Cung (Goong) đã dọn đường giúp Joo Ji Hoon và dàn sao như Song Ji Hyo, Yoon Eun Hye vươn lên thành sao hạng A

Thừa thắng xông lên, Joo Ji Hoon tích cực đầu tư cho sự nghiệp phim ảnh, song vụ bê bối nghiện ngập đã nhấn chìm tất cả nỗ lực của mỹ nam này. Tháng 4/2009, làng giải trí châu Á rúng động trước tin Joo Ji Hoon dính líu tới đường dây tàng trữ, sử dụng ma tuý. Sở cảnh sát thành phố Seoul đã bắt giữ anh cùng với 15 đối tượng khác và 1 nữ diễn viên vì tàng trữ, sử dụng chất cấm. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, công tố viên khẳng định kết quả xét nghiệm của Ji Hoon là âm tính, ai ngờ chính nam diễn viên đã đứng ra thừa nhận các cáo buộc.

Ji Hoon khai nhận sử dụng thuốc lắc và ketamine, dùng thuốc "để tạo cảm hứng khi nghe nhạc và khiêu vũ", nhưng cương quyết phủ nhận việc tham gia vận chuyển và buôn bán ma túy từ Nhật Bản vào Hàn Quốc. Đến ngày 23/6/2009, nam diễn viên bị tòa tuyên án 6 tháng tù, 1 năm án treo, 120 giờ công ích và 360 nghìn won (tương đương 7,4 triệu đồng).

Đòn trừng phạt dành cho nam diễn viên trẻ hồi đó chưa dừng lại ở đây. Joo Ji Hoon bị đài truyền hình lớn nhất nhì Hàn Quốc KBS cấm xuất hiện trên mọi chương trình của đài cho đến khi có bản án của tòa. Joo Ji Hoon bị xóa hết tên khỏi mọi bộ phim đang đóng lúc đó, sự kiện fan meeting nhân dịp sinh nhật ở Nhật Bản cũng bị hủy bỏ. Sau 1 tháng rầm rộ bê bối, nam thần đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp gần như bị xóa sổ khỏi làng giải trí xứ củ sâm, dư luận cũng không dung thứ dù từng dành sự ưu ái đặc biệt cho anh trước đó. Nhiều khán giả còn mỉa mai: "Thái tử đã tự tay hủy chiếc quyền trượng vì lối sống buông thả". Thời gian hơn 1 năm lĩnh án và 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự suýt nữa đã đưa cái tên Joo Ji Hoon vào quên lãng.

Sóng gió đời tư của Joo Ji Hoon tiếp tục bị thổi bùng vào năm 2014, khi MV có tựa đề Fxxk U của Gain (Brown Eyed Girls) được ra mắt, đánh dấu màn lấn sân táo bạo của nam tài tử trong cả sự nghiệp và đời tư. Anh công khai hẹn hò với nữ idol gợi cảm bậc nhất xứ Hàn này, hình ảnh "ướt át" đến mức đỏ mặt trong MV càng khiến khán giả có cái nhìn ác cảm hơn về mối tình giữa 2 ngôi sao.

Năm 2017 sau khi chia tay, Gain dính vào bê bối sử dụng trái phép chất cấm propofol. Giữa bão scandal, nữ ca sĩ đăng hẳn một bài bóc phốt bạn trai cũ: "Như mọi người đã biết, tôi là bạn gái của kẻ từng nghiện ngập. Tất nhiên, anh ấy đã phải chịu hình phạt và hiện đang cố gắng làm việc chăm chỉ. Bạn của anh ấy đã dụ tôi sử dụng chất cấm và tôi suýt đã làm theo vì tâm lý bất ổn". Từ đó cho đến nay, Joo Ji Hoon không công khai yêu thêm bất cứ mỹ nhân nào và cũng không tính đến chuyện kết hôn dù đã bước sang tuổi 43. Theo Joo Ji Hoon, anh cảm thấy sợ mỗi khi nghĩ tới hôn nhân.

