Nghệ sĩ Việt đỉnh nhất Spotify: Người chỉ mất 2 tuần để vượt Sơn Tùng là ai?

Mới đây, bảng tổng hợp các nghệ sĩ Việt Nam có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify được chia sẻ rộng rãi, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trong cộng đồng yêu nhạc. Đáng chú ý, chỉ mới bước sang nửa đầu tháng 1/2026, cục diện bảng xếp hạng đã có nhiều xáo trộn rõ rệt, phản ánh nhịp chuyển động nhanh của thị trường nhạc số.

Cụ thể, từ việc vượt mốc 2 triệu người nghe hàng tháng, Low G nhanh chóng vươn lên vị trí nghệ sĩ có monthly listeners cao nhất nền tảng, theo dữ liệu Chartmetric công bố ngày 18/01/2026. Trước đó không lâu, nam rapper vẫn xếp ở vị trí thứ 3, sau Sơn Tùng M-TP và buitruonglinh. Sự bứt phá này cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của âm nhạc Low G, đặc biệt trong bối cảnh rap Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, với sự xuất hiện liên tục của nhiều gương mặt mới và xu hướng âm nhạc đa dạng.

Low G nhanh chóng vươn lên vị trí nghệ sĩ có monthly listeners cao nhất Spotify (Ảnh: FBNV)

Theo đó, monthly listeners là chỉ số phản ánh số lượng tài khoản riêng biệt đã nghe nhạc của một nghệ sĩ trên Spotify trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này liên tục biến động, đặc biệt khi nghệ sĩ phát hành sản phẩm mới hoặc có ca khúc tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. Vì vậy, bảng xếp hạng không chỉ cho thấy sự thay đổi trong thị hiếu nghe nhạc của khán giả mà còn phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thế hệ nghệ sĩ trên nền tảng nhạc số.

Trong năm vừa qua, Low G gây chú ý khi cho ra mắt album L2K, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật như JustaTee, tlinh… Bên cạnh tổng thể album mang màu sắc âm nhạc rõ nét, thống nhất về tinh thần và cá tính, nhiều ca khúc trong dự án nhanh chóng trở thành “điểm chạm” với khán giả. Các bản hit như In Love hay Love Game liên tục xuất hiện dày đặc trên các playlist thịnh hành, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần đưa nhạc của Low G tiếp cận nhóm người nghe trẻ ở tần suất cao hơn.

Trong năm vừa qua, Low G gây chú ý khi cho ra mắt album L2K (Ảnh: FBNV)

Không chỉ dừng lại ở sức hút của L2K, những ca khúc đã thành công trước đó của Low G cũng tiếp tục duy trì độ phổ biến ổn định trên Spotify, trở thành nền tảng vững chắc cho đà tăng trưởng về lượng người nghe hàng tháng. Sự song hành giữa các bản hit cũ và loạt ca khúc mới trong album đã tạo nên “hiệu ứng cộng dồn”, giúp tên tuổi Low G phủ sóng mạnh mẽ hơn trong đời sống nghe nhạc hằng ngày của khán giả, đồng thời lý giải cho màn bứt tốc ấn tượng của nam rapper trên bảng xếp hạng người nghe hàng tháng.

Bám sát ngay phía sau là Sơn Tùng M-TP, khi nam ca sĩ vẫn giữ vững vị trí thứ 2 với 2,07 triệu người nghe hàng tháng. Đáng nói, Sơn Tùng M-TP vẫn hoàn toàn “im hơi lặng tiếng” trên đường đua âm nhạc, đồng thời chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy sự trở lại mới. Dù vậy, sức hút bền bỉ của nam ca sĩ vẫn được chứng minh rõ ràng khi lượng người nghe hàng tháng luôn duy trì ở mức cao, đồng thời mọi hoạt động trên mạng xã hội của nam ca sĩ đều dễ dàng tạo nên “cơn bão” truyền thông, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Sơn Tùng M-TP vẫn giữ vững vị trí thứ 2 dù không ra nhạc mới (Ảnh: FBNV)

Không kém phần đáng chú ý, nhóm nghệ sĩ trẻ như Dương Domic, HIEUTHUHAI và tlinh cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lượng người nghe hàng tháng, qua đó góp phần làm thay đổi đáng kể cục diện bảng xếp hạng Spotify Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ sau nửa tháng, cả ba đã lần lượt bứt phá từ các vị trí 7, 8 và 10 của tháng trước để vươn lên các thứ hạng 3, 4 và 5, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của thế hệ nghệ sĩ trẻ trên nền tảng nhạc số.

Nhóm nghệ sĩ trẻ như Dương Domic, HIEUTHUHAI và tlinh cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lượng người nghe hàng tháng (Ảnh: FBNV)

Trong đó, Dương Domic vừa ra mắt single Không Ngừng Suy Nghĩ, tiếp tục nối dài sự chú ý mà anh đã xây dựng trước đó với EP Dữ Liệu Quý. Dự án này từng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, với nhiều ca khúc giữ được lượt người nghe ổn định trên Spotify. Ngoài ra, tlinh và HIEUTHUHAI cũng đã sớm “nhá hàng” cho màn trở lại trong năm 2026 thông qua các động thái trên mạng xã hội và sân khấu, qua đó khiến người hâm mộ không khỏi kỳ vọng vào những dự án âm nhạc tiếp theo của cả hai trên đường đua nhạc số.