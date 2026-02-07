Màn ảnh Hàn Quốc vừa đón chào một tác phẩm nhẹ nhàng, dễ thương mang tên Trao Em Cả Vũ Trụ (tựa Anh: Our Universe). Bộ phim thuộc thể loại hài hước - lãng mạn - gia đình, do cặp đôi visual trẻ trung Bae In Hyuk và Roh Jeong Eui đảm nhận vai chính. Ngay từ những tập đầu, Trao Em Cả Vũ Trụ đã gây thiện cảm nhờ không khí gần gũi, hài hước và những câu chuyện đời thường thú vị.

Phim mở đầu bằng cuộc gặp gỡ "sai từ ánh nhìn đầu tiên" giữa Woo Hyeon Jin (Roh Jeong Eui) và Seon Tae Hyeong (Bae In Hyuk). Đó là hai con người hoàn toàn trái ngược, chẳng ai nghĩ rằng sau này họ sẽ còn liên quan đến nhau, chứ chưa nói tới việc trở thành người một nhà.

Biến cố bất ngờ ập đến khi cả hai mất đi người thân, để lại cậu bé Seon U Ju (có nghĩa là "Vũ trụ" trong tiếng Hàn) không nơi nương tựa. Trong hoàn cảnh không còn lựa chọn, Woo Hyeon Jin và Seo Tae Hyeong buộc phải cùng nhau chăm sóc đứa trẻ. Từ hai người xa lạ, họ trở thành phụ huynh bất đắc dĩ, lúng túng học cách nuôi dạy một đứa trẻ, đồng thời đối mặt với những tổn thương chưa kịp lành của chính mình.

Seon Tae Hyeong là một nhiếp ảnh gia sống nguyên tắc, luôn cảm thấy an toàn với những gì nằm trong tầm kiểm soát: không gian sống, gu thẩm mỹ, nhịp sinh hoạt. Sau khi anh trai qua đời, Seon Tae Hyeong cùng với Woo Hyeon Jin phải gánh trên vai trách nhiệm làm cha mẹ cho cậu bé Seon U Ju. Khi cuộc sống tưởng chừng đã dần ổn định, anh lại bất ngờ nhận ra tình cảm dành cho cô nảy sinh một cách tự nhiên, sâu sắc và không thể quay đầu.

Về phía Woo Hyeon Jin, cô đã dành cả tuổi trẻ để làm việc vì người chị gái luôn che chở cho mình. Khi chị đột ngột ra đi, điều duy nhất Woo Hyeon Jin có thể làm để đáp lại tình yêu ấy là nuôi dưỡng U Ju thật tốt. Trong quá trình cùng Seon Tae Hyeong chăm sóc đứa trẻ, hình ảnh người đàn ông khó ưa ngày nào dần thay đổi trong mắt cô. Dẫu vậy, giữa trách nhiệm, mất mát và những ràng buộc, Woo Hyeon Jin vẫn chưa đủ can đảm để thừa nhận tiếng nói của con tim.

Sau 2 tập đầu phát sóng trên đài tvN, Trao Em Cả Vũ Trụ ghi nhận mức rating khá khiêm tốn, lần lượt là 1,894% (tập 1) và 1,330% (tập 2). Dù thành tích chưa thật sự bùng nổ, bộ phim lại nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả theo dõi nhờ nội dung hài hước duyên dáng, cảm xúc vừa phải không bi lụy, cùng phản ứng hóa học tự nhiên giữa Bae In Hyuk và Roh Jeong Eui.

Với chất lượng hiện tại, Trao Em Cả Vũ Trụ được đánh giá là một viên kẹo ngọt đúng nghĩa và hoàn toàn xứng đáng được nhiều khán giả biết đến hơn trong thời gian tới.