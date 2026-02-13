Mới đây, thông báo comeback của EVERGLOW sau 2 năm vắng bóng bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Sự chú ý không xuất phát từ âm nhạc mà đến từ những tranh cãi kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Nhóm nữ Kpop EVERGLOW - hiện hoạt động với đội hình 4 thành viên sau khi rời công ty cũ. Cuối năm 2025, nhóm gây tranh luận lớn vì tổ chức 1 tour nước ngoài trong bối cảnh tình hình quốc tế nhạy cảm. Quyết định này khiến một bộ phận người hâm mộ quốc tế phản ứng gay gắt. Từ đây, việc nhóm công bố kế hoạch phát hành mini album mới mang tên CODE vào ngày 3/3/2026 đã kéo theo tranh cãi lớn.

EVERGLOW hiện hoạt động với 4 thành viên (ảnh: X)

Nhóm vừa nhá hàng màn comeback ngày 3.3 tới đây (ảnh: X)

Không ít tài khoản cho biết họ “không thể vui nổi” trước màn trở lại của EVERGLOW, thậm chí kêu gọi tẩy chay. Điều này cho thấy hình ảnh của EVERGLOW trong mắt fan quốc tế đang chịu tổn hại đáng kể, đặc biệt khi nhóm vốn xây dựng tệp fan chủ yếu ở thị trường ngoài Hàn Quốc.

EVERGLOW trong buổi diễn cuối năm 2025

Ra mắt vào tháng 3/2019 dưới sự quản lý của Yuehua Entertainment, EVERGLOW từng được xem là một trong những tân binh nổi bật nhất thế hệ Gen 4. Đội hình ban đầu gồm E:U, Sihyeon, Mia, Onda, Aisha và Yiren nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong cách girl-crush mạnh mẽ cùng loạt ca khúc bắt tai như Bon Bon Chocolat, Adios và Dun Dun. Các MV của nhóm đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube trong thời gian ngắn, một thành tích đáng chú ý với nhóm nhạc không thuộc hệ thống Big 4.

Giai đoạn 2019-2020, EVERGLOW được một bộ phận fan quốc tế gọi vui là “đối thủ” của BLACKPINK (ảnh: X)

Giai đoạn 2019-2020, EVERGLOW được một bộ phận fan quốc tế gọi vui là “đối thủ” của BLACKPINK. Sự so sánh này chủ yếu đến từ phong cách âm nhạc sôi động, hình ảnh cá tính và chiến lược tập trung vào thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, trên thực tế, vị thế của hai nhóm có sự chênh lệch rõ rệt. Trong khi BLACKPINK duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở cả thị trường nội địa lẫn quốc tế, EVERGLOW lại gặp khó khăn trong việc củng cố chỗ đứng tại Hàn Quốc, đặc biệt ở các bảng xếp hạng nhạc số. So với những nhóm cùng thời như ITZY hay (G)I-DLE, thành tích digital của EVERGLOW không thực sự nổi bật.

Từ cuối năm 2021, sự nghiệp của nhóm bắt đầu chững lại (ảnh: X)

Từ cuối năm 2021, sự nghiệp của nhóm bắt đầu chững lại. Việc đóng băng hoạt động kéo dài gần hai năm khiến tên tuổi EVERGLOW dần nguội lạnh trong bối cảnh thị trường Kpop liên tục xuất hiện những nhân tố mới. Sự bùng nổ của các nhóm Gen 4 như IVE, NewJeans hay aespa khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Khi thị trường thay đổi nhanh chóng, việc vắng bóng quá lâu đồng nghĩa với nguy cơ bị thay thế. Bên cạnh đó, tranh cãi liên quan đến thành viên Yiren vào đầu năm 2022 tạo ra làn sóng tẩy chay mạnh tại Hàn Quốc. Sự việc khiến nhóm tạm dừng hoạt động trong thời gian dài, đồng thời làm hình ảnh của EVERGLOW tại thị trường nội địa bị ảnh hưởng.

Yiren là thành viên nổi tiếng nhất của EVERGLOW, đồng thời cũng vướng scandal khiến nhóm tuột dốc ở Hàn Quốc (ảnh: X)

Tháng 3/2025, một tiết lộ khác tiếp tục gây chấn động. Yiren chia sẻ trên nền tảng Bubble rằng nhóm không nhận được bất kỳ khoản lương nào trong suốt 6 năm hoạt động. Thông tin này làm dấy lên tranh luận về cơ chế hợp đồng “hòa vốn” trong ngành công nghiệp thần tượng, nơi nghệ sĩ phải hoàn trả chi phí đào tạo, sản xuất, marketing trước khi bắt đầu có thu nhập thực tế. Dù mô hình này không mới trong Kpop, việc một nhóm hoạt động nhiều năm với lượng view lớn nhưng vẫn chưa có lương khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả đầu tư và chiến lược khai thác.

Tháng 9/2025, bốn thành viên gồm Sihyeon, E:U, Onda và Aisha ký hợp đồng với CHXXTA Company và quyết định tiếp tục hoạt động dưới tên EVERGLOW (ảnh: X)

Tháng 6/2025, EVERGLOW chính thức kết thúc hợp đồng với Yuehua Entertainment, đánh dấu sự chấm dứt của đội hình 6 thành viên ban đầu. Đến tháng 9/2025, bốn thành viên gồm Sihyeon, E:U, Onda và Aisha ký hợp đồng với CHXXTA Company và quyết định tiếp tục hoạt động dưới tên EVERGLOW. Trong khi đó, Yiren trở về Trung Quốc tập trung cho sự nghiệp cá nhân, còn Mia lựa chọn con đường riêng.

EVERGLOW đang phải đối mặt với bài toán khôi phục danh tiếng (ảnh: X)

Việc tái cấu trúc đội hình đặt ra không ít thách thức. Sự thiếu vắng hai thành viên chủ chốt làm thay đổi màu sắc âm nhạc lẫn cấu trúc trình diễn. Đồng thời, những tranh cãi liên tiếp khiến hình ảnh nhóm bị phân mảnh trong mắt công chúng. EVERGLOW đang phải đối mặt với bài toán khôi phục danh tiếng. Sự trở lại lần này vì thế không chỉ là câu chuyện âm nhạc, mà còn là phép thử cho khả năng tái thiết thương hiệu sau nhiều năm biến động.