Màn lội ngược dòng chưa từng có ở showbiz Hàn

Cùng với hàng loạt cái tên tai tiếng từng tù tội vì chất cấm của Kbiz như Yoochun, Don Spike, T.O.P (BIGBANG), Jung Suk Won... Joo Ji Hoon có lẽ là nhân vật duy nhất có màn trở lại đáng tranh cãi, đáng suy ngẫm và cũng kỳ diệu nhất. 2 năm sau bê bối, Joo Ji Hoon gấp rút comeback luôn với tác phẩm Antique, bất ngờ giành cả giải thưởng tại Baeksang Arts Awards. Sau khi giải ngũ vào năm 2011, Joo Ji Hoon ký hợp đồng với "ông lớn" làng diễn KeyEast Entertainment - công ty giải trí thời điểm ấy thuộc quyền quản lý của nam tài tử Bae Yong Joon.

Dù không được lòng công chúng, anh vẫn cố gắng chinh phục khán giả bằng diễn xuất với bộ phim Five Fingers và tiếp tục giành cúp ở loạt lễ trao giải xứ Hàn. Thời kỳ 2019 đến 2021, Joo Ji Hoon khao khát làm lại cuộc đời, chứng minh sự thay đổi với khán giả qua diễn xuất, anh nhận đủ vai chính đến phụ để rèn giũa bản thân. Cho đến cơn sốt điện ảnh Along with the Gods: The Two Worlds năm 2017, Ji Hoon mới thật sự được đông đảo khán giả châu Á chú ý và yêu thích nhờ màn thể hiện đầy thú vị trong vai phụ Hae Won Maek. Đây cũng là tác phẩm bệ đỡ cho nam tài tử này chạy nước rút trở lại, chứng minh thực lực diễn xuất qua loạt phim chất lượng như Hyena - hợp tác cùng "chị đại" Kim Hye Soo, Jirisan - hợp tác với "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun, siêu phẩm zombie Kingdom trên Netflix...

Tác phẩm Along with the Gods: The Two Worlds (Thử Thách Thần Chết) giúp Joo Ji Hoon lấy lại được thiện cảm từ lượng lớn khán giả châu Á, phần nhờ thiết lập nhân vật và phần nhờ kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên



Các tác phẩm sau đó như Hyena, The Mask, Kingdom, The Trauma Code: Heroes on Call... đều mang tính thử thách và cũng là lời khẳng định cho khả năng diễn xuất của Joo Ji Hoon



Năm 2024 là cột mốc quan trọng tiếp theo giúp Joo Ji Hoon được khán giả toàn châu Á nhìn nhận lại với tư cách diễn viên. "Chạy show" với tận 4 bộ phim Love Your Enemy, Light Shop, Blood Free và mới đây nhất cơn sốt The Trauma Code: Heroes on Call ở 3 nền tảng khác nhau Disney+, tvN, Netflix, anh khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi tần suất làm việc dày đặc và những màn thể hiện vai diễn đỉnh cao đến mức viral khắp cõi mạng.

Trong 3 cột mốc sự nghiệp của Joo Ji Hoon, công chúng đều thấy được sự hiện diện của thị phi, không dính scandal, bị người cũ đào bới lại quá khứ thì cũng là ngụp lặn trong hàng vạn bình luận khen chê, tung hô cho đến mắng mỏ, bài xích và tẩy chay. Nhưng điều gì khiếp Joo Ji Hoon trở nên khác biệt so với các trường hợp sao bê bối khác, và bơi ngược dòng giữa dòng chảy dư luận?

3 yếu tố then chốt cho câu hỏi: Đáng được tha thứ hay bị đào thải?

Để phân tích về yếu tố đặc biệt giúp Joo Ji Hoon trở thành viên ngọc hiếm một lần nữa được tỏa sáng giữa dàn sao nhúng chàm, ta có thể bàn đến 3 góc độ. Đây cũng có thể coi như nền móng giúp khán giả quyết định, liệu họ có thể tha thứ cho Joo Ji Hoon hay cương quyết đảo thải anh khỏi làng giải trí. Suy cho cùng, câu trả lời nằm ở thâm tâm và suy nghĩ của mỗi khán giả đối với nam nghệ sĩ này.

