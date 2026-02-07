Bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? hiện vẫn đang lên sóng và liên tục trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Phần lớn sự chú ý của khán giả dồn vào Vương Sở Nhiên, người đảm nhận vai nữ chính Dữu Vãn Âm khi cô mang đến nhan sắc nổi bật cùng diễn xuất được đánh giá là ngày càng chắc tay.

Không chỉ Vương Sở Nhiên, Hồ Ý Hoàn cũng có những khung hình rất xinh đẹp trong phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? đang chiếu.

Tuy nhiên, bên cạnh nữ chính, Hồ Ý Hoàn trong vai Tạ Vĩnh Nhi cũng rất xứng đáng được khen ngợi. Dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ, cô vẫn ghi điểm nhờ ngoại hình ưa nhìn, khí chất cổ trang và lối diễn tròn vai. Đặc biệt, trong các hình ảnh tĩnh do fan chia sẻ, Hồ Ý Hoàn toát lên vẻ đẹp cực kỳ ấn tượng.

Trong phim, Tạ Vĩnh Nhi không đơn thuần là nhân vật cổ đại mà thực chất cũng là một người hiện đại vô tình xuyên vào thế giới trong sách, tương tự như nam nữ chính Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm. Hồ Ý Hoàn thể hiện tốt những diễn biến nội tâm của một nhân vật mang tư duy hiện đại nhưng buộc phải sống trong bối cảnh cổ xưa.

Không chỉ đẹp, Hồ Ý Hoàn diễn cũng không hề tệ.

Cho những ai chưa biết, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? xoay quanh hành trình của ba người hiện đại bị cuốn vào thế giới tiểu thuyết với những thân phận hoàn toàn khác nhau. Tạ Vĩnh Nhi là nữ chính của tiểu thuyết, nữ chính Dữu Vãn Âm là một yêu phi họa quốc, trong khi Hạ Hầu Đạm là vị bạo quân ngồi trên ngai vàng.

Vốn dĩ, Dữu Vãn Âm mong muốn tất cả sẽ cùng chung sống hòa bình. Tuy nhiên, Tạ Vĩnh Nhi lại chọn phe đối diện. Cô ta cùng chiến tuyến với Đoan vương, đối đầu với Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm.

Nói thêm về Hồ Ý Hoàn, cô không phải một gương mặt quá đình đám tại Cbiz hiện tại nhưng cũng đã để lại những dấu ấn nhất định trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Nữ diễn viên sinh năm 1995 từng góp mặt trong một số tác phẩm đáng chú ý như Cửu Nghĩa Nhân, Thượng Nguồn Nước Mắt, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng... Bên cạnh Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?, Hồ Ý Hoàn còn đóng chung với Vương Sở Nhiên ở một tác phẩm khác, đó là Phong Ảnh Nhiên Mai Hương.

Một vài hình ảnh đẹp của Hồ Ý Hoàn trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?: