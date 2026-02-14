Xôn xao video "Noo Phước Thịnh bị áp giải" - chuyện gì đã xảy ra?

Mới đây, một đoạn video cũ ghi lại hình ảnh Noo Phước Thịnh bất ngờ được “đào lại” và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong clip, nam ca sĩ xuất hiện cùng một cán bộ công an đang dẫn đi từ phía xe vào bên trong một khu vực đông người. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán, thậm chí khiến không ít khán giả hoang mang, đặt câu hỏi về sự việc đang diễn ra.

Đáng chú ý, đoạn video không kèm theo bất kỳ bối cảnh hay thông tin cụ thể nào, khiến cộng đồng mạng càng thêm tò mò. Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng với những dòng trạng thái mang tính suy đoán, làm dấy lên hàng loạt tranh luận. Một số người tỏ ra lo lắng trước biểu cảm có phần ngơ ngác, căng thẳng của Noo Phước Thịnh trong khoảnh khắc đó, cho rằng có thể nam ca sĩ đang gặp phải rắc rối ngoài ý muốn. Tuy nhiên, khi thông tin được làm rõ, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Theo chia sẻ từ người hâm mộ, đoạn video thực chất được quay tại một địa điểm biểu diễn của Noo Phước Thịnh trước đây. Thời điểm đó, do lượng khán giả tập trung quá đông, khu vực xung quanh gần như chật kín người. Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho nghệ sĩ cũng như khán giả, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa nam ca sĩ di chuyển từ xe vào khu vực sân khấu.

Sau khi sự việc được giải thích, nhiều khán giả thở phào nhẹ nhõm. Không ít người còn bật cười vì sự hiểu lầm ban đầu, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với biểu cảm có phần “hoang mang” của nam ca sĩ trong tình huống bị vây kín bởi đám đông. Người hâm mộ tại thời điểm đó cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng ngừng lan truyền các suy đoán thiếu căn cứ, tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh và tinh thần của nghệ sĩ.

Thời gian gần đây, cư dân mạng có xu hướng chia sẻ lại những khoảnh khắc các nghệ sĩ từng xuất hiện cùng lực lượng chức năng tại các sự kiện đông người. Khi những hình ảnh này được đăng tải lại đều thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, đây đơn thuần là hoạt động hỗ trợ đảm bảo an ninh và trật tự tại các chương trình có đông khán giả tham dự.