Yếu tố đầu tiên là diễn xuất. Nhìn lại danh sách tác phẩm của Joo Ji Hoon và thành tích đi kèm, khán giả hoàn toàn có thể đích thân đánh giá công tâm về tài năng của nam diễn viên này. Ngay từ khi mới ra mắt, Hoàng Cung đã chứng minh được sức hút của nam diễn viên họ Joo ở thị trường phim châu Á. Theo sau đó, ở mảng phim truyền hình, Joo Ji Hoon đều bỏ túi không siêu phẩm rating thì cũng là các bộ phim nổi tiếng ở thị trường quốc tế. Rating của Hyena (14,%), The Mask (12,6%), Five Fingers (12,6%) hay ngay thậm chí cả Jirisan (9,2%) đều nằm ở mức những con số ấn tượng. Xuất sắc hơn cả phải kể đến bom tấn lừng danh Kingdom mở ra kỷ nguyên xác sống của nền tảng Netflix tại Hàn.

Bàn tay vàng chọn kịch bản, diễn xuất đa dạng giúp Joo Ji Hoon oanh tạc từ mảng truyền hình sang điện ảnh

Chưa dừng lại, ở mảng điện ảnh, Joo Ji Hoon chứng minh bản thân là một diễn viên đáng gờm, đủ sức "cân" đủ hết các mặt trận với Along with the Gods (Thử Thách Thần Chết) cán mốc doanh thu lần lượt 108,2 triệu đô và 92,5 triệu đô (2.747 và 2.348 tỷ VNĐ) - đứng ở thứ 2 trong lịch sử doanh thu điện ảnh Hàn Quốc. Các tác phẩm trở lại năm 2024, trong đó có The Trauma Code: Heroes on Call, đều giúp gương mặt của Joo Ji Hoon nằm chễm chệ trên top 1 các BXH nền tảng phim toàn cầu. Phải công nhận rằng, ngoài khả năng chinh phục người xem bằng diễn xuất, Ji Hoon còn có bàn tay vàng trong làng lựa chọn kịch bản.

Năm 2016, Joo Ji Hoon bước chân lên thảm đỏ liên hoan phim Toronto Film Festival, và tiếp tục tiến đến thảm đỏ LHP Cannes vào năm 2023. Năm 2019, Joo Ji Hoon lọt vào top 40 ngôi sao quyền lực nhất showbiz Hàn, theo Forbes Hàn Quốc công bố. Có ai ngờ, một nam diễn viên từng vướng bê bối và tù tội lại tái xuất, được cả công chúng và giới chuyên môn trong nước và quốc tế dành sự công nhận như vậy. Thực lực đã trở thành đòn bẩy vô cùng hiệu quả giúp anh chinh phục người xem, suy cho cùng khán giả vẫn trọng người tài. Qua đây, ta có thể xét đến góc độ thứ 2, đó là sự cố chấp của Joo Ji Hoon.

Joo Ji Hoon với dàn sao bộ phim Project Silence trên thảm đỏ Cannes năm 2023

Nhìn vào danh sách tác phẩm, danh sách giải thưởng, và thành tích liên tiếp của Joo Ji Hoon sau bê bối ma túy năm 2009, sự cố chấp của Joo Ji Hoon hiện rõ mồn một. Anh cố chấp làm lại cuộc đời sau đống đổ nát, cố chấp chinh phục đam mê diễn xuất, cố chấp vượt qua thử thách và khó khăn dù nhiều lúc chính bản thân mình là ngọn nguồn của rắc rối. Sự ăn năn và mong muốn chuộc tội được Joo Ji Hoon gửi gắm thông qua tác phẩm, thành tích. Ngoài ra, do chịu khó rèn giũa tài năng vốn có và kiên trì thể hiện, Joo Ji Hoon cũng khiến khán giả dần quen với sự hiện diện của mình trên màn ảnh. Mưa dầm thấm lâu, anh cố chấp thể hiện mọi mặt tốt nhất và chờ đợi sự đón nhận, công nhận của khán giả và cũng không ngại tiếp thu ý kiến trái chiều.

