Thảm họa nhạc Tết: Vùng trũng Vpop đầu 2026

Thói quen bật nhạc Tết mỗi khi xuân về từ lâu đã trở thành một “thủ tục” quen thuộc trong bầu không khí lễ hội. Nhạc xuân thường có giai điệu vui tươi, ca từ giản dị, dễ nghe, dễ thuộc và càng nghe lại càng bắt tai, nên gần như trở thành lựa chọn an toàn cho mọi nhà. Cũng vì thế, đây là “mảnh đất màu mỡ” để nghệ sĩ gia tăng độ phủ sóng vào dịp cuối năm. Không khó để thấy cứ đến thời điểm cận Tết, hàng loạt ca sĩ, thậm chí cả những gương mặt vốn không hoạt động trong âm nhạc, cũng đồng loạt ra mắt sản phẩm gắn mác nhạc xuân, hòa mình vào đường đua rộn ràng nhất năm.

Tuy nhiên, khi số lượng vượt quá chất lượng, thị trường nhạc Tết Bính Ngọ 2026 bắt đầu xuất hiện những sản phẩm bị gắn mác “thảm hoạ”, “vô tri”, nghe xong không nhớ nổi nội dung. Giữa cơn bão nhạc xuân tràn lan, câu hỏi đặt ra là: phải chăng khán giả đang quá dễ dãi, hay chính người làm nhạc đang xem nhẹ giá trị của một dòng nhạc vốn từng gắn liền với ký ức nhiều thế hệ?

Đường đua Tết đông chưa từng có, nhưng “thảm họa” áp đảo

Nhìn vào danh sách nghệ sĩ ra nhạc Tết năm nay là thấy ngay thị trường sôi động đến mức nào. Ở mảng nhạc trẻ, hàng loạt cái tên đang có sức hút mạnh với khán giả trẻ như Quang Hùng MasterD, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Bùi Công Nam, Jun Phạm, CongB, Ái Phương, Đen Vâu, HuyR,… đều góp mặt. Đây là thế hệ nghệ sĩ có tư duy sản xuất hiện đại, biết cách khai thác TikTok, biết tạo hook và biết tận dụng mạng xã hội để đẩy độ phủ.

Xét về quy mô, thể loại và mức độ đầu tư, đây có thể xem là một trong những mùa nhạc Tết đa dạng nhất nhiều năm trở lại đây. Vấn đề ở chỗ: đa dạng nhưng không bùng nổ. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu nóng ở thời điểm ra mắt, sau đó nhanh chóng hạ nhiệt. Không có ca khúc nào đủ sức bật để trở thành bản nhạc “đi đâu cũng nghe”. Bên cạnh đó, tồn tại những sản phẩm âm nhạc đu theo dòng chảy Vpop, lợi dụng sự dễ dãi của một bộ phận khán - thính giả để

Một trong những sản phẩm gây nhiều tranh luận là Tết Là Nhà, Nhà Là Tết của Ưng Hoàng Phúc. Dù chọn chủ đề đoàn viên vốn luôn là “điểm chạm” cảm xúc mỗi dịp cuối năm nhưng cách thể hiện lại chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Nhiều khán giả nhận xét bản phối thiếu cao trào, giai điệu trôi đều và không có đoạn hook đủ ấn tượng để đọng lại sau lần nghe đầu tiên. Phần hòa âm phối khí mang màu sắc hoài niệm quá rõ, gợi cảm giác của Vpop những năm 2000 hơn là một sản phẩm ra mắt ở thời điểm hiện tại. Sự cũ kỹ trong xử lý âm thanh khiến tổng thể ca khúc thiếu sức bật, khó tạo tính cạnh tranh trên đường đua nhạc Tết vốn đang rất đông đúc.

Tư duy sản xuất của Ưng Hoàng Phúc chưa đủ mới mẻ khiến sản phẩm trở nên kém nổi bật giữa loạt ca khúc xuân được đầu tư mạnh tay

Không chỉ phần nghe, phần nhìn cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng. MV Tết Là Nhà, Nhà Là Tết được đánh giá là đơn giản, thiếu điểm nhấn về bối cảnh lẫn ý tưởng dàn dựng, tạo cảm giác quen thuộc đến mức nhạt nhòa. Dù giọng hát của Ưng Hoàng Phúc vẫn giữ được sự ổn định nhưng tư duy sản xuất chưa đủ mới mẻ khiến sản phẩm trở nên kém nổi bật giữa loạt ca khúc xuân được đầu tư mạnh tay.

