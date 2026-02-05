Tối 5/2, buổi họp báo ra mắt Mùi Phở đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự chú ý không nhỏ từ khán giả đại chúng. Là một trong những dự án điện ảnh góp mặt vào đường đua phim Tết Việt, Mùi Phở được kỳ vọng sẽ ăn nên làm ra tại các phòng vé. Xuất hiện tại đây là nhiều gương mặt được yêu thích của Vbiz như Xuân Hinh, Thu Trang, Tiến Lộc, Vũ Thuý Quỳnh, Bùi Lý hiên Hương, Hiếu Nguyễn, Hải Triều, BB Trần... biến nơi đây thành một bữa tiệc toàn sao.

Dàn cast Mùi Phở đã có mặt tại thảm đỏ

Chiếm trọn spotlight thảm đỏ là Vũ Thuý Quỳnh trong bộ váy đỏ kiểu yếm lạ mắt, giúp nàng hậu khoe trọn vẻ nữ tính, xinh xắn và ngọt ngào. Cô nàng tự khiến mình nổi bật với vóc dáng cao ráo, thon thả và nhan sắc ngày một thăng hạng. Qua ống kính cam thường, có thể thấy Vũ Thuý Quỳnh hôm nay không trang điểm quá sắc sảo hay rõ nét, nhưng visual của cô vẫn 10 điểm visual không có nhưng.

Vũ Thuý Quỳnh chọn layout mang đậm hương vị Tết, khoe trọn sắc vóc rạng rỡ và tươi tắn

Bên cạnh đó, Thu Trang - nữ chính Mùi Phở - cũng thu hút không ít máy quay khi diện lên mình tà áo dài thướt tha màu tím hồng. Búi tóc gọn gàng cùng phong thái điềm đạm, Thu Trang ghi điểm trong mắt người qua đường với nhan sắc đằm thắm, mặn mà nhưng không kém phần thanh lịch. Bước tới thảm đỏ cùng đàn em trẻ tuổi, Thu Trang vẫn biết cách gây tò mò và thảo luận trên MXH.

Thu Trang ngày càng trẻ ra nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái, thanh lịch

Một số hình ảnh khác tại buổi họp báo:

Xuân Hinh

Hà Hương

Bùi Lý Thiên Hương

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu

Khánh Thi - Phan Hiển

Hải Triều

Minh Beta