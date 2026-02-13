Concert “châm ngòi” cuộc khẩu chiến xuyên quốc gia: MXH bùng nổ, cả Đông Nam Á phẫn nộ

Trận "khẩu chiến" khiến cả MXH bùng nổ

Những ngày gần đây, tranh cãi giữa một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc (Knet) và cộng đồng mạng Đông Nam Á tiếp tục leo thang, thu hút sự chú ý lớn trên X (Twitter), Threads cùng nhiều diễn đàn quốc tế. Ban đầu chỉ xoay quanh câu chuyện fandom và mức độ đóng góp của từng thị trường đối với Kpop, cuộc khẩu chiến nhanh chóng vượt khỏi phạm vi âm nhạc khi xuất hiện hàng loạt bình luận mang tính miệt thị ngoại hình và văn hóa.

Mâu thuẫn bùng phát sau khi một số tài khoản tự nhận là Knet đăng tải những phát ngôn bị cho là coi thường người hâm mộ Đông Nam Á, trong đó có câu: "Nếu ghét thì đừng nghe Kpop nữa. Dù sao chúng tôi cũng không cần fan Đông Nam Á.". Cùng lúc, nhiều bình luận khác bị chỉ trích vì chế giễu ngoại hình người Đông Nam Á.

Trước làn sóng này, cộng đồng mạng Indonesia nhanh chóng lên tiếng, đồng thời bênh vực Malaysia - quốc gia được cho là khởi điểm của tranh cãi. Nhiều tài khoản nhấn mạnh Đông Nam Á không phải thị trường "phụ thuộc" vào Kpop và hoàn toàn có thể phát triển ngành công nghiệp giải trí riêng. Nhóm nhạc nữ Indonesia No Na được đưa ra như một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, động thái này lại khiến căng thẳng gia tăng khi xuất hiện thêm các bình luận từ một số Knet chê bai bối cảnh MV của No Na "quay ở ngoài đồng lúa với chuối", đồng thời tiếp tục lôi yếu tố văn hóa và ngoại hình phụ nữ Đông Nam Á vào vòng công kích.

Diễn biến này khiến nhiều quốc gia khác trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan và Philippines cũng tham gia vào cuộc khẩu chiến. Trên X và Threads, không ít tài khoản phản ứng gay gắt. Từ tranh luận văn hóa - giải trí, cuộc đối đầu dần mở rộng sang so sánh kinh tế, tài chính và mức sống, thậm chí chuyển thành chỉ trích các vấn đề xã hội tại Hàn Quốc.

Concert DAY6 - nơi châm ngòi cuộc khẩu chiến

Cuộc tranh cãi được cho là bắt nguồn từ đêm diễn của DAY6 tại Kuala Lumpur, Malaysia vào cuối tháng 1. Concert nằm trong khuôn khổ tour diễn kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm - The DECADE. Với sức chứa khoảng 16 nghìn khán giả, concert này được đánh giá nằm trong chuỗi các biểu diễn lớn nhất trong hệ thống tour của nhóm. Rất nhanh sau khi mở bán, sự kiện đã nhanh chóng sold out toàn bộ và thu hút đông đảo sự tham gia người hâm mộ từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Trước sự kiện, ban tổ chức đã công bố quy định rõ ràng cấm khán giả mang máy ảnh chuyên nghiệp có ống kính (lens) lớn vào khu vực concert nhằm đảm bảo bản quyền hình ảnh, tránh tình trạng ghi hình trái phép và đảm bảo an ninh chương trình. Thông báo này được đăng tải công khai trên các kênh bán vé và mạng xã hội của đơn vị tổ chức. Phần lớn người hâm mộ Malaysia cho biết họ đã tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn, thậm chí nhiều người chủ động để lại thiết bị tại nhà hoặc gửi tủ đồ bên ngoài địa điểm tổ chức.

Tuy nhiên, sau đêm diễn, trên nền tảng X bắt đầu xuất hiện các hình ảnh và video ghi lại cảnh một số fansite Hàn Quốc sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp với lens dài trong khu vực khán đài. Nhiều fan địa phương cho rằng các thiết bị này vượt quá giới hạn cho phép theo quy định ban đầu. Điều khiến cộng đồng mạng Malaysia bức xúc không chỉ là việc vi phạm, mà còn là cảm giác thiếu công bằng khi những người đã tuân thủ quy định lại chứng kiến người khác dường như không bị kiểm tra hoặc xử lý. Hàng loạt bài đăng đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát an ninh và liệu có tồn tại sự ưu ái đối với fansite nước ngoài.

Sau khi tranh luận lan rộng, một tài khoản được cho là chủ fansite đã đăng lời xin lỗi, thừa nhận hành động của mình có thể đã gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả xung quanh và tạo ra hiểu lầm. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không đủ để xoa dịu tình hình. Nhiều người cho rằng vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở một cá nhân, mà ở cách một số người biện minh cho hành vi đó.

Từ những bài đăng ban đầu mang tính chất phản ánh và yêu cầu minh bạch, cuộc thảo luận dần leo thang thành tranh cãi giữa hai cộng đồng mạng. Thay vì dừng lại ở vấn đề tuân thủ quy định concert, một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc phản ứng gay gắt, cho rằng fan Đông Nam Á đang “quá nhạy cảm”, “không hiểu văn hoá fansite”, thậm chí cáo buộc họ “hưởng lợi từ văn hoá Kpop”.

Những phát ngôn mang tính công kích này nhanh chóng thổi bùng làn sóng phản đối tại Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, nơi cộng đồng người hâm mộ cho rằng họ đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển toàn cầu của Kpop thông qua việc mua album, stream nhạc, tham dự concert và quảng bá nghệ sĩ trong nhiều năm qua.

Sự việc sau đó không còn dừng ở câu chuyện quy định concert mà mở rộng thành cuộc “fanwar” lớn trên X, Threads và các diễn đàn quốc tế. Trong khi một số cư dân mạng Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi và nhấn mạnh rằng hành vi vi phạm quy định là không thể biện minh, thì những bình luận mang tính phân biệt và coi thường fan Đông Nam Á từ một bộ phận khác lại khiến mâu thuẫn thêm căng thẳng.

DAY6 là nhóm nhạc trực thuộc JYP Entertainment, ra mắt vào 7/9/2015 với EP đầu tay The Day. Ban đầu nhóm gồm năm thành viên, tuy nhiên hiện hoạt động với đội hình bốn người là Sungjin, Young K, Wonpil và Dowoon sau khi Jae rời nhóm vào năm 2021. Khác với nhiều nhóm thần tượng Kpop theo mô hình dance-pop, DAY6 theo đuổi hình thức ban nhạc, trong đó các thành viên trực tiếp chơi nhạc cụ và tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc. Nhóm được đánh giá cao nhờ khả năng biểu diễn live ổn định và màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc, với nhiều ca khúc được yêu thích như You Were Beautiful, Time of Our Life hay Zombie. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, DAY6 trở lại mạnh mẽ với các dự án âm nhạc mới và tour diễn quy mô lớn, đặc biệt là album kỷ niệm 10 năm mang tên The DECADE cùng chuỗi concert quốc tế thu hút đông đảo người hâm mộ.