Chỉ 7 nghệ sĩ Việt làm được điều này trên Spotify: Sơn Tùng bị đàn em lấn lướt, nữ ca sĩ diễn ở Văn phòng Chính phủ là ngoại lệ

Trong kỷ nguyên streaming lên ngôi, thước đo thành công của một nghệ sĩ tại Vpop không còn chỉ gói gọn trong những MV trăm triệu view trên YouTube hay những sân khấu hào nhoáng. Cuộc đua thực sự đã chuyển sang các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, nơi phản ánh chính xác nhất hành vi tiêu thụ âm nhạc hàng ngày của khán giả. Spotify, với tư cách là "gã khổng lồ" toàn cầu, đã trở thành bảng tham chiếu uy tín. Mới đây, cộng đồng yêu nhạc xôn xao trước danh sách 7 nghệ sĩ Việt đã chinh phục được cột mốc "2 triệu người nghe hàng tháng" (Monthly Listeners) trên Spotify. Đây không phải là con số cố định mà là số liệu được cập nhật liên tục mỗi ngày, nên danh sách này được ghi nhận dựa trên đỉnh cao nhất mà các nghệ sĩ từng chạm tới trong sự nghiệp của mình.

Cần phải hiểu rõ, lượng người nghe hàng tháng (Monthly Listeners) trên Spotify là số lượng tài khoản độc nhất đã thực sự nghe nhạc của nghệ sĩ trong vòng 28 ngày gần nhất. Chỉ số này phản ánh mức độ lan tỏa và độ phủ sóng thực tế của nghệ sĩ với công chúng đại chúng. Việc Vpop hiện tại có 7 cái tên vượt qua con số 2 triệu cho thấy người nghe nhạc Việt Nam đã hình thành thói quen chi trả và thưởng thức âm nhạc trên các nền tảng chuyên nghiệp.

Đứng đầu bảng xếp hạng chính là buitruonglinh với xấp xỉ 2,2 triệu người nghe. Nam ca sĩ là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh khủng khiếp của dòng nhạc Ballad khi chạm đúng cảm xúc khán giả. Không cần đến những chiến dịch truyền thông rầm rộ hay MV tiền tỷ, buitruonglinh vươn lên nhờ hiệu ứng "mưa dầm thấm lâu". Cú hích lớn nhất đến từ siêu hit Yêu Người Có Ước Mơ , ca khúc đã trở thành "thánh ca" trên các nền tảng video ngắn suốt thời gian dài, tạo ra một lượng người nghe khổng lồ. Dù sở hữu siêu hit làm mưa làm gió, nhưng tên tuổi của buitruonglinh thực sự bùng nổ và chạm đỉnh đại chúng nhờ sức nóng từ chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Sân chơi này đã giúp anh phô diễn tài năng trước hàng triệu khán giả, đưa các sáng tác cũ hot trở lại. Bên cạnh đó, việc liên tục ra mắt các sản phẩm đánh trúng tâm lý Gen Z như Dù Cho Mai Về Sau hay các bản nhạc phim viral đã giúp anh mở rộng tệp khán giả, giữ chân người nghe bằng chính chất lượng âm nhạc mộc mạc và cảm xúc.

Xếp ngay sau ở vị trí thứ 2 là Sơn Tùng M-TP. Dù bị "đàn em" lấn lướt về con số đỉnh điểm trong bảng thống kê này,tuy nhiên vị thế của nam ca sĩ vẫn là điều không thể phủ nhận. Sức hút của Sơn Tùng M-TP nằm ở thương hiệu cá nhân rất lớn và kho tàng hit đồ sộ với lượng stream "khủng" như Nơi Này Có Anh , Lạc Trôi , Chúng Ta Của Hiện Tại , Muộn Rồi Mà Sao Còn hay gần nhất là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau . Điều đáng nể ở Sơn Tùng M-TP là ngay cả trong những khoảng thời gian dài không ra mắt sản phẩm mới, lượng người nghe hàng tháng của anh vẫn duy trì ở mức cực cao và ổn định. Khác với các hiện tượng viral nhất thời, giá trị nghe lại trong âm nhạc của Sơn Tùng M-TP rất lớn, giúp anh sở hữu một lượng khán giả trung thành bền bỉ theo năm tháng.

Vị trí thứ 3 chính là Low G. Việc một Rapper chạm mốc hơn 2,11 triệu người nghe là minh chứng cho thấy Rap/Hip-hop đã thực sự tiếp cận sâu rộng với đại chúng. Cú hích lớn nhất giúp Low G chạm đỉnh này chính là màn kết hợp với Vũ. trong Những Lời Hứa Bỏ Quên , xóa nhòa ranh giới giữa Indie Pop và Rap. Bên cạnh đó, Low G sở hữu một kho bản hit viral cực mạnh như Simp Gái 808 , An Thần hay Có Em . Phong cách flow "dị", lyrics châm biếm nhưng đời thường đã khiến khán giả liên tục tìm nghe lại nhạc của anh, đẩy lượng người nghe tăng vọt.

