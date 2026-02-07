Những thông tin xoay quanh Moving 2 đang khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên. Dù bước sang mùa mới, khán giả sẽ không còn được gặp lại Lee Jung Ha, người từng thể hiện chàng trai Kim Bong Seok hiền lành và dễ thương, thế nhưng sức hút của dự án vẫn không hề suy giảm. Lý do rất đơn giản: Mùa 1 quá xuất sắc, tạo nên thành công vang dội cả và mùa 2 tiếp tục sở hữu dàn cast phải nói là rất khủng.

Bom tấn Moving đang khởi động mùa 2. Dù sự vắng mặt của Lee Jung Ha mang đế không ít tiếc nuối, thế nhưng bom tấn này vẫn rất đáng để mong chờ.

Tính đến thời điểm hiện tại, những cái tên từng làm nên linh hồn của mùa 1 như Jo In Sung, Han Hyo Joo, Go Youn Jung và Kim Do Hoon đều đã xác nhận quay trở lại với vai trò quan trọng ở mùa 2. Chỉ riêng đội hình này cũng đủ để người xem tin tưởng rằng Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng 2 vẫn sẽ giữ được đẳng cấp của một bom tấn.

Yeum Jung Ah, Sol Kyung Gu và Roh Yoon Seo là những gương mặt mới sẽ góp mặt trong Moving 2.

Chưa dừng lại ở đó, bộ phim còn công bố thêm 3 gương mặt mới gồm Yeom Jung Ah, Sol Kyung Gu và Roh Yoon Seo. Hiện tại, vai diễn cụ thể của bộ ba này vẫn được giữ kín, càng khiến khán giả thêm tò mò. Dù quá trình casting vẫn chưa hoàn tất, nhưng chỉ với dàn diễn viên đã lộ diện, Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng 2 hiển nhiên xứng đáng được đóng mác bom tấn.

Cặp đôi Jo In Sung và Han Hyo Joo đều xác nhận góp mặt ở Moving 2.

Ở phim Moving 2, dàn diễn viên Jo In Sung, Han Hyo Joo, Go Youn Jung, Kim Do Hoon và Roh Yoon Seo dù thuộc các thế hệ khác nhau nhưng đều sở hữu visual nổi bật cùng diễn xuất đã được kiểm chứng qua nhiều tác phẩm đình đám. Trong khi đó, Yeom Jung Ah và Sol Kyung Gu không nổi bật vì visual, nhưng lại là những bảo chứng chất lượng thực thụ về diễn xuất.

Yeom Jung Ah trong năm ngoái đã gây ấn tượng mạnh khi thể hiện hai hình tượng đối lập hoàn toàn: Một kẻ tội phạm tàn nhẫn trong phim hành động - tội phạm Phế Phẩm và một người mẹ giàu tình yêu thương trong phim tình cảm - gia đình Thêm Một Lần Yêu. Còn Sol Kyung Gu thì khỏi cần bàn cãi. Nam tài tử là ảnh đế từng được vinh danh tại cả 2 giải thưởng danh giá Baeksang lẫn Rồng Xanh, là một trong những nam diễn viên thực lực hàng đầu lịch sử phim Hàn.

Cho những ai chưa biết thì ở mùa 1, Moving đã mang đến câu chuyện về những học sinh trung học tưởng chừng rất bình thường nhưng thực chất lại mang trong mình năng lực siêu nhiên được di truyền. Có người có thể bay, có người sở hữu sức mạnh và tốc độ phi thường, có người gần như bất tử trước thương tích. Trong khi các con cố gắng che giấu khả năng của mình để sống như những người bình thường, thì bậc cha mẹ lại phải âm thầm đứng phía sau, bảo vệ con khỏi những thế lực muốn lợi dụng sức mạnh đó. Chính sự đan xen giữa yếu tố siêu năng lực, tình cảm gia đình và những âm mưu kịch tính đã giúp Moving trở thành một bom tấn được hàng triệu khán giả yêu mến.