Tương tự, Thanh Thảo cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi ra mắt bản cover Kìa Tết Đang Sang . Dù vẫn giữ phong cách biểu diễn sôi động quen thuộc nhưng phần thể hiện bị cho là chưa bắt kịp thị hiếu hiện tại. Từ giai điệu, ca từ đến bản phối đều bị nhận xét mang màu sắc cũ, thiếu sự làm mới cần thiết. MV cũng không tạo được điểm cộng khi concept và hiệu ứng hình ảnh bị đánh giá lỗi thời, tạo cảm giác như một sản phẩm được thực hiện từ nhiều năm trước. Cách xử lý giọng hát cùng phần beat đơn giản khiến ca khúc khó tạo sự kết nối với nhóm khán giả trẻ trong bối cảnh thị trường nhạc Tết ngày càng cạnh tranh.

Kìa Tết Đang Sang - Thanh Thảo (cover)

Ngoài ra, MV Tết Mà của NSƯT Ngọc Huyền cũng bị phán xét tiêu cực, không hợp thị hiếu hiện tại. Ra mắt nhạc Tết để góp vui nhưng Tết Mà cũng bị châm chọc là sến sẩm, cũ kỹ, lỗi thời so với tiêu chuẩn âm nhạc hiện tại. Một bộ phận khán giả cũng cho rằng chính chủ hát cải lương rất hay, nhưng chỉ nên dừng lại ở đó vì giọng của nữ ca sĩ không hợp tiết tấu nhanh, tươi vui như nhạc Tết.

Bên cạnh đó, việc các TikToker xâm chiếm nhạc Việt, táo bạo làm hẳn MV nhạc Tết cũng vấp phải làn sóng chỉ trích của dư luận. Đó là trường hợp của Chị Phiến (Khuyến Dương) với Con Mèo Xuân, một sản phẩm bị đánh giá là ca từ vô nghĩa và chất nhạc nhảm nhí. Sẽ không có gì đáng nói nếu đây không phải là ca khúc được phát hành chính thống trên các nền tảng streaming. Rõ ràng là có dụng ý lan tỏa đến khán giả như một sản phẩm nghiêm túc nhưng Con Mèo Xuân lại như một trò đùa với câu từ tối nghĩa, người hát thì không rõ lời, hình ảnh trong MV cũng lạc quẻ.

Chị Phiến với MV Con Mèo Xuân bị gán mác "thảm hoạ"

Có những tia sáng đáng chú ý

Giữa loạt tranh cãi trong mùa nhạc Tết năm nay vẫn xuất hiện những điểm sáng đáng chú ý. Đó là ca khúc Ăn Tết Cho Thật Ngầu của Hoàng Hải gây ấn tượng nhờ giai điệu tươi vui, ca từ gần gũi và cách thể hiện duyên dáng. Không quá phô trương, bài hát mang tinh thần tích cực, phù hợp với nhóm khán giả trẻ nhưng vẫn giữ được màu sắc ngày xuân.

Trên mạng xã hội, Khấn Tết Cầu May do một nhóm ca sĩ thể hiện cũng ghi nhận mức độ viral tự nhiên. Ca khúc tập trung vào ý nghĩa cầu chúc bình an, may mắn đầu năm với giai điệu vui tươi và lời chúc giản dị. Không gây sốc, không tạo chiêu trò, bài hát chọn cách chạm vào cảm xúc đoàn tụ và sự biết ơn những điều bình dị. Điều này cho thấy khán giả không hề quay lưng với nhạc Tết. Họ chỉ đang tìm kiếm những sản phẩm phản ánh đúng tinh thần cuộc sống hiện tại.

Khấn Tết Cầu May bất ngờ trở thành hiện tượng

Ngoài ra, theo thống kê từ YouNet Media, trong top 10 MV Tết được quan tâm nhất, có tới 8/10 là dự án kết hợp giữa nghệ sĩ và thương hiệu. Dẫn đầu mùa Tết năm nay là Viết Tiếp Câu Chuyện Tri Ân của Nguyễn Văn Chung, do Võ Hạ Trâm thể hiện. MV ghi nhận 27 triệu lượt xem sau 1 tháng ra mắt, chứng tỏ sức lan tỏa đáng kể cũng như sự ủng hộ của khán giả.

Xếp vị trí thứ hai là Vạn Sự Như Ý của Trúc Nhân. Dù nhận ý kiến trái chiều về nội dung nhưng giai điệu sôi động, vũ đạo dễ nhớ cùng thông điệp tích cực cũng giúp sản phẩm nhanh chóng lan tỏa, đạt hơn 15 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 1 tháng. Việc lồng ghép nhiều nghệ sĩ quen mặt với giới trẻ cũng góp phần tăng hiệu ứng truyền thông.

