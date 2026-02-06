Mới đây, VTV Ratings đã công bố bảng xếp hạng rating phim VTV tháng 1/2026, dựa trên lượng khán giả trung bình theo dõi mỗi phút. Đây là chỉ số phản ánh mức độ quan tâm thực tế của người xem truyền hình, được đo lường xuyên suốt thời gian phát sóng, bao gồm cả khung quảng cáo. Trong top 10 phim có rating cao nhất tháng, có sự pha trộn giữa phim Việt giờ vàng mới, phim ngoại, và phim Việt cũ được phát lại. Tuy nhiên, 8 bộ phim Việt được chú ý hơn cả, trong đó 4 vị trí dẫn đầu là các phim Việt giờ vàng đang phát sóng mới trên VTV.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Cách Em 1 Milimet, bộ phim đạt trung bình hơn 6,1 triệu khán giả theo dõi mỗi phút trong tháng 1/2026. Đây là thành tích vượt trội, đặc biệt trong bối cảnh phim đã lên sóng được nhiều tuần nhưng vẫn giữ được sức hút ổn định. Theo số liệu từ VTV Ratings, Cách Em 1 Milimet tiếp cận khoảng 8,5 triệu khán giả, với thời lượng xem trung bình 41 phút mỗi tập, con số cho thấy mức độ theo dõi rất cao so với mặt bằng chung. Đáng chú ý nhất là tập 38, khi ghi nhận hơn 8,45 triệu khán giả mỗi phút, theo dõi xuyên suốt khoảng 3/4 thời gian phát sóng, bao gồm cả quảng cáo. Những con số này này không hề khó hiểu bởi Cách Em 1 Milimet là một dự án nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả, thậm chí nhiều người còn cho rằng phim xứng đáng được kéo dài thời lượng, thậm chí đủ sức chạm mốc 100 tập.

Xếp thứ 2 là Đồng Hồ Đếm Ngược, bộ phim đánh dấu màn comeback của Thanh Sơn và cũng là cái tên gây sốc nhất bảng xếp hạng. Dù chỉ mới lên sóng 2 tập vào cuối tháng 1, Đồng Hồ Đếm Ngược vẫn nhanh chóng vươn lên Top 2 với 5,8 triệu khán giả theo dõi mỗi phút. Việc một dự án vừa chào sân đã đạt rating cao như vậy cho thấy sức công phá đáng gờm, đồng thời phản ánh sự kỳ vọng rất lớn của khán giả dành cho bộ phim cũng như sự trở lại của nam chính.

Ở vị trí thứ 3, Gia Đình Trái Dấu ghi nhận 5,7 triệu khán giả mỗi phút. Bộ phim nhiều tuần liền góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, cho thấy sức hút ổn định với khán giả giờ vàng. Khai thác đề tài gia đình quen thuộc nhưng được triển khai theo hướng dễ xem, gần gũi, Gia Đình Trái Dấu tiếp cận tốt nhóm khán giả đại chúng, yếu tố quan trọng giúp phim duy trì rating cao trong suốt thời gian phát sóng.

Tiếp theo, Lằn Ranh xếp thứ 4 với 2,9 triệu khán giả theo dõi mỗi phút. Dù khoảng cách rating so với top 3 khá lớn, việc góp mặt trong nhóm đầu của bảng xếp hạng tháng 1/2026 vẫn cho thấy Lằn Ranh là một trong những dự án đáng chú ý của VTV trong giai đoạn cuối 2025 - đầu 2026.

Đáng chú ý, các vị trí từ 7 đến 10 lại thuộc về phim Việt cũ được phát lại, nhưng vẫn ghi nhận lượt xem khá cao. Tiệm Ăn Dì Ghẻ (hạng 7) là phim truyền hình Việt từng phát sóng trước đó, xoay quanh bối cảnh gia đình và các mối quan hệ đời thường, nay chiếu lại trên VTV1 và vẫn đạt hơn 1,1 triệu khán giả mỗi phút.

Khi Thân Chủ Là Người Tình (hạng 8) là phim Việt ra mắt từ 2028, hiện được phát lại và ghi nhận lượng người xem đáng kể. Chạy Trốn Thanh Xuân (hạng 9) - bộ phim thanh xuân cực hot một thời, quá quen mặt với khán giả trẻ tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ khi tái xuất sóng truyền hình. Trong khi đó, Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh (hạng 10) cũng là một phim Việt đã phát sóng trước đây, nay được chiếu lại nhưng vẫn giữ được lượng người xem ổn định.

Nguồn ảnh: VTV