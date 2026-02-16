Ngày 8/2, nhóm nhạc thần tượng underground Nhật Bản PLANCK STARS trở thành tâm điểm chỉ trích khi mặc trang phục áo tắm biểu diễn ngoài trời tại Lễ hội Tuyết Sapporo giữa thời tiết giá rét. Ban đầu, các thành viên xuất hiện với áo khoác giữ ấm, nhưng đến tiết mục Ufoufo, họ đồng loạt lột bỏ áo ngoài, để lộ trang phục mỏng manh, gợi cảm bất chấp nhiệt độ khắc nghiệt.

Nhóm nhạc thần tượng underground Nhật Bản PLANCK STARS trở thành tâm điểm chỉ trích

Ngay sau đó, tài khoản chính thức của PLANCK STARS đã đăng tải đoạn clip các thành viên mặc đồ bơi hát nhảy, tay cầm kem tươi giữa trời tuyết. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng X, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Đa số ý kiến chỉ trích tiết mục này quá phản cảm, không phù hợp với một sự kiện văn hóa có nhiều độ tuổi tham gia. Khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của các cô gái trước nguy cơ sốc nhiệt, đồng thời cáo buộc công ty quản lý đang lạm dụng nghệ sĩ để tạo chiêu trò truyền thông.

Những hình ảnh gây tranh cãi khi các thành viên phải mang đồ bơi biểu diễn giữa tuyết (ảnh: X):

Trước sức ép dư luận, công ty chủ quản đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định họ không ép buộc nghệ sĩ mặc đồ gợi cảm. Theo công ty, đây hoàn toàn là hành động tự phát của các thành viên nhằm tạo bất ngờ cho khán giả. Dù cam kết sẽ thắt chặt quy định về trang phục, lời xin lỗi này vẫn không được công chúng chấp nhận và bị đánh giá là thiếu chân thành. Nguyên nhân là do ngay sau khi đăng bài xin lỗi, tài khoản của nhóm vẫn thản nhiên tiếp tục chia sẻ những hình ảnh quảng bá từ chính sân khấu mặc đồ bơi đầy tai tiếng này.

Sự kiện biểu diễn dưới bão tuyết không phải là lần đầu PLANCK STARS vướng vào các sự việc gây sốc. Năm 2022, công ty quản lý của nhóm công bố bán các gói vé chụp ảnh kèm theo tuyên bố thành viên có doanh số thấp nhất sẽ bị ép ra mắt làm diễn viên phim người lớn. Đến năm 2023, nhóm tiếp tục bị lên án khi dàn dựng tiết mục ép một người hâm mộ nam uống nước rửa bát tại sự kiện giao lưu.

Sự kiện biểu diễn dưới bão tuyết không phải là lần đầu PLANCK STARS vướng vào các sự việc gây sốc (Ảnh: X)

PLANCK STARS là nhóm nhạc nữ Nhật Bản ra mắt vào năm 2018 tại Hiroshima và chính thức chuyển hoạt động đến Tokyo vào tháng 10/2025. Được định hình là một nhóm thần tượng underground mang phong cách nổi loạn, nhóm tự gọi mình là "băng nhóm những đứa trẻ hư hỏng, tự do" và công khai đi ngược lại các chuẩn mực của ngành công nghiệp thần tượng Nhật Bản. Đến năm 2023, nhóm thậm chí đã đưa ra tuyên bố từ bỏ danh xưng "thần tượng" để hoạt động với định hướng ngày càng dị biệt hơn.

PLANCK STARS là nhóm nhạc nữ ra mắt vào năm 2018 tại Hiroshima và chính thức chuyển hoạt động đến Tokyo vào tháng 10/2025 (Ảnh: X)

Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2018, PLANCK STARS đã trải qua hàng loạt cuộc biến động nhân sự lớn nhỏ. Việc các thành viên liên tiếp thông báo rời đi rồi lại có những nhân tố mới gia nhập diễn ra thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động, biến nhóm trở thành một trong những nhóm nhạc có đội hình bất ổn nhất. Đỉnh điểm của sự xáo trộn này là màn tuyên bố tan rã gây chấn động vào đầu năm 2025. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau đó, nhóm đã nhanh chóng "quay xe", tái thiết lập và ra mắt một đội hình hoàn toàn mới.

Tính đến hiện tại, sau đợt tái cấu trúc vào cuối năm 2025, đội hình đang hoạt động của PLANCK STARS chỉ còn lại hai thành viên chính thức là Anaru Rairai và Candy Vivid Paradise. Đi kèm với hai thành viên nòng cốt là 5 ứng cử viên dự bị được bổ sung để duy trì hoạt động biểu diễn bao gồm Nagisa Juri, Iori, Raichi, Hanyu Yuka cùng Okaeri. Với loạt ồn ào bủa vây suốt sự nghiệp và định hướng gây tranh cãi, cư dân mạng cho rằng PLANKC STARS nên tan rã.

Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2018, PLANCK STARS đã trải qua hàng loạt cuộc biến động nhân sự lớn nhỏ (Ảnh: X)

Dù liên tục vướng vào lùm xùm và bị một bộ phận lớn khán giả kêu gọi tan rã, PLANCK STARS vẫn duy trì việc phát hành các sản phẩm âm nhạc một cách đều đặn. Âm nhạc của nhóm là sự pha trộn mạnh mẽ giữa Jpop, Rock, EDM và Hyper-pop. Xuyên suốt quá trình hoạt động, nhóm đã ra mắt các album như F*** THE PINCHIKE, STAY F*****' GOLD và mini album Ochiomegarema. Thông qua việc sử dụng chính những tranh cãi làm công cụ truyền thông, nhóm thu hút được một bộ phận khán giả hiếu kỳ. Điều này giúp họ không chỉ tồn tại trong giới underground Nhật Bản mà còn tổ chức thành công các chuyến lưu diễn quốc tế tại Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Brazil, trước khi tiếp tục vướng vào vụ việc biểu diễn dưới tuyết tại Sapporo rúng động mạng xã hội vừa qua.