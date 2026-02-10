Phim tháng 2/2026: Vợ Won Bin gây sốt, Vương Sở Nhiên thành công với ‘Còn Ra Thể Thống Gì Nữa!’

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa!

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa! vượt mốc 3,5 triệu lượt người đặt xem trước (tính đến ngày 06.02). Ảnh: VieON

Thuộc thể loại cổ trang-giả tưởng, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa! (32 tập) xoay quanh Vương Thúy Hoa (Vương Sở Nhiên thủ vai), nhân viên công sở vô tình xuyên vào tiểu thuyết, trở thành Dữu Vãn Âm - yêu phi phản diện có kết cục bi thảm. Tại đây, cô gặp Hạ Hầu Đàm (Thừa Lỗi thủ vai), một bạo quân cũng là người xuyên không, đã mắc kẹt ở thế giới này 16 năm. Tưởng chừng chỉ có hai người "ngoài kịch bản", họ sớm phát hiện nữ chính nguyên tác Tạ Vĩnh Nhi cũng giống mình.

Nhiều nhân vật xuyên không lại mang đến màu sắc mới mẻ. Màn đấu trí giữa họ hài hước, đan xen yếu tố quyền mưu và tình cảm. Những chi tiết mang tư duy công sở hiện đại như: Dữu Vãn Âm dùng bảng Excel để "quản lý hậu cung", Hạ Hầu Đàm đánh giá quan lại bằng KPI, bác bỏ âm mưu tạo phản bằng lý do "không đủ ngân sách". Sự giao thoa giữa tư duy hiện đại và luật lệ phong kiến tạo nên sự thú vị.

Vương Sở Nhiên phá vỡ hình mẫu nữ chính cổ trang quen thuộc. Ảnh: VieON

Vương Sở Nhiên diễn xuất tốt khi thổi hồn vào nhân vật, thể hiện nét yêu phi vừa quyến rũ, vừa tỉnh táo, châm biếm của một "dân công sở" hiện đại. Thừa Lỗi tạo dấu ấn với hình tượng bạo quân mang lớp vỏ tàn nhẫn nhưng bên trong là con người cô độc, lạc lõng giữa thời đại không thuộc về mình.

Danh Dự Cuối Cùng

Lee Na Young hợp tác cùng Jung Eun Chae và Lee Chung Ah. Ảnh: VieON

Danh Dự Cuối Cùng (12 tập) có 200 nghìn lượt xem trên VieON, đạt rating 3,2% toàn quốc (theo Nielsen Korea), trở thành tập mở màn có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử đài ENA.

Thuộc thể loại trinh thám - bí ẩn, Danh Dự Cuối Cùng kể về ba nữ luật sư của hãng luật L&J, chuyên bảo vệ nạn nhân trong các vụ bê bối mại dâm và xâm hại trẻ vị thành niên. Khi điều tra một vụ việc mới, họ phải đối mặt với một bí mật đen tối từ 20 năm trước.

Lee Na Young thủ vai "luật sư ngôi sao" Yoon Ra Young, có sức ảnh hưởng trên truyền thông và là gương mặt đại diện của công ty. Jung Eun Chae vào vai "luật sư át chủ bài" Kang Shin Jae với khí chất mạnh mẽ, luôn đạt được mục đích qua thương lượng hoặc áp chế. Trong khi, Lee Chung Ah đóng vai "luật sư hành động" Hwang Hyun Jin, thanh lịch nhưng nhiệt huyết, thích hành động hơn là ngồi yên một chỗ.

Tại họp báo ra mắt phim, Lee Na Young chia sẻ về sự ủng hộ của Won Bin: "Chúng tôi cùng đọc kịch bản một cách rất hào hứng. Vì cùng làm chung nghề nên anh ấy hiểu những khó khăn của tôi, thường động viên ‘Cố lên nhé, chắc sẽ vất vả lắm’, và cổ vũ tôi rất nhiều".

Hoa Máu

Hoa Máu đạt 400 nghìn lượt xem trên VieON chỉ sau 2 tập đầu. Ảnh: VieON

Hoa Máu (8 tập) kể về Lee Woo Kyum (Ryeoun đóng), sát nhân hàng loạt đã cướp đi sinh mạng của 17 người, đồng thời sở hữu năng lực đặc biệt có thể chữa khỏi mọi căn bệnh nan y.

Sung Dong Il thủ vai luật sư Park Han Joon, buộc phải bào chữa cho Woo Kyum để cứu con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Đối đầu với ông là công tố viên Cha Yi Yeon (Geum Sae Rok đóng), quyết tâm đưa hung thủ ra trước pháp luật.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với Sung Dong Il, Ryeoun chia sẻ: "Thầy ấy luôn điều chỉnh để tôi ghi nhớ lời thoại, nắm bắt nhanh và thể hiện trọn vẹn khi bước vào cảnh quay. Ngay cả khi tôi mắc nhiều lỗi thoại, tiền bối cũng chưa từng nổi giận. Lúc nào cũng động viên rằng không sao, làm lại lần nữa là được, tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh".

Hoa Máu khai thác mô-típ bác sĩ sát nhân của Hyper Knife. Nếu Se Ok (Park Eun Bin đóng) là bác sĩ ưu tú sa ngã từ đỉnh cao, thì Woo Kyum lại là sinh viên y bỏ học, làm tăng thêm sự nguy hiểm.

Sóng 26

MC của Sóng 26 gồm Trấn Thành cùng Anh Trai Ngô Kiến Huy, Anh Trai buitruonglinh và Em Xinh Mỹ Mỹ. Ảnh: VieON

Bên cạnh phim truyền hình, VieON còn phát sóng chương trình đặc biệt Sóng 26 với chủ đề Tơ Tưởng Với Thời Gian vào đêm Giao thừa 16/02. Chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp DatVietVAC Group Holdings thực hiện.

Sóng 26 được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch, mỗi tiết mục gắn với ký ức và trải nghiệm quen thuộc của khán giả. Các bản hit năm 2025 được làm mới bằng ngôn ngữ điện ảnh và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình quy tụ dàn sao Vũ trụ "Say Hi" như HIEUTHUHAI, B RAY, VCT, NEGAV, Sơn.K, Bảo Anh, Orange, Juky San, Lamoon, Hải Đăng Doo.

Với loạt phim đa dạng cùng chương trình giải trí quy mô, VieON trong tháng 2 hứa hẹn mang đến mùa Tết sôi động. Xem ngay tại đây!