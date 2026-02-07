Theo Sina , bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa do Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đóng chính đã có mở đầu rất khả quan, các chỉ số độ hot, lượt xem đều vượt ngoài mong đợi, được dự đoán sẽ trở thành "hắc mã" đầu tiên của năm 2026.

Theo đó, vừa lên sóng một ngày, bộ phim đã đạt 8.500 điểm trên nền tảng iQiYi và trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, lượt xem ngày đầu lên tới 17.5 triệu view. Phim thu hút số lượng quảng cáo khả quan, nhận được đánh giá tích cực của khán giả.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa hot ngay từ ngày chiếu đầu tiên

Đặc biệt, phân cảnh nam nữ chính là Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi) và Dữu Vãn Âm (Vương Sở Nhiên), hai người hiện đại phát hiện ra đối phương cũng là người xuyên không giống mình đã thực sự bùng nổ trên các trang MXH vì sự hài hước duyên dáng.

Trong đó, khi nghe Hạ Hầu Đạm hỏi mình bằng từ ngữ rất hiện đại, Dữu Vãn Âm nghi ngờ vị hoàng đế bạo quân này cũng là người đến từ thế giới tương lai, vì vậy cô "kiểm tra" đối phương bằng câu tiếng Anh " How are you? ", Hạ Hầu Đạm nhanh chóng "đọc pass" " Fine, thank you. And you? " giúp cả hai nhận ra tín hiệu của "đồng đội". Thậm chí, tình tiết này còn trở thành hiện tượng MXH, nhanh chóng lây lan sang Hàn Quốc vì nhiều khán giả cũng có chung ký ức học tiếng Anh với những câu chào hỏi quen thuộc như vậy".

Phim gây sốt khiến khán giả Hàn Quốc cũng mê mẩn

Trong phim, Thừa Lỗi đóng vai "vua điên" Hạ Hầu Đạm, khác với Dữu Vãn Âm mới bất ngờ xuyên vào cuốn truyện, Hạ Hầu Đạm đã có thời gian dài sống ở thế giới cổ đại. Điều này khiến chàng cảm thấy cô độc, buồn phiền vì muốn được trở về thế giới thực. Bên cạnh đó, dù đã làm hoàng đế, Hạ Hầu Đạm vẫn bị Thái hậu chèn ép kìm kẹp, do đó, thỉnh thoảng chàng lại hành động quái dị, nổi nóng bất chợt và bị đặt biệt danh "vua điên".

Thừa Lỗi được đánh giá thể hiện rất tốt các phân cảnh đầy tự sự của nhân vật Hạ Hầu Đạm khi bị cuốn tới một thế giới tràn ngập nguy hiểm, mưu mô. Cảm xúc khi gặp "người cùng thế giới" của anh cũng làm hài lòng khán giả.

Thừa Lỗi được khen đẹp hơn cả phiên bản hoạt hình

Diễn xuất chắc tay của anh cũng khiến nhân vật Hạ Hầu Đạm có chiều sâu hơn

Bên cạnh đó, những phân cảnh hoàng đế Hạ Hầu Đạm yêu chiều Dữu Vãn Âm, liên tục cứu nguy cho cô khiến khán giả thích thú. Trong hậu cung 3000 giai lệ, chỉ có Dữu Vãn Âm là người làm cho Hạ Hầu Đạm cảm thấy tin tưởng và thân thiết vì họ cùng cảnh ngộ nên cảm thông cho nhau.

Nhiều khán giả cũng khen ngợi ngoại hình của Thừa Lỗi trong phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa rất đẹp, toát lên khí chất của bậc đế vương, khi cần uy quyền mạnh mẽ thì rất nguy hiểm, khi vui vẻ bên Dữu Vãn Âm lại rất đáng yêu.

Nhờ khí chất nam tính, quyền lực của mình, Thừa Lỗi được đánh giá đẹp đôi bên "yêu phi trời chọn" Vương Sở Nhiên, tạo thành cặp đôi ăn ý đẹp mắt, ngoại hình "hoàn hảo 100%" hiếm có trong phim cổ trang.

Thừa Lỗi toát ra khí chất đế vương quyền lực

Góc nghiêng của nam diễn viên được khen hoàn hảo

Thừa Lỗi nổi lên từ bộ phim cổ trang Vân Chi Vũ . Vai diễn Cung Thượng Giác tài giỏi lạnh lùng cao ngạo, được miêu tả là "chúng sinh bình đẳng, mình ta thượng đẳng" gây ấn tượng cực mạnh với khán giả. Nhờ đó, Thừa Lỗi liên tiếp đóng vai chính trong các dự án Dữ Tấn Trường An, Cẩm Nguyệt Như Ca, Mạc Ly, Dấu Chân, Ngọc Điệm Thu...

Chỉ số nhiệt độ của Thừa Lỗi đã đạt 100 triệu trên nền tảng iQiYi dù phim mới chiếu 1 ngày.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa xoay quanh câu chuyện của ba người hiện đại bị xuyên vào thế giới trong sách. Một người trở thành yêu phi họa quốc Dữu Vãn Âm (Vương Sở Nhiên), một người là bạo quân Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi) và người còn lại là Tạ Vĩnh Nhi, nữ chính trong tiểu thuyết gốc.

Vốn dĩ, Dữu Vãn Âm mong muốn ba người có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống ở thời cổ đại, thế nhưng Tạ Vĩnh Nhi lại không nghĩ vậy. Cô ta kết hợp cùng với Đoan Vương, muốn chống lại Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm, tạo nên một nguy cơ vô cùng to lớn. Cuộc đối đầu giữa ba người hiện đại xuyên không khiến câu chuyện có nhiều tình tiết bất ngờ.

Thừa Lỗi là cái tên đang được các nhà sản xuất o bế. Nam diễn viên rất hợp tạo hình cổ trang nên được giao nhiều dự án tương tự.

Bạn diễn của anh là các tiểu hoa đán đang hot như Bạch Lộc, Châu Dã, Vương Sở Nhiên

Tạo hình dân quốc của Thừa Lỗi trong Ngọc Điệm Thu được khen hết lời