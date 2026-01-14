“Tiêu Chiến không biết xấu hổ à?”

Những ngày qua, mạng xã hội Hoa ngữ liên tục bùng nổ tranh cãi xoay quanh thông tin đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả nộp hồ sơ đề cử Ảnh Đế Kim Tượng cho vai Quách Tĩnh do Tiêu Chiến đảm nhận. Động thái này nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích, nhất là trong bối cảnh bộ phim vừa trải qua một cú trượt dài ngoài phòng vé.

Ở Cbiz hiện nay, Tiêu Chiến là cái tên sở hữu fandom đông đảo và có sức mua thuộc hàng "khủng". Thế nhưng, lợi thế này lại hoàn toàn không cứu vãn được số phận của Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản điện ảnh. Theo Sina, chỉ sau 4 ngày ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2025, phim dẫn đầu về tỷ lệ hoàn vé và nằm trong nhóm có mức tăng trưởng doanh thu thấp nhất trong loạt bom tấn cùng thời điểm.

Không chỉ thất bại về doanh thu, tác phẩm còn nhận "mưa gạch đá" từ giới phê bình lẫn khán giả. QQ đánh giá phim có kịch bản rời rạc, nhân vật nam chính không phù hợp hình tượng, diễn xuất thiếu thuyết phục. Đạo diễn Từ Khắc - người từng ghi dấu ấn với các tác phẩm võ hiệp kinh điển như Hoàng Phi Hồng, Long Môn Khách Điếm bị cho là đã đánh mất phong độ. Các cảnh hành động bị chê lạm dụng kỹ xảo, võ thuật thiếu sức nặng, chỉ dừng ở mức "múa tay múa chân" rồi trông chờ hậu kỳ cứu vãn.

Chính điều này khiến nhiều khán giả thẳng thừng gọi phim là sản phẩm làm cho có, thậm chí bị ví như "treo đầu dê bán thịt chó", kém xa những bản Anh Hùng Xạ Điêu ra đời từ hàng chục năm trước. Kịch bản cũng không thoát khỏi chỉ trích vì rườm rà, nhồi nhét tuyến tình cảm dư thừa, cao trào cuối lại kết thúc chóng vánh. Việc thay đổi nhiều chi tiết so với nguyên tác Kim Dung khiến tâm lý và hành động nhân vật trở nên hời hợt, thông điệp mờ nhạt, nửa võ hiệp nửa ngôn tình, lại xen lẫn khẩu hiệu cứu nước thiếu tự nhiên.

Thất bại này tác động trực diện tới hình ảnh của Tiêu Chiến. Dù được chính Từ Khắc lựa chọn cho vai Quách Tĩnh, nam diễn viên vẫn bị chê diễn xuất nhạt nhòa, đặc biệt là những phân đoạn cảm xúc như cảnh mẹ mất hay cảnh cùng Hoàng Dung chống lại đại quân địch vốn được kỳ vọng là điểm nhấn nhưng lại bị đánh giá sến và gượng.

Theo QQ, Quách Tĩnh nguyên tác là người Sơn Đông, lớn lên ở thảo nguyên, mang vóc dáng cao lớn, gương mặt vuông vức, mày rậm mắt to, toát lên khí chất nam nhi chất phác, hiền hậu. Trong khi đó, Tiêu Chiến lại mang dáng vẻ thư sinh gầy gò, ánh mắt gây tranh cãi, tạo hình bị nhận xét nhếch nhác, cộng thêm tông màu u tối của phim càng khiến khán giả khó chấp nhận hình ảnh Quách Tĩnh mới.

QQ cũng thẳng thắn cho rằng, dù sở hữu fandom hùng hậu, Tiêu Chiến vẫn còn nhiều hạn chế về diễn xuất và ngoại hình trong mắt khán giả đại chúng. Những điểm yếu này lộ rõ khi anh bước lên màn ảnh rộng. Từ Tru Tiên đến Anh Hùng Xạ Điêu 2025, nam diễn viên liên tục gắn với các dự án thua lỗ.

Trong bối cảnh đó, việc ekip mạnh dạn nộp hồ sơ đề cử Kim Tượng - giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất Hoa ngữ, được ví như Oscar của Hong Kong khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Với thành tích phòng vé lẫn chất lượng gây tranh cãi, nhiều netizen đặt ra câu hỏi: Tiêu Chiến không biết xấu hổ à?.