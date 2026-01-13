Trang Sina đưa tin bộ phim ngắn Ép Cá Chép May Mắn Gả Cho Diêm Vương Tướng Quân, Vận May Của Tướng Phủ Bị Chặt Đứt do hai diễn viên Lưu Tinh Thần và Cận Vượng đóng chính vừa lên sóng đã nhận sự phản ứng dữ dội của khán giả và bị yêu cầu ngừng phát sóng, xóa bỏ trên mọi nền tảng.

Tác phẩm này bị đánh giá có nội dung lệch lạc, cổ súy tình yêu khoảng cách lớn, khi nữ chính chỉ là bé gái 7 tuổi, sinh con khi chưa đến tuổi vị thành niên, có cảnh hôn môi với nhân vật hơn 18 tuổi.

Phim ngắn Trung Quốc gây chấn động với nội dung về cô bé 7 tuổi gả cho tướng quân hơn gần 20 tuổi.

Theo đó, bộ phim Ép Cá Chép May Mắn Gả Cho Diêm Vương Tướng Quân, Vận May Của Tướng Phủ Bị Chặt Đứt kể về cô bé Thẩm Phù (Lưu Tinh Thần) vốn mang mệnh là cá chép may mắn. Nhờ năng lực của cô bé nên Thẩm Dục Châu mới từng bước vươn lên trở thành tể tướng. Tuy nhiên, vì em gái thứ hai không muốn gả cho Ngụy tướng quân (Cận Vượng) bị tiếng hung ác lạnh lùng, Thẩm Phù đã bị Thẩm Dục Châu dùng kế ép lên kiệu hoa gả chồng khi còn nhỏ tuổi. Tuy Ngụy tướng quân là người lạnh lùng nhưng lại rất thương yêu Thẩm Phù. Từ đó, số phận của phủ tướng quân thay đổi, trong khi phủ tể tướng ngày càng xuống dốc, bị tịch thu gia sản diệt môn. Phát hiện ra sự thật Thẩm Phù là cá chép may mắn, Thẩm Dục Châu điên cuồng muốn cướp lại Thẩm Phù.

Khi bộ phim này quay, Lưu Tinh Thần mới chỉ có 10 tuổi, đồng thời, cô kém bạn diễn Cận Vượng tới 18 tuổi. Trong phim, cá chép Thẩm Phù lấy chồng khi mới 7 tuổi, tới khi phim kết thúc, nữ chính mới chỉ có 15 tuổi nhưng đã có một con gái. 80 tập phim có nhiều cảnh tình cảm giữa nam nữ chính khiến khán giả phẫn nộ.

Cô bé Lưu Tinh Thần chỉ mới 10 tuổi khi đóng phim, phải diễn cảnh tình cảm với bạn diễn hơn 18 tuổi

Nhiều người cho rằng Lưu Tinh Thần chưa đủ tuổi vị thành niên, không phù hợp để quay các cảnh tình cảm người lớn, đặc biệt là cảnh kết hôn, sinh con. Khán giả cho rằng tình tiết này cổ xúy nội dung ấu dâm, phản cảm, thậm chí có dấu hiệu phạm tội vì tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

"Tôi không hiểu biên kịch và đạo diễn nghĩ gì khi để một cô nhóc 10 tuổi đóng cảnh tình cảm với người đàn ông trưởng thành. Nam chính có thấy vấn đề không khi liếc mắt đưa tình với cô bé đáng tuổi con mình", "Diễn viên nhí quá nhỏ tuổi, nội dung này không nên quay", "Các nhà quản lý nghệ thuật nên có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nội dung phim, đừng để đến khi tác phẩm ra mắt thì mới yêu cầu xóa bỏ", "Bà ngoại 80 tuổi yêu trai trẻ, bé gái 10 tuổi sinh con, thế giới này đảo lộn hết rồi".

Khán giả chỉ trích cả nam chính Cận Vượng vì diễn cảnh tán tỉnh với cô bé bằng tuổi con

Bên cạnh đó, có không ít người chỉ trích cha mẹ của nữ diễn viên nhí Lưu Tinh Thần vì nhận phim cho con gái bất chấp nội dung. Trong khi đó, Lưu Tinh Thần là sao nhí khá nổi tiếng tại Trung Quốc, từng tham gia loạt phim dài tập có chất lượng cao như Hảo Đoàn Viên, Thủy Long Ngâm, Trường Nhạc Khúc, Xứng Đáng Để Yêu... phim điện ảnh Đông Cực Đảo.

Khán giả chỉ trích cha mẹ Lưu Tinh Thần ép con kiếm tiền bằng cách đóng các nội dung không phù hợp với độ tuổi

Lưu Tinh Thần tham gia giới giải trí từ năm mới 4 tuổi, mỗi năm đóng nhiều phim cả truyền hình dài tập lẫn ngắn tập