Cả cõi mạng như muốn “tái sinh” bởi vì cặp đôi HIEUTHUHAI - HURRYKNG

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc HIEUTHUHAI và HURRYKNG cùng nhau hát karaoke trong buổi gặp mặt của các thành viên GERDNANG, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì hình ảnh rapper cá tính thường thấy, cả hai lại lựa chọn thể hiện ca khúc Tái Sinh - bản hit nổi bật của Tùng Dương. Đây vốn là ca khúc gây ấn tượng mạnh nhờ giai điệu cao trào, giàu cảm xúc cùng loạt quãng giọng cao đầy nội lực. Trong đoạn clip được chia sẻ, HIEUTHUHAI và HURRYKNG cover lại màn song ca từng gây sốt của Tùng Dương và Trấn Thành, và mạnh dạn thử sức với loạt nốt cao “khó nhằn” của ca khúc. Tuy nhiên, do sở hữu chất giọng trầm đặc trưng, phần trình bày của bộ đôi mang màu sắc khác so với phiên bản trước. Chính sự tương phản thú vị này đã tạo nên một màn trình diễn vừa bất ngờ vừa hài hước, khiến người xem không khỏi bật cười.

Không chỉ giọng hát, biểu cảm của hai rapper cũng là điểm khiến người xem chú ý. Ở những đoạn cao trào, cả hai đều thể hiện sự tập trung rõ rệt, cầm micro chắc tay như đang biểu diễn trước khán giả trên các sân khấu. Có khoảnh khắc HURRYKNG cố “gồng” nốt cao với gương mặt đầy quyết tâm nhưng lại khá buồn cười, trong khi HIEUTHUHAI cũng nhập tâm không kém.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn ghi hình nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện như: “Hát mà tưởng trải qua tam sinh tam thế tám chục mối tình”, “Đậm chất TÁI SINH sau khi cất lời”, “Nghe xong muốn TÁI SINH luôn ấy chứ”, hay “Nghĩ tới mấy ông hàng xóm liền luôn”. Clip cũng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, kéo theo lượt thả cảm xúc và bình luận tăng nhanh. Nhiều ý kiến cho rằng chính “sự nhập tâm” của bộ đôi là yếu tố khiến khoảnh khắc này lan tỏa mạnh.

Bên cạnh yếu tố hài hước, khán giả còn thích thú trước hình ảnh giản dị của hai nghệ sĩ. Không còn ánh đèn hay trang phục chỉn chu, cả hai rapper xuất hiện thoải mái, hòa mình vào cuộc vui trong không gian quen thuộc. Những phản hồi như “Hoá ra nghệ sĩ cũng đi karaoke như mình”, “Chạy show hát chưa đã hả mấy anh?” hay “Đi hát mà chọn bài khó thở vậy luôn” phần nào cho thấy sự quan tâm và cảm giác gần gũi mà đoạn clip mang lại.

Hiện tại, HIEUTHUHAI và HURRYKNG là hai gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến trong làng rap Việt. Cả hai đều là thành viên của tổ đội GERDNANG và thường xuyên đồng hành trong nhiều dự án âm nhạc cũng như hoạt động giải trí, góp phần tạo nên sức hút riêng trong lòng người hâm mộ.

