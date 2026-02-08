Tối ngày 7/2, WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM). Sự kiện là dịp tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật, lan tỏa các câu chuyện tích cực và truyền cảm hứng trong suốt một năm qua. Là một trong những lễ trao giải được mong chờ nhất dịp đầu năm, thảm đỏ WeChoice Awards 2025 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám của Vbiz như Trường Giang, Steven Nguyễn, Hạ Anh, Hoàng Long, Hải Bột, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam…

Tại đây, Steven Nguyễn trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất mùa giải khi ghi dấu bằng 2 chiến thắng. Không chỉ rinh giải hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất, nam diễn viên còn là gương mặt trung tâm của Mưa Đỏ, bộ phim được vinh danh ở hạng mục Phim điện ảnh của năm. Hai giải thưởng đã tạo nên một câu chuyện chiến thắng trọn vẹn, là minh chứng rõ nhất cho sức ảnh hưởng của Steven Nguyễn trong lòng khán giả năm qua.

Steven Nguyễn được xướng tên ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất

Thành công của Mưa Đỏ cũng chính là nền tảng quan trọng đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với công chúng đại chúng. Bộ phim tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu chạm mốc 719 tỷ đồng, đồng thời trở thành tác phẩm lịch sử - chiến tranh có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhân vật do Steven Nguyễn đảm nhận được xem là điểm neo cảm xúc xuyên suốt, góp phần giúp Mưa Đỏ không chỉ thắng lớn về mặt thương mại mà còn chạm sâu vào cảm nhận của người xem.

Trong Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đảm nhận vai Quang, nhân vật giữ vai trò đối trọng quan trọng trong mạch truyện. Đây không phải kiểu phản diện được xây dựng bằng những nét chấm phá cứng nhắc, mà là một nhân vật mang nhiều lớp tâm lý, đại diện cho những con người bị đẩy vào thế đối đầu bởi hoàn cảnh lịch sử hơn là bởi bản chất thiện - ác rạch ròi. Quang hiện diện xuyên suốt bộ phim với dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng bên trong lại là chuỗi giằng xé giữa nghĩa vụ, lựa chọn cá nhân và sự hoang mang trước vòng xoáy chiến tranh.

Steven Nguyễn diễn xuất tinh tế, hạn chế tối đa những biểu hiện cảm xúc bề nổi để tập trung khắc họa nội tâm nhân vật thông qua ánh mắt, cử chỉ và nhịp điệu lời thoại. Chính cách thể hiện này đã giúp Quang không bị đóng khung trong vai trò phản diện thông thường, mà trở thành một hình tượng đối trọng có chiều sâu. Vai diễn của Steven Nguyễn vì thế được đánh giá là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Mưa Đỏ, góp phần không nhỏ vào sức nặng cảm xúc và thành công chung của bộ phim.

Vinh quang tại WeChoice Awards 2025 vì thế được xem là thành quả xứng đáng cho hành trình bền bỉ của Steven Nguyễn với điện ảnh. Trước khi ghi dấu ấn mạnh mẽ với Mưa Đỏ, nam diễn viên từng xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình khác nhau như Bạn Gái Tôi Trùm Trường, Ông Trùm Dẹp Loạn Giang Hồ, Cú Đấm Thép, Chàng Phi Công Của Em, Bi Long Đại Ca… nhưng phần lớn đều dừng lại ở mức độ tiềm năng, chưa thực sự tạo cú bứt phá rõ rệt trong sự nghiệp. Steven Nguyễn từng được nhắc đến như một gương mặt có ngoại hình, có năng lực, nhưng thiếu một vai diễn đủ “đúng thời điểm” để bật lên.

Mưa Đỏ đã trở thành cột mốc quan trọng ấy. Không chỉ mang về doanh thu kỷ lục và sự yêu mến từ khán giả, bộ phim còn giúp Steven Nguyễn có được vai diễn nặng ký nhất sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại. Giải thưởng Diễn viên được yêu thích nhất, đặt cạnh chiến thắng Phim điện ảnh của năm, là trái ngọt sau nhiều năm kiên trì lăn lộn với nghề, âm thầm tích lũy và chờ đợi cơ hội của nam diễn viên