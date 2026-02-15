Siêu sao Super Bowl bị Tổng thống Trump chê tệ nhất lịch sử: Chật vật làm thêm để kiếm sống, nay sở hữu 2,3 nghìn tỷ đồng

Những ngày gần đây, toàn cầu đổ dồn sự chú ý vào màn trình diễn giữa giờ nghỉ tại Super Bowl LX của Bad Bunny - sân khấu được xem là biểu tượng quyền lực của ngành giải trí Mỹ. Việc anh trở thành nghệ sĩ Latino solo đảm nhận vai trò trung tâm của chương trình không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, mà còn đưa âm nhạc và văn hóa Puerto Rico vươn lên vị trí nổi bật trước hơn 128 triệu khán giả toàn cầu. Khoảnh khắc ấy được xem như một dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử Super Bowl, khi bản sắc Latin được tôn vinh mạnh mẽ trên một trong những sân khấu lớn nhất hành tinh.

Những ngày gần đây, toàn cầu đổ dồn sự chú ý vào màn trình diễn giữa giờ nghỉ tại Super Bowl LX của Bad Bunny (Ảnh: Getty Image)

Trước khi trở thành biểu tượng âm nhạc quốc tế, Bad Bunny, tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio, lớn lên tại Vega Baja trong một gia đình lao động bình thường. Cha anh là tài xế xe tải, mẹ là giáo viên tiếng Anh. Tuổi thơ của anh gắn liền với nhà thờ và dàn hợp xướng, nơi nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc từ sớm. Khoảng năm 13 tuổi, anh bắt đầu tự viết lời và thu âm những ca khúc chịu ảnh hưởng mạnh từ reggaeton, đặc biệt là Daddy Yankee.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh theo học ngành Truyền thông nghe nhìn tại University of Puerto Rico at Arecibo. Để trang trải chi phí, anh làm nhân viên đóng gói tại siêu thị, đồng thời đăng tải các bản thu tự sản xuất lên SoundCloud. Năm 2016, ca khúc Diles bất ngờ thu hút sự chú ý của DJ Luian, mở ra hợp đồng chuyên nghiệp và đánh dấu bước ngoặt đưa anh vào làng nhạc Latin trap.

Trước khi trở thành biểu tượng âm nhạc quốc tế, Bad Bunny lớn lên tại Vega Baja trong một gia đình lao động bình thường (Ảnh: X)

Giai đoạn 2017-2018 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Bad Bunny qua loạt hợp tác quốc tế. Nổi bật nhất là I Like It cùng Cardi B và J Balvin, ca khúc đạt vị trí số một trên Billboard Hot 100 và đưa anh tiếp cận thị trường đại chúng Mỹ. Album đầu tay X 100PRE ra mắt cùng năm được giới phê bình đánh giá cao, giúp anh khẳng định vị thế trong làn sóng Latin trap và reggaeton thế hệ mới.

Từ năm 2020, sự nghiệp của anh bước vào giai đoạn đỉnh cao. YHLQMDLG trở thành một trong những album Latin thành công nhất thập kỷ. Ngay sau đó, El Último Tour Del Mundo đi vào lịch sử khi là album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đứng đầu Billboard 200. Đến năm 2022, Un Verano Sin Ti tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu, được đề cử Album of the Year tại Grammy Awards và giúp anh nhiều năm liền trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất thế giới trên Spotify, với tổng lượt stream lên tới hàng chục tỷ và hàng chục tỷ lượt xem trên YouTube.

Giai đoạn 2017-2018 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Bad Bunny qua loạt hợp tác quốc tế (Ảnh: X)

Năm 2023, nam nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Mỹ Latinh đầu tiên giữ vai trò headliner tại Coachella Valley Music and Arts Festival. Cùng năm, anh thu về hàng chục triệu USD từ lưu diễn, streaming và các hợp đồng hợp tác với những thương hiệu lớn như Adidas và Corona, qua đó góp mặt trong danh sách những nghệ sĩ giải trí có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố.

Song song với thành công thương mại, Bad Bunny xây dựng một bảng thành tích giải thưởng đồ sộ. Tính đến năm 2026, anh đã giành hơn 80 giải thưởng lớn nhỏ và nhận hơn 150 đề cử trong sự nghiệp. Anh sở hữu nhiều tượng vàng Grammy và Latin Grammy, cùng hàng chục giải thưởng từ hệ thống Billboard và các lễ trao giải âm nhạc quốc tế khác. Khối lượng giải thưởng này không chỉ phản ánh sức hút thương mại mà còn cho thấy sự công nhận rộng rãi của giới chuyên môn đối với đóng góp của anh cho âm nhạc Latin đương đại.

Song song với thành công thương mại, Bad Bunny xây dựng một bảng thành tích giải thưởng đồ sộ (Ảnh: Getty Image)

Theo nhiều nguồn tin, giá trị tài sản ròng của nam nghệ sĩ hiện được ước tính lên tới khoảng 100 triệu USD, tương đương hơn 2,3 nghìn tỷ đồng - con số minh chứng cho tốc độ tăng trưởng tài chính ấn tượng chỉ trong chưa đầy một thập kỷ bùng nổ.

Không dừng lại ở âm nhạc, Bad Bunny từng bước xây dựng một “đế chế” mang đậm dấu ấn Puerto Rico. Anh tận dụng sức mạnh của streaming và mạng xã hội để đưa nhạc Latin ra toàn cầu, đồng thời mở rộng ảnh hưởng sang kinh doanh, thể thao và hoạt động cộng đồng. Năm 2021, anh trở thành đồng sở hữu đội bóng rổ Santurce Cangrejeros và thành lập Rimas Sports nhằm phát triển tài năng trẻ tại quê nhà. Trước đó, năm 2018, anh sáng lập Good Bunny Foundation tại San Juan để hỗ trợ trẻ em tiếp cận nghệ thuật và thể thao, trao hàng triệu USD cho các chương trình cộng đồng.