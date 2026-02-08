Lễ trao giải WeChoice Awards 2025 quy tụ dàn sao hot và đông đảo nhất dịp cận Tết Nguyên đán 2026, mang đến những màn trao giải và trình diễn hoành tráng. Với hàng chục nghìn khán giả đón xem trực tuyến cùng lúc, mọi khoảnh khắc sáng giá nhất của đêm trao giải đều gây bão cõi mạng, trong đó phải kể đến khoảnh khắc "tình hơn ngôn tình" của một cặp sao Việt chẳng ai ngờ đến.

Hứa Vĩ Văn và Đoàn Minh Anh diễn xuất trong phần trình diễn Em Đau của Phùng Khánh Linh.

Trong phần trình diễn bài Em Đau của Phùng Khánh Linh, Hứa Vĩ Văn và Đoàn Minh Anh đã là 2 khách mời đặc biệt, diễn theo từng lời hát của nữ ca sĩ. Cả hai diễn viên trao nhau ánh mắt thâm tình, sau đó lần lượt rời khỏi khung hình như một cách thể hiện cuộc tình đẹp nhưng đầy luyến tiếc.

Dù chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn nhưng tương tác của Hứa Vĩ Văn và Đoàn Minh Anh, cùng phần hát của Phùng Khánh Linh đã được chia sẻ rậm rộ trên MXH. Cách nhau 29 tuổi nhưng đàn anh Hứa Vĩ Văn và đàn em sinh năm 2008 Đoàn Minh Anh vẫn khiến người xem phải rung động, cứ như từ một bộ phim lãng mạn trầm buồn bước ra.

Khoảnh khắc đẹp như phim của Hứa Vĩ Văn và Đoàn Minh Anh

Tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025, Hứa Vĩ Văn xuất sắc cùng ekip phim Mưa Đỏ nhận cúp Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng và giải Phim điện ảnh hay nhất. Nam diễn viên có một năm 2025 bùng nổ khi Mưa Đỏ "xô đổ" nhiều kỷ lục doanh thu, trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại với con số kỳ tích gần 714 tỷ đồng.

Trong khi đó, Đoàn Minh Anh đã có năm thành công với siêu phẩm trăm tỷ của đạo diễn Victor Vũ - Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Màn ra mắt khó quên này đã giúp nàng thơ điện ảnh mới nhận được sự chú ý của khán giả lẫn giới làm phim. Bằng chứng là trong cuộc đua phim Tết năm nay, cô được chọn đóng nữ chính trong Nhà Ba Tôi Một Phòng - dự án đánh dấu sự trở lại của Trường Giang sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.