Vạn Sự Như Ý của Trúc Nhân có giai điệu sôi động, vũ đạo dễ nhớ cùng thông điệp tích cực

Bên cạnh đó, Tết Cộng Nụ Cười , màn kết hợp giữa MONO, Bùi Công Nam và NSND Bạch Tuyết , mang đến sự giao thoa thú vị giữa hiện đại và truyền thống. Bước Tới Tết Mới của Quang Hùng MasterD thể hiện góc nhìn trẻ trung của Gen Z. Trong khi đó, Nước Ngoài của Phan Đinh Tùng cũng tạo được sự chú ý theo những cách riêng.

Khán giả và người làm nhạc có đang quá dễ dãi?

Tết từ lâu đã là “mùa vàng” của thị trường âm nhạc: nhu cầu nghe nhạc tăng đột biến, không khí lễ hội khiến khán giả dễ mở lòng hơn với những giai điệu vui tươi, và các nền tảng số thì ưu tiên playlist theo chủ đề xuân. Trong bối cảnh đó, việc tung một ca khúc Tết gần như là nước đi an toàn để gia tăng độ phủ sóng, bất kể nghệ sĩ có thực sự phù hợp với dòng nhạc này hay không.

Chính yếu tố thời điểm đã vô tình tạo ra tâm lý "ra cho có". Khi mọi người đều ra nhạc Tết, việc không tham gia đường đua lại trở thành tụt hậu. Hệ quả là số lượng vượt xa chất lượng. Không ít sản phẩm được thực hiện theo công thức quen thuộc: giai điệu rộn ràng, ca từ nhắc đến sum vầy, lì xì, bánh chưng, gia đình, nhiều sắc đỏ và múa lân minh họa. Nhưng trong thời đại mà khán giả đã quen với tư duy sản xuất hiện đại, beat bắt tai, concept rõ ràng và storytelling chỉn chu, cách làm cũ kỹ ấy dễ bị bóc mẽ ngay lập tức.

Một câu hỏi đáng suy nghĩ là: phải chăng sự xuất hiện dày đặc của những sản phẩm bị gắn mác “thảm họa” cũng phản ánh phần nào sự dễ dãi của thị trường?

Thực tế, nhạc Tết thường được nghe trong bối cảnh không quá khắt khe. Người ta bật nhạc khi dọn nhà, khi đi chợ hoa, khi tụ họp gia đình. Ca khúc chỉ cần đủ vui tai, đủ ồn ào để tạo không khí là đã hoàn thành “nhiệm vụ”. Chính đặc thù đó khiến một số nhà sản xuất tin rằng khán giả sẽ không quá để tâm đến chiều sâu ca từ hay chất lượng phối khí. Miễn là có yếu tố gây tò mò, thậm chí gây sốc, sản phẩm vẫn có thể thu hút lượt xem nhờ tranh luận.

Sự phát triển của TikTok và văn hóa clip ngắn cũng góp phần định hình xu hướng này. Một đoạn nhạc 15 giây bắt tai đôi khi quan trọng hơn cả một cấu trúc bài hoàn chỉnh. Điều đó khiến nhiều sản phẩm được xây dựng xoay quanh một câu hook dễ gây chú ý, nhưng tổng thể lại rời rạc hoặc vô nghĩa. Nhưng sự tò mò lại không kéo dài được lâu khi những sản phẩm “thảm hoạ” này nhanh chóng trôi tuột khỏi dòng chảy âm nhạc quốc nội.

Gọi là “thảm họa” có thể hơi nặng lời, nhưng rõ ràng nhạc Tết 2026 đang cho thấy dấu hiệu bão hòa. Sự lặp lại công thức cũ không còn đủ sức thuyết phục khán giả trẻ, trong khi những thử nghiệm táo bạo lại dễ rơi vào lố lăng nếu thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, chính sự phản đối gay gắt của nhiều nhóm netizen có lẽ là tín hiệu tốt khi nó buộc người làm nhạc phải nghiêm túc hơn, đầu tư hơn, thay vì xem Tết như một dịp trả bài cho có.

Thực tế, sự dễ dãi vài năm qua đã không còn hiện diện mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc của khán giả đại chúng. Khán giả không còn dễ tính. Họ không quay lưng với nhạc Tết nhưng cũng không chấp nhận những công thức nhàm chán. Giữa thời đại thuật toán chi phối lượt xem và mạng xã hội quyết định độ viral, nhạc Tết muốn tồn tại không thể chỉ dựa vào thời điểm phát hành. Điều cần hơn cả là sự đầu tư nghiêm túc và một câu chuyện đủ sức chạm vào ký ức tập thể.