Nữ diễn viên phim giờ vàng từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực vì trả nợ cho chồng đại gia

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Hồng Kông (Trung Quốc) với loạt vai đanh đá, chua ngoa, cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Lý Phong ở tuổi 72 khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng khi những hình ảnh đời thường của bà bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi kết thúc hợp đồng với TVB vào năm 2020, Lý Phong gần như rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí. Cho đến gần đây, cư dân mạng mới chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên gạo cội sinh hoạt trong một viện dưỡng lão. Xuất hiện trong bộ trang phục hoa văn giản dị, mái tóc đã bạc trắng theo thời gian, Lý Phong vẫn giữ tinh thần khá lạc quan, tay cầm micro say sưa thể hiện một khúc nghệ kịch truyền thống.

Theo HK01 ngày 4.2, sau khi rời TVB, Lý Phong sống kín tiếng suốt nhiều năm. Những hình ảnh mới được chia sẻ gần đây phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên phim Gia Đình Vui Vẻ. Được biết, bà hiện sinh hoạt tại viện dưỡng lão, mỗi ngày chủ yếu dành thời gian ăn uống, nghỉ ngơi và theo đuổi các sở thích cá nhân. Trong loạt ảnh lan truyền, Lý Phong xuất hiện với mái tóc bạc phơ, gương mặt thoải mái, vừa hát vừa thực hiện các động tác biểu diễn theo chương trình kinh kịch phát trên truyền hình. Ở tuổi 72, cựu nghệ sĩ TVB vẫn được nhận xét là minh mẫn, nhanh nhẹn và giữ được tinh thần khá tích cực.

Nhìn lại cuộc đời của "bà tám" nức tiếng màn ảnh, công chúng chỉ biết thở dài vì quá đỗi truân chuyên. Năm 1995, giữa lúc sự nghiệp đang ổn định, cuộc đời Lý Phong rơi vào hố đen sau cuộc ly hôn đầy nước mắt. Để bảo vệ các con khỏi sự truy đuổi gắt gao của giới cho vay nặng lãi, bà buộc phải gửi hai con cho người thân, một mình trốn chạy trong căn phòng chưa đầy 10m2 tại Thạch Cảng.

Nhớ lại quãng thời gian đen tối ấy, nữ nghệ sĩ trầm ngâm: "Nếu mang theo cả hai đứa trẻ, mọi chuyện sẽ thực sự thê thảm. Đám cho vay nặng lãi nói là làm, tạt dầu hay bỏ mặc người ta giữa đường là chuyện có thật. Tôi phải trốn chạy, không dám gặp ai vì thực sự rất sợ hãi". Từ một ngôi sao trên màn ảnh, Lý Phong bỗng chốc trở thành kẻ không nhà, lấy ghế đá công viên làm giường nằm, lấy nước lọc uống cầm hơi qua ngày qua đoạn.

Nhắc đến những cơn sốt đất hay thị trường chứng khoán, thứ đã gián tiếp phá nát gia đình mình, Lý Phong chỉ dùng hai chữ "đáng sợ". Bà chua chát kể về thời hoàng kim ở Cửu Độ Sơn, nơi ranh giới giữa đại gia bạc tỷ và kẻ trắng tay chỉ cách nhau một đêm. Chồng cũ của bà, một người mê đầu tư, đã bị cuốn vào vòng xoáy ấy để rồi khi thị trường bất động sản đóng băng, ngân hàng quay lưng, cả gia đình lập tức rơi xuống đáy vực.

"Sáng còn ở biệt thự, hôm sau đã đói lả ngoài đường, không biết có cơm ăn hay không", bà cười buồn. Những ngày túi không nổi 10 đô-la Hồng Kông (Trung Quốc), bà phải đi ở nhờ kho hàng, thuê tạm căn gác xép chật chội. Thế nhưng, lòng tự trọng của một nghệ sĩ không cho phép bà nhận trợ cấp xã hội. Lý Phong cắn răng làm đủ mọi nghề, từ đóng phim, quay quảng cáo đến bán hàng lặt vặt ven đường. Bà khẳng định chắc nịch: "Chỉ cần không phạm pháp, việc gì tôi cũng làm để tự nuôi sống mình".

Có lẽ vì lao lực quá độ, 10 năm trước, biến cố sức khỏe lại một lần nữa giáng xuống đầu nữ nghệ sĩ gạo cội. Một khối u nang trong não vỡ ra khiến bà đau đớn đến mức "kêu trời không thấu". Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, con trai bà phải ký vào tờ giấy cam đoan "sinh tử tự chịu" trước khi bác sĩ tiến hành đại phẫu mở hộp sọ.

Đó là cuộc chiến chết đi sống lại, nhưng điều khiến công chúng xót xa nhất chính là nghị lực của bà sau ca mổ. Dù vừa trải qua một cuộc đại phẫu cực kỳ nguy hiểm, Lý Phong cũng chỉ dám nằm viện đúng một tháng. Với bà khi ấy, khoản viện phí 100 HKD (khoảng 300.000 VNĐ) mỗi ngày tại bệnh viện công là một con số quá lớn. Bà vội vã xin xuất viện, mang theo vết sẹo trên đầu tiếp tục lao vào cuộc mưu sinh vì "nếu không làm thì không có gì để ăn".

Nỗi đau về vật chất chưa là gì so với sự dằn vặt về tình cảm. Lý Phong từng ngậm ngùi thừa nhận bản thân "không phải một người mẹ tốt" vì để các con phải chịu khổ cùng mình. Rất may là ở tuổi xế chiều, mối quan hệ giữa bà và con trai đã được hàn gắn, các con đều đã yên bề gia thất, giúp bà trút bỏ được phần nào gánh nặng tâm lý.

Về sự nghiệp, Lý Phong gia nhập làng giải trí từ năm 1975 sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo nghệ sĩ thứ 5 của TVB. Trong suốt nhiều thập kỷ, bà góp mặt trong hơn 30 bộ phim truyền hình của đài trên sóng giờ vàng, để lại dấu ấn qua các tác phẩm như Hồ Sơ Trinh Sát 2,Gia Đình Vui Vẻ, Đáng Mặt Nữ Nhi, Sứ Mệnh 36 Giờ, Tòa Án Lương Tâm, Câu Chuyện Khởi Nghiệp... Năm 2012, bà chuyển sang Hong Kong Television và tiếp tục tham gia một số dự án phim ảnh. Đến năm 2015, khi đài này không được cấp phép phát sóng, bà trở lại TVB và chính thức rời đi khi hợp đồng kết thúc vào khoảng năm 2023.

Trong mắt đồng nghiệp và công chúng, Lý Phong được đánh giá cao bởi tinh thần làm việc chuyên nghiệp, luôn nhập vai ngay khi đứng trước ống kính. Trên màn ảnh, bà thường đảm nhận những vai “bà tám” đanh đá, chua ngoa, với nốt ruồi nơi khóe miệng trở thành dấu ấn nhận diện quen thuộc, cùng chất giọng khàn đặc trưng khiến khán giả nhớ mãi.