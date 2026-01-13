Năm 2026 chỉ mới trải qua 2 tuần đầu tiên nhưng đã có một mỹ nhân màn ảnh "bỏ túi" tận 6 dự án phim. Nữ diễn viên Hồng Ánh gần đây đã xác nhận diễn xuất với đa dạng nhiều thể loại vai, từ chính kịch, gia đình đến giật gân, kỳ bí, khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Các dự án mà Hồng Ánh tham gia trong dịp đầu năm 2026 gồm Ai Thương Ai Mến, Con Kể Ba Nghe, Tài, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Anh Hùng và Madames Thanh Sắc. Trong số đó, Ai Thương Ai Mến đang chiếu tại rạp còn Con Kể Ba Nghe đang có những suất chiếu sớm đầu tiên. Ở cả 2 dự án, Hồng Ánh góp mặt với vai phụ nhưng vẫn gây chú ý không nhỏ, như vai bà đồng với hóa trang nổi bật trong Con Kể Ba Nghe, hay sự xuất hiện bất ngờ ở cuối phim Ai Thương Ai Mến bên cạnh một Thu Trang đã già.

Bên cạnh hai tác phẩm đang chiếu, Hồng Ánh còn dày đặc lịch quay 4 dự án khác. Trong Tài của đạo diễn Mai Tài Phến, Hồng Ánh gây chú ý thông qua giọng nói hình tượng "xã hội đen" ở đầu 1st Look Trailer. Còn trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, Hồng Ánh sẽ tái xuất với hình tượng ám ảnh, đặc biệt máu me theo như những video quảng bá trước đó.

Còn lại, nữ diễn viên vừa khởi quay 2 dự án gồm Anh Hùng và Madames Thanh Sắc. Trong Anh Hùng, cô đảm nhận vai nữ chính, đồng thời tái hợp đạo diễn Võ Thạch Thảo và bạn diễn Thái Hòa sau thành công vang dội của Cây Táo Nở Hoa. Còn với Madames Thanh Sắc, nữ diễn viên kết hợp cùng Thanh Hằng để hóa thân thành quý cô quyền quý thập niên 60 trong câu chuyện dựa trên sự kiện có thật về một sao nữ xinh đẹp nhưng bạc mệnh một thời.

Sở hữu sự nghiệp lừng lẫy kéo dài gần 3 thập kỷ, Hồng Ánh trở thành một trong những nữ diễn viên "bảo chứng" diễn xuất của màn ảnh Việt. Năng lực của cô được khẳng định qua 4 giải Bông Sen Vàng, 1 giải Cánh Diều Vàng, 3 giải Mai Vàng cùng nhiều cúp vinh tại các LHP trong nước và quốc tế. Dù là trên sân khấu kịch, màn ảnh nhỏ hay điện ảnh, Hồng Ánh đều để lại dấu ấn đậm nét với diễn xuất linh hoạt, đa dạng với các nhân vật bất kể tuổi tác, tính cách và câu chuyện. Ở tuổi U50, Hồng Ánh vẫn miệt mài với diễn xuất, đồng thời không quên dành thời gian hỗ trợ thế hệ trẻ tại các sự kiện phim ảnh lớn nhỏ khác nhau.