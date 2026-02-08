Không quá ồn ào trên mạng xã hội, thế nhưng Hoa Máu (tựa Anh: Bloody Flower) lại là cái tên âm thầm gây ấn tượng với những khán giả yêu thích dòng phim giật gân - bí ẩn - tội phạm - tâm lý của Hàn Quốc.

Bộ phim mở đầu bằng một vụ án gây rúng động khi Lee Woo Gyeom bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc bắt cóc hai người khuyết tật. Tuy nhiên, quá trình điều tra nhanh chóng hé lộ sự thật kinh hoàng hơn nhiều: Hắn không chỉ bắt cóc mà còn tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, dẫn đến hàng loạt cái chết oan khuất.

Mọi chuyện trở nên khó lương hơn khi Lee Woo Gyeom - một thiên tài y học bỏ dở trường y, đã khẳng định bản thân nắm giữ công nghệ có thể chữa khỏi mọi căn bệnh của loài người, từ bệnh thông thường cho tới những căn bệnh nan y như ung thư.

Điều khiến vụ án trở nên rối rắm là hàng loạt lời chứng thực từ các bệnh nhân từng được "chữa khỏi" bởi Lee Woo Gyeom, khiến công chúng và giới chức không khỏi dao động. Hắn sẵn sàng công bố toàn bộ công trình y học vì lợi ích nhân loại, nhưng với một điều kiện, đó là không bị truy cứu trách nhiệm pháp lý cho những thí nghiệm trên người trong quá khứ. Thậm chí, Lee Woo Gyeom còn đe dọa sẽ tự sát, kéo theo việc công nghệ y học ấy vĩnh viễn biến mất.

Trung tâm của cuộc đối đầu căng thẳng là một luật sư buộc phải cứu Lee Woo Gyeom để giành sự sống cho cô con gái mắc u não và công tố viên Chae Yi Yeon, người quyết tâm đưa hắn ra ánh sáng công lý để trả giá cho những sinh mạng đã mất. Xen giữa họ là những số phận bị cuốn vào vòng xoáy đạo đức, pháp luật và nhân tính.

Hoa Máu đặt ra câu hỏi đầy ám ảnh: Lee Woo Gyeom là một tên sát nhân đội lốt thiên tài, hay là vị cứu tinh mà nhân loại buộc phải đánh đổi đạo đức để giữ lại?

Sung Dong Il vào vai một luật sư làm mọi cách để cứu cô con gái mắc bệnh nặng của mình.

Về diễn xuất, bộ phim quy tụ dàn cast khá chất lượng gồm Ryeoun, Geum Sae Rok và Sung Dong Il. Trong đó, Sung Dong Il tiếp tục chứng minh đẳng cấp diễn viên gạo cội quen mặt với khán giả yêu phim Hàn, đặc biệt là những fan của series kinh điển Hồi Ức 1998. Trong phim, anh vào vai Park Han Jun, vị luật sư muốn bào chữa cho Lee Woo Gyeom vì tính mạng con gái mình.

Geum Sae Rok vào vai nữ công tố Chae Yeon, người muốn Lee U Gyeom phải trả giá.

Trong khi đó, vai nữ công tố Chae Yi Yeon do Geum Sae Rok đảm nhận. Cô từng góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như Joseon Exorcist, Tuổi Trẻ Của Tháng 5, Linh Mục Nhiệt Huyết và Soundtrack #2.

Nhân vật trung tâm của bộ phim - nam chính Lee Woo Gyeom do Ryeoun thủ vai. Anh từng được chú ý nhờ ngoại hình có nét tương đồng với ngôi sao hàng đầu Lee Min Ho. Thế nhưng không chỉ vậy, Ryeoun còn sở hữu nền tảng diễn xuất ổn định. Sau thành công rực rỡ với Dưa Hấu Lấp Lánh và Người Hùng Yếu Đuối 2, Ryeoun đã có màn lột xác cực đáng chú ý ở Hoa Máu. Hóa thân thành một thiên tài y học kiêm sát nhân liên hoàn rõ ràng không phải là thử thách dễ, thế nhưng những gì ngôi sao 27 tuổi làm được trong 2 tập đầu thực sự đáng để khen ngợi.

Ryeoun lột xác với vai Lee Woo Gyeom trong Hoa Máu.

Không chỉ hấp dẫn bởi kịch bản căng não, Hoa Máu còn là bộ phim khơi gợi tranh luận mạnh mẽ về ranh giới giữa đạo đức - luật pháp - sự sống con người, khiến khán giả không ngừng tự hỏi: Công lý nên được đặt ở đâu?

nguồn: Mydramalist