Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ

Bạch Khởi - Ảnh & Clip: Như Hoàn, Theo Đời sống Pháp luật 21:26 15/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Thảm đỏ Cánh Diều 2025 đã chính thức diễn ra, đón chào màn đổ bộ của hàng loạt sao Vbiz đình đám.

Tối 15/1, lễ trao giải Cánh Diều 2025 đã chính thức sáng đèn tại thủ đô Hà Nội. Là một trong những sự kiện điện ảnh - truyền hình Việt Nam quan trọng nhất trong năm, chương trình thu hút sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời tôn vinh những tác phẩm, cá nhân và ekip xuất sắc nhất suốt một năm qua ở cả màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng.

Toàn cảnh thảm đỏ Cánh Diều 2025

Chương trình quy tụ đầy đủ các ekip đứng sau những tác phẩm từng tạo tiếng vang mạnh mẽ thời gian qua, từ loạt phim điện ảnh ăn khách như Mang Mẹ Đi Bỏ, Tử Chiến Trên Không, Mưa Đỏ... cho đến những dự án truyền hình được bàn luận sôi nổi như Cách Em 1 Milimet, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh… Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn mỹ nhân màn ảnh Việt gồm Lê Bống, Mai Thu Huyền, Nhật Kim Anh, Lâm Thanh Mỹ… đã khiến thảm đỏ trở nên rực rỡ, thực sự hóa thành một bữa tiệc đọ sắc chiếm trọn spotlight truyền thông hôm nay.

Đảm nhận vai trò MC năm nay, Lê Bống diện lên mình bộ váy màu nude cùng những chi tiết tinh xảo lóng lánh, khoe trọn thân hình đồng hồ cát gợi cảm. Người đẹp 9x gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng thăng hạng, nét căng không vết xước qua ống kính cam thường.

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 1.

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 2.

Lê Bống khoe trọn sắc vóc kiêu sa, gợi cảm trong bộ váy lạ mắt

Thanh Hương cắt tóc ngắn lạ lẫm nhưng không kém phần sang trọng, quý phái. Xuất hiện trong bộ váy cúp ngực, Thanh Hương khoe khéo bờ vai thon thả, trắng mịn như sữa.

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 3.

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 4.

Thanh Hương cắt tóc ngắn càng đẹp sang trọng, thanh lịch

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 5.

Mai Thu Huyền

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 6.

Việt Hương - Hoài Phương

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 7.

Thu Trang - Tiến Luật

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 8.

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 9.

Hà Việt Dũng lên đồ cực bảnh tới thảm đỏ

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 10.

Khương Ngọc

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 11.

Nhật Kim Anh

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 12.

Đình Khang

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 13.

Đình Khang - Đỗ Nhật Hoàng

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 14.

Đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 15.

NSƯT Mỹ Uyên và NSND Thu Hà

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 16.

NSƯT Thái Sơn - Ngọc Huyền

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 17.

MC Quyền Linh

Thảm đỏ Cánh Diều 2025: Lê Bống - Thanh Hương xinh sang kịch trần, tổng tài Cách Em 1 Milimet khen đẹp là chưa đủ- Ảnh 18.

Minh Luân

Phim Việt giờ vàng có cảnh 18+ cực sốc, lộ 1 bức ảnh mà cả MXH chấn động
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày