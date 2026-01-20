Vbiz từng có màn collab toàn rapper “lực chiến”, album dẫn đầu trend biến hình khiến cả dàn trai xinh gái đẹp “sốt xình xịch”

Đến hẹn lại lên, WeChoice Awards mỗi năm trở lại với một chủ đề, một mùa giải mới nhằm vinh danh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng Việt Nam, lan tỏa cảm hứng và tôn vinh tinh thần Việt. Song song với hệ thống giải thưởng, WeChoice Awards nhiều năm qua còn tạo dựng được một “đặc sản” riêng: album nhạc chủ đề. Đây là không gian nơi các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ, nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau được đặt cạnh nhau trong những màn kết hợp chưa từng có trên thị trường, đảm bảo yếu tố trẻ trung, bắt trend và mang tinh thần thời đại.

Giàu Nhất Khu Phù Hoa - JustaTee, Wxrdie, Gill, Dangrangto, Robber - Album WCAs 2024

Với chủ đề Việt Nam Tôi Đó, album WeChoice Awards 2024 quy tụ 6 ca khúc gồm: Việt Nam Tôi Đó (SOOBIN x Vũ Cát Tường x Lil Wuyn), Giàu Nhất Khu Phù Hoa (JustaTee x Wxrdie x Gill x Dangrangto x Robber), Cái Đẹp (tlinh x Pháo x Pháp Kiều), A Ă Â (WEAN x Queen B x Anh Phan), Miền Đất Kỳ Diệu (JustaTee x Hoàng Dũng x Kimmese x 52Hz) và Đến Là Đón (RHYDER x Tage x LOPE PHAM). Sau 1 năm nhìn lại, album chủ đề WeChoice Awards 2024 đã tạo nên vô số thành tích ấn tượng.

Theo thông tin từ nhà phát hành, tổng lượt stream của album WeChoice Awards 2024 trên các nền tảng nhạc số đã vượt mốc 13 triệu, một con số đáng chú ý đối với một album chủ đề gắn với giải thưởng. Trong đó, những track được khán giả nghe nhiều nhất gồm Việt Nam Tôi Đó, Giàu Nhất Khu Phù Hoa, Cái Đẹp và Đến Là Đón. Ngay tại thời điểm phát hành, cả 6 ca khúc trong album đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạnh, thu về tổng cộng khoảng 2 triệu lượt xem chỉ sau hơn 3 ngày lên sóng (tính đến tối 14/1/2025) và đồng loạt góp mặt trên bảng xếp hạng Apple Music Việt Nam.

Thành tích lúc mới phát hành của album WeChoice Awards 2024

Trong số đó, Giàu Nhất Khu Phù Hoa được xem là điểm nhấn nổi bật nhất khi quy tụ dàn rapper được đánh giá là “lực chiến” hàng đầu của Việt rap ở thời điểm hiện tại. Lấy cảm hứng từ câu chuyện của những người trẻ cùng chung đam mê âm nhạc nhưng khác xuất phát điểm, mỗi verse trong ca khúc là một lát cắt cá nhân, phản ánh hành trình nỗ lực vươn lên và khát vọng đưa nhạc Việt tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Chính sự đồng đều về năng lượng, kỹ năng và tinh thần đã giúp Giàu Nhất Khu Phù Hoa nhanh chóng leo lên vị trí #7 top trending khi vừa ra mắt, được cộng đồng rap fan gọi là màn collab “lực nhất” của Việt rap trong năm 2024.

Không chỉ dừng lại ở thành tích nghe nhìn, album WeChoice Awards 2024 còn tạo ra một trong những trào lưu nổi bật nhất dịp Tết Nguyên đán 2025. Ca khúc Cái Đẹp của bộ ba tlinh, Pháo và Pháp Kiều đã phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội với trend biến hình thu hút đông đảo người tham gia. Phân đoạn “Alo Kiều đấy à? Có Pháo luôn á? Okay chị đến đây” nhanh chóng trở thành âm thanh được sử dụng nhiều nhất, trong khi phần rap mang tinh thần nữ quyền mạnh mẽ của tlinh tạo nên nền nhạc hoàn hảo để người dùng khoe thần thái, cá tính và sự tự tin. Từ dàn nghệ sĩ như Pháp Kiều, Thể Thiên, Thanh Thanh Huyền, Chibi Hoàng Yến, Ali Hoàng Dương, Á hậu Phương Nga cho đến hàng loạt TikToker nổi tiếng, đâu đâu cũng xuất hiện những màn “hiên ngang oanh tạc” theo đúng tinh thần ca khúc. Cộng đồng mạng còn sáng tạo thêm nhiều phiên bản biến hình và vũ đạo hài hước, giúp Cái Đẹp được xem là bản nhạc biến hình ấn tượng nhất năm 2025.

Ca khúc Cái Đẹp của bộ ba tlinh, Pháo và Pháp Kiều đã phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội

Trend biến hình gây sốt mạng xã hội

Nhìn lại một năm sau khi ra mắt, album chủ đề WeChoice Awards 2024 cho thấy vai trò ngày càng rõ rệt của dự án này trong bức tranh âm nhạc Việt. Đây không chỉ là nơi quy tụ những nghệ sĩ đang ở đỉnh cao phong độ mà còn là “phòng thí nghiệm” cho các ý tưởng kết hợp mới, nơi cá tính cá nhân được đặt trong dòng chảy chung của thế hệ. Thông qua từng mùa giải, album chủ đề WeChoice phần nào phản ánh nhịp đập xu hướng, thị hiếu khán giả và sự dịch chuyển của thị trường âm nhạc Việt Nam.

Album chủ đề WeChoice Awards 2024 cho thấy vai trò ngày càng rõ rệt của dự án này trong bức tranh âm nhạc Việt:

Mới đây, ban tổ chức WeChoice Awards 2025 đã chính thức “thả hint” về album chủ đề sắp tới. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ từng góp mặt tại WeChoice Awards 2023 và 2024 đang rục rịch trở lại với album, single hoặc các dự án quy mô lớn, WeChoice Awards 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò như một bản tổng kết sống động của âm nhạc Gen Z. Với chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, album WeChoice Awards 2025 nhiều khả năng sẽ trở thành điểm hẹn đáng chú ý, tạo nên làn sóng thảo luận mới trên mạng xã hội và tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ nhạc Việt.

Mới đây, ban tổ chức WeChoice Awards 2025 đã chính thức “thả hint” về album chủ đề sắp tới