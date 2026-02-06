Đêm hội Weibo 2026 có sự tham gia của hàng chục mỹ nhân nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ, nhưng cái tên Dương Mịch vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Theo đó, Dương Mịch xuất hiện trên thảm đỏ với đạo diễn Trương Nghệ Mưu và dàn diễn viên trong phim Kinh Trập Vô Thanh.

Dương mịch chỉ mặc một bộ trang phục nhưng thể hiện được nét sang trọng, quyền uy của ngôi sao hàng đầu.

Nữ diễn viên được khen ngợi với nhan sắc ngày càng mặn mà.

Ngôi sao Sinh Vạn Vật được sắp xếp ngồi tại vị trí trung tâm của hội trường. Bên cạnh đó, cô còn giành được hai giải thưởng quan trọng là Diễn viên Vinh dự của năm trên Weibo và Queen Weibo.

Tại sự kiện, Dương Mịch mặc bộ váy thanh lịch của nhà mốt Tamara Ralph. Bộ váy mang lại cho nữ diễn viên cảm giác quyền lực, vẻ đẹp mặn mà quyến rũ. Có khán giả nhận xét, Dương Mịch giống như một chai rượu vang để càng lâu càng ngon, lại có người còn bình luận "kim cương dù bao nhiêu tuổi vẫn là kim cương" để ca ngợi mỹ nhân 39 tuổi.

Dương Mịch lần thứ 3 trở thành Nữ hoàng Đêm hội Weibo

Nữ diễn viên được ban tổ chức đối đãi trọng thị nhất

Dương Mịch đã có một năm 2025 với ba tác phẩm ra mắt và được đánh giá tốt về diễn xuất là Sinh Vạn Vật, Tương Viên Lộng và Vải Tiến Trường An. Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng và đầy ấn tượng trong sự nghiệp của Dương Mịch, khi cô đã mạnh dạn thoát khỏi hình tượng ngôi sao giải trí thường thấy để chứng minh khả năng diễn xuất có chiều sâu. Sự thay đổi này được thể hiện rõ nét qua hai tác phẩm tiêu biểu là Sinh Vạn Vật và Tương Viên Lộng.

Trong đó phim truyền hình Sinh Vạn Vật lập kỷ lục rating thời điểm cao nhất của CCTV8 trong 6 năm trở lại đây. Trong phim, Dương Mịch đã lột tả trọn vẹn sự chuyển đổi của nhân vật qua các giai đoạn cuộc đời, từ thiếu nữ đến người già, thể hiện sự phân lớp cảm xúc rõ rệt và nhận được sự công nhận rộng rãi từ khán giả và giới chuyên môn về khả năng hóa thân xuất sắc. Tác phẩm thành công cũng giúp Dương Mịch nhận được giải thưởng Diễn viên của năm, do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (CMG) trao tặng.

Dương Mịch nhận giải thưởng quan trọng nhất sự kiện

Nhan sắc rực rỡ của Dương Mịch khi bước sang tuổi 40

Năm nay, cô sẽ tham gia nhiều lễ trao giải khác nhau, thu hoạch thành quả từ bộ phim Sinh Vạn Vật

Dương Mịch từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng từ rất sớm với loạt vai diễn để đời như Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp bản 2006, Vương Chiêu Quân trong Vương Chiêu Quân Truyền Kỳ, Đường Tuyết Kiến trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 hay Lạc Tình Xuyên trong Cung Tỏa Tâm Ngọc. Trong đó, hình tượng Vương Chiêu Quân thường được khán giả nhắc đến như dấu mốc đỉnh cao về nhan sắc của nữ diễn viên.

Năm 2017, Dương Mịch tạo nên cơn sốt khắp châu Á với bom tấn truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đóng cặp cùng Triệu Hựu Đình. Với giải thưởng Queen Weibo năm nay, Dương Mịch đã 3 lần đứng lên đỉnh cao của sự kiện. Trước đó, cô giành chiến thắng vào năm 2011 với phim Cung Tỏa Tâm Ngọc và 2017.

Dương Mịch là ngôi sao hiếm có của Cbiz nổi danh suốt 15 năm