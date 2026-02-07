Bộ phim cổ trang Còn Ra Thể Thống Gì Nữa do Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đóng chính vừa lên sóng đã nhanh chóng đạt mốc 7.500 điểm độ hot trên nền tảng iQiYi với những đánh giá rất khả quan. Với hai diễn viên chính là những diễn viên trẻ, chưa có nền khán giả vững chắc, thành tích những tập đầu của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa được đánh giá khá tốt.

Phim của Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi vừa lên sóng đã gây sốt

Phim mở đầu với cảnh cô nhân viên văn phòng Dữu Vãn Âm (Vương Sở Nhiên) xuyên không vào một quyển sách. Sau những giây phút đầu tiên bỡ ngỡ, cô nhận ra hoàng đế Hạ Hầu Đạm cũng đến từ thế giới hiện đại giống mình. Hai con người đến từ tương lai sống giữa thế giới xa lạ vừa làm bạn vừa hợp sức chống lại các âm mưu trên triều đình.

Nội dung những tập đầu được đánh giá vui nhộn, hấp dẫn, có nhiều tình huống hài hước, nhân vật và tình tiết không đi theo lối mòn mà mới lạ sống động thu hút người xem.

Bên cạnh phần nội dung thú vị, điều thu hút khán giả nhất chắc chắn là nhan sắc của "yêu phi" Vương Sở Nhiên. Vào vai mỹ nhân được hoàng đế sủng ái nhất hậu cung, trang phục của Dữu Vãn Âm rất lộng lẫy. Nhan sắc của Vương Sở Nhiên được đánh giá là "đạt đến đỉnh cao" trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa .

Nữ chính bất ngờ xuyên không vào một cuốn sách thời cổ đại

Nàng trở thành yêu phi đẹp nghiêng nước nghiêng thành

"Tôi biết Vương Sở Nhiên rất đẹp, các phim khác cũng rất hút mắt nhưng cô ấy còn có thể đột phá đỉnh cao vẻ đẹp hơn nữa ở phim này", "Yêu phi đẹp quá, tôi là hoàng đế thì tôi cũng chiều nàng", "Vương Sở Nhiên quá đẹp, lâu lắm rồi màn ảnh Hoa ngữ mới có một mỹ nhân xứng danh "mỹ nhân" như thế này", "Không còn gì để nói Vương Sở Nhiên sinh ra để làm yêu phi rồi", "Nhan sắc này xứng đáng bị người khác ganh ghét", "Tuyệt mỹ, xem phim chỉ để ngắm nữ chính", khán giả ngất ngây trước nhan sắc của Vương Sở Nhiên.

Bất kỳ góc chụp nào Vương Sở Nhiên cũng đẹp tuyệt mỹ

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, không chỉ có ngoại hình xuất sắc nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995, cô còn có khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Dù đóng vai phụ, khách mời hay nữ chính, Vương Sở Nhiên cũng được khen đẹp cuốn hút, đóng đạt nhân vật. Cô từng gây ấn tượng với các dự án như Nghe Nói Em Thích Tôi, Ngọc Cốt Dao, Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, Liễu Chu Ký...

Vương Sở Nhiên cao 1m72 thân hình cân đối, vóc dáng đẹp không bị quá gầy nhưng cũng không thô to. Nữ diễn viên có nhiều nét giống Lưu Diệc Phi nên được gọi là "bản sao Lưu Diệc Phi", "Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới". Nữ diễn viên có nụ cười dễ mến, sáng bừng màn hình, diễn xuất cũng dễ chịu. Nữ diễn viên là nhân tố chính giúp níu giữ khán giả ở lại xem phim.

Khán giả cho rằng chỉ có nhan sắc của Vương Sở Nhiên mới xứng đóng "yêu phi"

Vương Sở Nhiên thậm chí được ca ngợi đẹp nhất Cbiz hiện tại

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa xoay quanh câu chuyện của ba người hiện đại bị xuyên vào thế giới trong sách. Một người trở thành yêu phi họa quốc Dữu Vãn Âm (Vương Sở Nhiên), một người là bạo quân Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi) và người còn lại là Tạ Vĩnh Nhi, nữ chính trong tiểu thuyết gốc.

Vốn dĩ, Dữu Vãn Âm mong muốn ba người có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống ở thời cổ đại, thế nhưng Tạ Vĩnh Nhi lại không nghĩ vậy. Cô ta kết hợp cùng với Đoan Vương, muốn chống lại Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm, tạo nên một nguy cơ vô cùng to lớn. Cuộc đối đầu giữa ba người hiện đại xuyên không khiến câu chuyện có nhiều tình tiết bất ngờ.

Một vài hình ảnh khác của Vương Sở Nhiên trong Còn Ra Thể Thống Gi Nữa

Đây là tác phẩm đầu tiên cô giữ phiên 1 (đứng đầu tiên trong danh sách diễn viên) vì vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với danh tiếng của cô

Nhan sắc Vương Sở Nhiên là điều níu chân khán giả