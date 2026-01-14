Sau một năm hoàn toàn vắng bóng khỏi đường đua diễn xuất, Shin Se Kyung chính thức đánh dấu sự trở lại qua bộ phim Humint. Đây đồng thời cũng là lần đầu tiên sau 12 năm kể từ khi Shin Se Kyung tham gia một dự án trên màn ảnh rộng. Có một khoảng thời gian, cái tên Shin Se Kyung bỗng chìm nghỉm giữa showbiz Hàn, nên người hâm mộ đang rất mong chờ vào màn thể hiện của mỹ nhân 9x trong Humint.

Ngày 12/1, nữ diễn viên có mặt tại buổi họp báo ra mắt Humint ở Seoul, Hàn Quốc. Ngay từ khi công bố, dự án đã gây chú ý nhờ dàn diễn viên thực lực gồm Jo In Sung, Park Jung Min, Park Hae Joon và Shin Se Kyung. Cô nàng nổi bật trong chiếc váy đen trễ vai với phom dáng ôm nhẹ, tinh tế ôm theo đường cong cơ thể. Kiểu dáng trễ vai cùng màu đen tuyền giúp tôn lên làn da trắng mịn, căng bóng đáng kinh ngạc ở tuổi 36. Người đẹp khoe xương quai xanh thanh mảnh, mang lại cảm giác vừa nền nã vừa gợi cảm một.

Gần 20 năm trong nghề, ngoại hình Shin Se Kyung gần như không thay đổi. Vẫn là nhan sắc nhẹ nhàng, nữ tính và ngọt ngào đó như thời Gia Đình Là Số Một. Nếu có sự khác biệt, Shin Se Kyung chỉ thêm phần đằm thắm, chín muồi so với vẻ non nớt từng thấy ở những năm đầu sự nghiệp.

Ngay sau khi loạt ảnh họp báo được lan truyền, visual của Shin Se Kyung lập tức gây sốt trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi nữ diễn viên ở tuổi 36 vẫn giữ được làn da căng mịn, đường nét gương mặt thanh thoát cùng phong độ nhan sắc ổn định. Không ít ý kiến cho rằng Shin Se Kyung trông trẻ hơn tuổi thật, thậm chí được nhận xét vẫn đang ở thời đỉnh cao nhan sắc.

Một số bình luận của netizen: - 36 tuổi mà da dẻ thế này là quá đẹp rồi ý. - Hả, cổ đã 36 tuổi rồi á. Trông cứ như 25-26 tuổi thôi ý. - Mới đây còn đóng Gia Đình Là Số 1 mà đã 16-17 năm rồi. - Xinh quá bà ơi, xin vía trẻ đẹp với. - Từng ghét nhưng phải công nhận là giờ nhìn cuốn thật.

Humint lấy bối cảnh Vladivostok (Nga), nơi đặc vụ "đen" của NIS - Jo In Sung trong vai Trưởng phòng Jo lần theo dấu vết tội phạm quốc tế. Câu chuyện mở rộng khi Jo đối đầu và va chạm với những nhân vật mang thân phận chồng chéo: Park Geon (Park Jung Min) thuộc lực lượng an ninh Triều Tiên, Hwang Chi Jeong (Park Hae Joon) luôn giữ thái độ cảnh giác, và Chae Seon Hwa (Shin Se Kyung) - nhân viên quán ăn Triều Tiên tưởng chừng vô hại nhưng lại là mắt xích quan trọng.

Xuyên suốt sự nghiệp, Shin Se Kyung không chỉ bị ném đá vì đẹp nhưng đơ, diễn xuất âm trì mà còn vì Gia Đình Là Số 1 phần 2 - bộ phim đã đưa cô lên hàng sao trẻ tiềm năng. Tác phẩm truyền hình từng là phim giờ vàng đình đám của đài MBC, nổi khắp Á châu.

Đây được xem là một trong những tác phẩm đặt nền móng cho con đường diễn xuất chuyên nghiệp của Shin Se Kyung. Tuy nhiên, bộ phim lại khép lại bằng một cái kết bi kịch, khi cả nhân vật của cô và nam chính Yoon Si Yoon (Lee Ji Hoon) đều không thể sống sót. Từ đó, trên mạng lan truyền nhiều tin đồn cho rằng chính Shin Se Kyung đã tác động để biên kịch thay đổi kịch bản, khiến bộ phim kết thúc theo hướng tiêu cực. Dù vậy, những thông tin này chưa từng được xác thực, và thực tế cho thấy các phần của Gia Đình Là Số 1 vốn dĩ đều mang màu sắc dang dở, không trọn vẹn.

Không dừng lại ở đó, trong nhiều dự án khác mà Shin Se Kyung đảm nhận vai chính, nhân vật nam thường rơi vào kết cục bi thương, vô tình khiến cô bị gán cho hình ảnh "đi tới đâu là bi kịch theo tới đó". Điều này góp phần khiến nữ diễn viên liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích suốt nhiều năm.

Bên cạnh yếu tố kịch bản, diễn xuất của Shin Se Kyung cũng thường xuyên bị đem ra mổ xẻ. Dù đã hoạt động trong ngành giải trí thời gian dài, cô vẫn bị cho là chưa có bước tiến rõ rệt về khả năng diễn xuất, thậm chí bị xếp vào nhóm "bình hoa di động" của màn ảnh Hàn. Một bộ phận khán giả thẳng thắn cho rằng Shin Se Kyung phù hợp với vai trò người mẫu, chụp ảnh quảng cáo hơn là đảm nhận các vai diễn nặng ký. Cũng có ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang nhận được sự ưu ái quá lớn từ các thế lực trong ngành giải trí nhờ ngoại hình nổi bật.

