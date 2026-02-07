Từ chiều 5/2, Đêm hội Weibo đã chính thức diễn ra, mở màn siêu sự kiện hot bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Đêm hội Weibo năm nay quy tụ dàn sao quen thuộc với khán giả đại chúng như Dương Mịch, Dương Tử, Tân Chỉ Lôi, Trương Nghệ Mưu, Tiêu Chiến, Bạch Lộc, Trương Lăng Hách...

Thế nhưng giữa một rừng visual được đầu tư chỉn chu, Bạch Kính Đình lại trở thành cái tên gây bàn tán nhiều nhất vì ăn mặc quá khó hiểu. Nam diễn viên vốn sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt sáng sân khấu, nhưng lần xuất hiện này lại tự tay "dìm dáng" không thương tiếc.

Bạch Kính Đình xuất hiện với cây đồ đen từ đầu đến chân, gồm áo blazer phom rộng lùng bùng, bên trong là áo lót mỏng ôm sát, kết hợp quần cạp cao siết eo quá đà. Phần thắt lưng bản to cùng cách xử lý eo kiểu corset khiến thân trên ngắn lại, thân dưới nặng nề, nhìn từ xa cứ như bị "cắt khúc".

Hơn nữa, chi tiết chiếc khăn choàng đính đá lấp lánh khoác hờ cổ càng khiến tổng thể thêm rối mắt. Thay vì tạo điểm nhấn thời trang, món phụ kiện này lại mang cảm giác sến rện và già hơn tuổi. Tổng thể, quá nhiều "ý tưởng" bị nhồi nhét trong một outfit khiến người nhìn không biết nên tập trung vào đâu. Dù gương mặt vẫn giữ được phong độ, visual cũng khó lòng "cứu" nổi một set đồ bị đánh giá là thảm họa thời trang đúng nghĩa.

Không ít khán giả thẳng thắn nhận xét về nam diễn viên dù có chiều cao là lợi thế nhưng mặc như thế này thì cao mấy cũng thành thấp. Trong một sự kiện nơi các ngôi sao đều cố gắng khoe phong độ đỉnh cao, lựa chọn trang phục của Bạch Kính Đình rõ ràng là một bước đi sai, thậm chí còn bị xem là một trong những outfit "khó nuốt" nhất Đêm hội Weibo năm nay.