Xét về sự khác biệt ở Joo Ji Hoon, có thể điểm lại các ngôi sao từng dính scandal nghiêm trọng. Đa phần, họ đều ở ẩn lánh nạn nhiều năm, chờ đợi thời cơ trở lại vì e dè sự phản đối của dư luận. T.O.P từng quyết định rời khỏi BIGBANG, cắt đứt liên lạc để tránh làm ảnh hưởng đến các thành viên. Áp lực thần tượng đối với idol nghiêm trọng hơn nhiều so với diễn viên. Sau vụ án dùng chất cấm, nam rapper cũng không tham gia hoạt động giải trí, phải đến năm 2024 mới trở lại trong siêu phẩm Squid Game nhưng rồi cũng phải chịu làn sóng chỉ trích từ khán giả. Trong Kbiz, Joo Ji Hoon và Lee Byung Hun là 2 diễn viên hiếm hoi có thể trở lại nhờ khả năng diễn xuất.

Về bản chất, mỗi khán giả đều có tiêu chuẩn riêng để đánh giá tác phẩm, chọn lựa các bộ phim đáng xem và những nghệ sĩ xứng đáng để họ dành thời gian, tình cảm ủng hộ. Khán giả chỉ coi trọng sự nghiệp và theo dõi phim đơn thuần hay khán giả yêu cầu cao hơn về phẩm chất của diễn viên đều không có gì là sai. Điểm chung then chốt ở 2 tệp khán giả này có lẽ đều nằm ở sự chân thành, đây cũng là góc độ cuối cùng ta có thể xem xét.

Năm 2019, dư luận phẫn nộ trước vụ scandal nghiện ngập của Yoochun và vị hôn thê tài phiệt. Cựu diễn viên mở họp báo kêu oan, giãi bày về những đau khổ mà bản thân phải chịu đựng sau scandal tấn công tình dục hồi năm 2016 và cương quyết kêu oan cho bản thân giữa cáo buộc dùng ma tuý. Gần 2 tuần sau đó, nam ca sĩ đã bị tuyên bố dương tính với ma túy đá. Giữa lúc thụ án, Yoochun lập kế hoạch trở lại, và việc đầu tiên là tổ chức fan meeting ở Thái Lan, bán photobook với mức giá "cắt cổ". Y liên tục khóc lóc hối hận, nhưng công chúng không tha thứ. Bởi không còn ai tin vào giọt nước mắt dối gian của "Hoàng tử gác mái" Yoochun.

Ở tuổi 43, "thái tử" họ Joo tháo bỏ mọi hào nhoáng và xiềng xích hình tượng để đem lại tác phẩm tốt cho khán giả với tư cách diễn viên và một con người bình thường đơn thuần. Cách anh chọn những vai diễn luôn có điểm chung là thể hiện thế giới nội tâm một cách thô sơ, vụng về nhất. Hay cách Joo Ji Hoon xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim mới với dáng vẻ chỉn chu nhưng không hào nhoáng. Anh trò chuyện cùng đồng nghiệp một cách xuề xòa và chẳng hề hoa mỹ, sẵn sàng phô diễn tính tình của ông chú "mỏ hỗn" nhà bên ngay trong các buổi talkshow. Cách anh đối xử với các hậu bối như Shin Eun Soo, Choo Young Woo thẳng thắn nhưng lại đầy ân cần cũng làm không ít khán giả cảm nhận được phần "người", sự chân thành của Joo Ji Hoon. Đây là điều ở nghệ sĩ mà công chúng luôn mong muốn tiếp cận nhưng khó lòng với tới.

Dù nhìn lại quá khứ hay đối mặt với hiện tại, không thể phủ nhận lỗi lầm Joo Ji Hoon từng phạm phải. Nói đến tha thứ, dễ thì cũng dễ mà khó thì cũng khó, bởi câu trả lời nằm ở bài toán về sự xứng đáng và cần cả quá trình chứng minh. Và liệu tha thứ cho một nghệ sĩ từng đi tù vì phạm tội có đặt tiền lệ xấu về sau? Không ai có thể đoán trước được các biến số tương lai, nhưng chắc chắn không bao giờ muộn để bất cứ ai làm lại cuộc đời và sửa sai.