Văn Mai Hương mắng cả dàn diễn viên phim Trấn Thành

Trấn Thành là cái tên quen mặt nhất trong những mùa phim Tết gần đây. Sau show case giới thiệu dàn diễn viên chính phim Thỏ ơi! với LyLy, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh và Pháo, nhà sản xuất phim ra mắt trailer chính thức, hé lộ câu chuyện đầy bí ẩn và căng thẳng của nhân vật.

Nhân vật trong phim Trấn Thành thành đạt nhưng chất chứa nhiều góc khuất trong hạnh phúc cá nhân.

Trailer dồn dập thoại và những cãi vã, nghi ngờ.

Trailer mở đầu với cảnh Hải Lan (Văn Mai Hương) giới thiệu em gái ruột của mình là Hải Linh (LyLy). Hai chị em có tính cách trái ngược. Hải Lan đốp chát, chửi bới nhiều nhân vật trong phim trong khi Hải Linh dịu dàng. Cả hai đều có những nghi ngờ với chồng mình là Thế Phong (Vĩnh Đam) và Ngọc Sơn (Quốc Anh). Vai diễn của Pháo, Trấn Thành được cho là gây ra sóng gió với cuộc hôn nhân của Hải Lan và Hải Ly. Trailer cũng đặt ra sự tò mò cho khán giả về nhân vật Thỏ bên dưới lớp mặt nạ bí ẩn.

Phủ lên trailer hơn hai phút là không khí căng thẳng, u tối và bí ẩn. Pháo thú nhận "đang quen một người có gia đình” thổi bùng mọi rối ren. Quốc Anh phá vỡ hình tượng mỹ nam quen thuộc với vai Ngọc Sơn bạc nhược, trong khi Vĩnh Đam đảm nhận hình ảnh người chồng hoàn hảo. Nhân vật xuất hiện lần lượt trong trailer theo cách ồn ào, nhiều góc khuất, để khán giả phải tò mò tính cách thật. Cảnh quay đối đầu giữa Pháo và Trấn Thành gây chú ý. Văn Mai Hương cũng nhận nhiều bình luận khen ngợi về diễn xuất.

Văn Mai Hương gây bất ngờ với diễn xuất tự nhiên trong lần đầu đóng phim.

Thỏ ơi! được dự đoán tiếp tục là bộ phim ồn ào, drama dồn dập, đan cài yếu tố máu me, trả thù. So với phim gần nhất của Trấn Thành là Bộ tứ báo thủ , bộ phim này cho thấy nhiều nhân vật, lát cắt và mâu thuẫn kịch tính hơn.

Trước đó, đạo diễn Trấn Thành nói không thích làm những gì đã cũ, nên trong phim Tết, khán giả sẽ bất ngờ vì không đoán được. Nam đạo diễn hé lộ sắc đỏ chủ đạo là đại diện cho tình yêu cuồng nhiệt cùng màu đen của những toan tính lạnh lùng. Những đôi tai thỏ vốn là biểu tượng của sự ngây thơ và vô hại, nhưng ẩn giấu sau lớp mặt nạ lại là những điều khó đoán.

"Bộ phim năm nay có chủ đề rõ ràng hơn một chút. Có thể ví với một bữa ăn omakase, thực khách tới không rõ mình sẽ được ăn món gì. Chủ đề, màu sắc, ngôn ngữ điện ảnh, câu chuyện năm nay cũng sẽ rất khác. Vì tôi không muốn làm những gì đã quen thuộc, như vậy rất nhàm chán. Tôi muốn gây bất ngờ cho khán giả, họ sẽ không biết Trấn Thành làm gì tiếp theo”, Trấn Thành nói.

Phim Tết của Trấn Thành sẽ là cuộc lột mặt nạ gay cấn giữa các nhân vật.

Khi được hỏi về việc mời dàn ca sĩ nổi tiếng đóng phim, đạo diễn nghìn tỷ cho biết tiêu chí của anh là chọn diễn viên phải hợp vai, ai cũng phải trải qua casting để thuyết phục Trấn Thành.

Dịp Tết Nguyên đán, phim của Trấn Thành đối đầu với Mùi phở , Báu vật trời cho , Nhà ba tôi một phòng, Huyền tình Dạ Trạch. Nói về cuộc cạnh tranh, Trấn Thành cho rằng khán giả sẽ lựa chọn phim phù hợp để thưởng thức. Nếu như mọi phim đều hay thì tất cả cùng thành công. Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất.

"Việc có nhiều khán giả đến rạp thì bộ phim đã nhận được sự quan tâm rất lớn rồi. Vì vậy, tôi không lo lắng gì cả. Chỉ mong khán giả sẽ luôn mong chờ và đón nhận phim Tết Trấn Thành mỗi dịp năm mới”, đạo diễn nói.