JustaTee chứng minh đẳng cấp "gừng càng già càng cay" khi đứng thứ 4 trong danh sách. "Ông hoàng Melody" là trường hợp hiếm hoi không cần ra nhạc quá thường xuyên nhưng vẫn sở hữu lượng người nghe trung thành nhờ những bản hit "bất tử". Đỉnh cao lượng người nghe của JustaTee thường gắn liền với tính thời điểm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán nhờ sức sống mãnh liệt của Đi Về Nhà (kết hợp cùng Đen Vâu). Ngoài ra, sức nóng từ vai trò nòng cốt tại các show truyền hình thực tế cũng kích thích khán giả tìm lại những giai điệu R&B bắt tai đã làm nên tên tuổi của anh như Thằng Điên hay Đã Lỡ Yêu Em Nhiều .

HIEUTHUHAI, đại diện tiêu biểu cho thế hệ rapper thần tượng, cán đích ở vị trí thứ 5. Sức hút của HIEUTHUHAI đến từ sự đa năng với ngoại hình sáng, khả năng rap tốt và tư duy giải trí nhạy bén. Bên cạnh các hoạt động solo sôi nổi, đòn bẩy quan trọng nhất đưa tên tuổi anh phủ sóng rộng khắp chính là hiệu ứng bùng nổ từ ngôi vị Quán quân Anh Trai Say Hi. Hàng loạt ca khúc bước ra từ chương trình như Ngáo Ngơ , Sao Hạng A hay Walk đã "công phá" mọi bảng xếp hạng, trở thành giai điệu quen thuộc giới trẻ trong thời gian dài. Sự cộng hưởng giữa "cơn bão" hit trong show và những ca khúc solo viral sẵn có như Ngủ Một Mình , Không Thể Say hay Trình đã giúp HIEUTHUHAI thu hút lượng người nghe khổng lồ.

Dangrangto là cái tên gây bất ngờ nhất, xếp vị trí thứ 6, đại diện cho làn sóng nghệ sĩ mới đầy tiềm năng. Sự xuất hiện của anh trong "câu lạc bộ 2 triệu listeners" không chỉ nhờ sức mạnh của nền tảng video ngắn mà còn đến từ nội lực âm nhạc thực sự. Công thức thành công của Dangrangto nằm ở việc sở hữu hàng loạt bản hit viral như Ngựa Ô , Moiem hay Love Is ... Đặc biệt, bước ngoặt lớn nhất đưa tên tuổi anh vụt sáng chính là hiệu ứng từ Rap Việt Mùa 4. Sức nóng từ chương trình với các ca khúc gây bão như Đâu Phải Vợ Anh , Lướt Trên Con Sóng ... Và mới đây nhất là màn kết hợp "ngọt lịm" với Min trong ca khúc Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế đã giúp Dangrangto phá vỡ ranh giới Underground, tiếp cận mạnh mẽ tệp khán giả đại chúng và bứt phá ngoạn mục về số liệu.

Cuối cùng, và cũng là cái tên đặc biệt nhất - Hoàng Thùy Linh. Cô là nữ nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong Top 7 này, giữa vòng vây của 6 nam đồng nghiệp. Đỉnh cao 2 triệu người nghe của Hoàng Thùy Linh có sự đóng góp không nhỏ từ "cơn địa chấn" See Tình lan rộng toàn cầu. Tuy nhiên, sức hút của cô không chỉ dừng lại ở một bài hát viral. Việc sở hữu một danh mục hit dày đặc mang đậm màu sắc văn hóa như Để Mị Nói Cho Mà Nghe , Gieo Quẻ , Bo Xì Bo hay Duyên Âm đã giúp Hoàng Thùy Linh giữ chân khán giả ở lại lâu hơn. Khác với các nghệ sĩ còn lại chủ yếu dựa vào thị trường nội địa, Hoàng Thùy Linh vươn ra quốc tế nhờ việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu dân gian Việt Nam và âm nhạc điện tử hiện đại. Lối đi riêng biệt cùng sự đầu tư bài bản về tư duy văn hóa đã giúp cô tạo ra những sản phẩm có sức sống bền bỉ, khẳng định vị thế của phái nữ trên bản đồ streaming.

Việc có tới 7 nghệ sĩ cùng đạt cột mốc 2 triệu người nghe hàng tháng là minh chứng rõ nét cho cuộc chuyển dịch mạnh mẽ trong thói quen thưởng thức của khán giả Việt. Âm nhạc giờ đây không còn chỉ để "xem" miễn phí trên YouTube hay gói gọn trong các trang nhạc số nội địa, mà đã thực sự vươn ra biển lớn trên các nền tảng streaming toàn cầu. Và việc Sơn Tùng M-TP không còn độc tôn hay sự vươn lên của những cái tên như buitruonglinh, Low G đồng thời cho thấy khán giả Việt đang ngày càng cởi mở hơn, sẵn sàng đón nhận những màu sắc âm nhạc mới mẻ.